Teresa García: “Que algunos compañeros nos tilden de antidemocráticos es faltarnos el respeto”

Teresa García

La jefa del bloque de senadores peronistas en la provincia de Buenos Aires, Teresa García, es una de las representantes de la junta electoral dentro del flamante Unión por la Patria. En medio de la discusión interna por los pisos electorales para la integración de las listas, la legisladora cristinista advirtió que desde el espacio que promueve la candidatura presidencial de Daniel Scioli y de Victoria Tolosa Paz a la gobernación buscaban cambiar el acuerdo sellado en la semana que estipula un piso del 30% en la obtención de los votos que permita luego integrar las listas. Cuestionó la amenaza de ir a la Justicia que lanzó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por este tema y, a ocho días del cierre de listas, puso en carrera presidencial al gobernador Axel Kicillof, además de Sergio Massa y Eduardo de Pedro

- ¿Cómo quedó finalmente el reglamento interno para la PASO en la provincia de Buenos Aires en Unión por la Patria?

-Es igual a lo que se definió para el orden nacional; la misma redacción y la misma composición. Ayer nos reunimos la Junta Electoral de la provincia para que todos los integrantes firmen y ya fuera todo elevado a la justicia para la aprobación… desde el reglamento, las planillas de presentación y la integración de la minoría

-¿Cuál es el piso de integración de la minoría?

-El 30% tanto a nivel nacional, como provincial y la integración a partir del cuarto lugar. Esto es legisladores nacionales, provinciales, concejales y consejos escolares

-¿Si hay una interna a gobernador, el intendente no podría con las dos boletas?

No. Para que describirlo, el esquema sería una “I” doble; es decir que las listas tienen que estar presentadas desde candidato a presidente hasta el último consejero escolar por cada una de las expresiones y por separado. Un intendente no puede ir con dos boletas.

Eduardo Wado de Pedro junto a intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires

-Entendiendo que la posición de varios de ellos era que si había una interna nacional o provincial lo ideal era integrar ambas expresiones para poder acumular votos en su territorio, ¿esta definición no los pone a los intendentes en una situación compleja?

-Eso es una interpretación para mí errada de lo que significa en materia de acumulación las PASO. No siempre sucede eso, a mi me parece que es mucho más limpio y directo que si hay un candidato que se plantea ser presidente de la Nación tiene que tener su representación en todos los niveles. Obviamente para un intendente, tener instalado una PASO no es un problema, pero hay que trabajarlo.

-¿El jueves hubo presiones o negociaciones para cambiar el piso electoral para las categoría de concejales y legisladores bonaerenses?

-La otra lista (el espacio de Scioli y Tolosa Paz) pidió en algún momento que la integración de los concejales fuera en un 20%. En verdad el apoderado del partido determinó que se emparejaran todas las categorías en un 30%. Esto es la histórica, la competencia local siempre tiene listas PASO; o con boleta corta o con boleta larga. Cuando se llega a la elección general, siempre el intendente tiene mucha más posibilidades de despegar militancia territorial para controlar la boleta.

Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz

-Fueron horas complicadas donde desde el sector de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz se acusaba al kirchnerismo de querer dejarlos afuera de las PASO, ¿se puede garantizar una primaria ordinaria con este nivel de tensión?

-Creo que tiene que haber una enorme responsabilidad de los dirigentes que integran ambas listas. Lo que sí, me parece poco respetuoso tratar a nuestro espacio político de antidemocrático. Hemos competido en todas las elecciones desde el comienzo de la democracia y mucho más en el 2003. A veces nos ha tocado perder y sin embargo volvimos a competir en la elección siguiente. En el 2016 (Florencio) Randazzo apeló para quedarse con el sello partidario junto con el Movimiento Evita y nosotros tomamos la decisión de todos los consejeros de renunciar al partido para facilitar la conformación de Unidad Ciudadana. Creo que Randazzo sacó el 5% de los votos en esa elección. No tiene que ver con el ordenamiento del partido, tiene que ver con la capacidad política del territorio. Decirnos antidemocráticos es irrespetuoso y más irrespetuoso es aquello de ‘si no nos dan lo que queremos vamos a hacer que un juez intervenga’. Bastante ha intervenido la Justicia en la política

-Lo planteó la Vicepresidenta en Santa Cruz

-No es que tuvimos un caso aislado. La decisión de la Justicia fue proscribir a Cristina y no contentos con esto intervinieron en los procesos electorales de San Juan y Tucumán cuando no tienen ninguna competencia. Además de la amenaza de la Corte con los intendentes bonaerenses por las reelecciones. Que un compañero de nuestro espacio o varios planteen que si no nos dan lo que queremos vamos a judicializar es una falta de respeto.

