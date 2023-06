Elecciones 2023, en vivo: fechas, candidatos, encuestas, resultados y todos los detalles minuto a minuto

Sergio Massa negocia con el FMI y el kirchnerismo en el sprint final del cierre de candidaturas El ministro de Economía monitorea las conversaciones con Washington, insiste con la “unidad” y su figura sigue en la danza de nombres. Los antecedentes de 2015 y 2019

Sergio Massa, uno de los elementos mas importantes de la serie de ensayos electorales del ex Frente de Todos (Gustavo Gavotti)

No hubo fin de semana largo de descanso para los flamantes accionistas de Unión por la Patria, más bien todo lo contrario. Hasta ayer, nadie sabía con precisión si la vuelta de Cristina y Máximo Kirchner desde el sur podía precipitar la definición o si todavía había que esperar 24, 48, 72 o hasta casi 96 horas para la oficialización de la fórmula principal de la ex coalición de gobierno. “Está todo trabado, todo puede pasar”, resumió sincero este lunes un dirigente de los más activos en la ronda de negociaciones del frente que cree, como buena parte de la dirigencia K, que no habrá, como en el 2019, “una jugada no vista” por parte de Cristina Kirchner, similar a aquella con la que, cuatro años atrás, sorprendió en las redes una mañana de sábado de mayo con la candidatura de Alberto Fernández, un experimento exitoso en lo electoral pero traumático para gobernar.