-¿Qué opina del guiño entre Daniel Scioli y Patricia Bullrich diciendo que ambos se iban a necesitar en caso de que fueran gobierno?

-Me da asco. Es de terror…¿a dónde van a ir a buscar votos? (Martín) Guzmán está cerca, elogia a Bullrich y le perdona la vida a (Horacio) Rodríguez Larreta. Pareciera que todo ese combo tiene más intención de ir a buscar votos a ese lugar. Me parece una locura. Lo que está disputando no es una PASO, están disputando el alineamiento. Están más cerca de discutir la velocidad del ajuste que la distribución.

-En la discusión de candidaturas, ¿Wado de Pedro es el postulante del kirchnerismo?

-Está todo para discutirse y se empezará a definir en los próximos días. Hoy Wado está transitando y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, con un mensaje auspicioso de desarrollo e integración que recuperen la esperanza en nuestra sociedad

-¿Hay más presidenciables entonces?

-Hay otros compañeros que están en el escenario como el compañero Sergio Massa. Va a haber que integrar la fórmula y en algunos escenarios que hacen los analistas políticos también lo hacen participar a Axel Kicillof.

-¿Saliendo de la provincia de Buenos Aires?

-Cuando uno dice es el gobernador de la provincia… bueno sí es el gobernador y la gestión es muy buena, el gabinete está haciendo una gestión impecable, pero en momentos de determinación política todos somos funcionales al ordenamiento colectivo de la fuerza. Cada uno tiene que ir donde mejor performance va a tener. Así que eso todavía ni siquiera se empezó a discutir.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof junto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro

-¿No es arriesgado correr al gobernador de la pelea bonaerense entendiendo que es el dirigente con mayor intención de voto en la provincia según la mayoría de las encuestas?

-Es una opinión razonable, porque cuando uno ve las encuestas frente a las fuerzas de la oposición, la ventaja que tiene Axel Kicillof sobre el resto de los candidatos es enorme. Pero también es cierto que no se puede descartar nada en el análisis de dónde va a estar cada uno de los dirigentes que se están posicionando. Ni Kicillof, ni Wado, ni ninguno. Hay que ver cómo termina ensamblándose esta realidad que vamos construyendo de a poquito.

-¿Sin PASO esto se acomodaba?

-Lo ideal hubiera sido un candidato único a nivel nacional y provincial e intendente porque el peronismo tiene una enorme oportunidad en octubre dado el planteo de la oposición porque la verdad es escandaloso. Igualmente, estamos discutiendo al revés: en lugar de discutir nombres tenemos que discutir hacia dónde vamos y quién mejor represente ese hacia dónde vamos tendrá que ser.

El ministro de Economía, Sergio Massa, durante el congreso nacional del Frente Renovador el último fin de semana

-¿Cómo por ejemplo el acuerdo con el FMI?

-Nosotros tenemos que discutir la distribución del ingreso a partir de este condicionamiento que tenemos con el Fondo. Los muertos no pagan y estamos en una situación angustiante y eso lo que causa la inflación que tenemos. Lo que hay que discutir es el acuerdo con el Fondo y distribución del ingreso. Esto y otras cosas más tienen que estar... Espero que los compañeros que vayan a representarnos puedan expresar esto.

-Los nombres que circulan, ¿abordan este tema?

Sí, hasta el propio ministro de Economía que hoy está padeciendo un acuerdo que hizo otro ministro de Economía y que todavía tiene el descaro de aparecer públicamente opinando cuando hubo miles de advertencias sobre la firma de ese acuerdo, pidiendo que se rediscutieran plazos, montos, intereses porque ya sabíamos que la Argentina no estaba en condiciones de pagar. Lo que está haciendo Massa es ir y venir para no llegar al abismo. Asumió luego de tres corridas bancarias que nos pusieron en el precipicio. Es un hombre de permanente conversación de Cristina. Wado tiene otro perfil, otra característica. La vicepresidenta también resaltó la acción de Axel Kicillof en el manejo de los acuerdos económicos internacionales. Me parece que estamos bien encaminados. El tema es elegir entre los que mejor represente.

