Alberto Fernández espera el cierre de listas para las elecciones sin agenda pública

Alberto Fernandez tuvo su última actividad pública este jueves en Punta Indio con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus

A ocho días de que se oficialicen las listas que competirán en las elecciones de este año el presidente Alberto Fernández no informó actividades públicas en su agenda para este viernes. Ayer había recorrido junto al ministro Daniel Filmus, el Centro Espacial Punta Indio donde se está desarrollando el lanzador argentino de satélites Tronador II, en la localidad bonaerense de Pipinas.

Desde su entorno no confirmaron todavía cuáles serán sus pasos ante la inminencia del fin de semana largo que incluye los feriados del lunes 19 (puente con fines turísticos) y del 20 por la conmemoración del Día de la Bandera. Permaneció toda la mañana en Olivos y en contacto con algunos representantes de los sectores afines. Aunque no se pronunció abiertamente por ninguna de las opciones, las precandidaturas del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, son las más cercanas a su gestión.

En la lista de Scioli, por ejemplo, trabajan activamente dos de sus ministros, el canciller Santiago Cafiero, y el de Seguridad, Aníbal Fernández, quien además actúa como apoderado electoral del ex gobernador bonaerense. A pesar de recibir presiones para que el Frente de Todos, que recientemente acaba de cambiar su nombre por Unión por la Patria, presente una lista unificada Scioli peleó para que todo se dirima en las PASO del 13 de agosto.

Durante la mañana el Presidente solamente publicó en sus cuentas en las redes sociales un video en el que se ven las distintas obras que su Gobierno encaró en las diferentes provincias argentinas. “Recorrí el país, desde La Quiaca hasta la Antártida, llevando obras a cada rincón de la patria sin importar el signo político. Trabajamos desde el primer día para integrar a todas y todos por igual. #UnidosPorArgentina, lo logramos. Continuemos por el camino de la igualdad”, escribió. Ese mensaje fue replicado por la portavoz Gabriela Cerruti y por otros organismos públicos en sus respectivas cuentas.

Según algunas versiones podría instalarse durante estos días en la residencia de Chapadmalal, tal como lo hizo el último 25 de mayo cuando luego de participar del Tedeum en la Catedral Metropolitana optó por pasar unos días allí, mientras su compañera de fórmula en 2019 daba un discurso en la Plaza de Mayo porque se cumplían 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.

El presidente Alberto Fernández compartió un acto con dos de los precandidatos del oficialismo, Agustín Rossi y Daniel Scioli, el 17 de mayo en Tecnópolis

En el oficialismo persisten grandes diferencias entre los distintos sectores que se vieron agudizadas en las últimas horas tras las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner en un acto que encabezó en Santa Cruz. El jueves, con la gobernadora Alicia que además es su cuñada, hubo palabras fuertes hacia la posición sciolista de acudir a una resolución en la Justicia si no había acuerdo en el piso electoral que se establecería en la interna y que terminó fijándose en un 30%.

“Me han criticado por no querer hacer amigos en la política, pero cuando uno escucha que por ahí desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que nos ha pasado. Y ya no hablo de causas, condenas, sino de intentos de asesinato e impunidad para los que planificaron y borraron. Hay algunos que no pusieron tanto empeño en eso pero sí en querer ir al Partido Judicial”, sostuvo la titular del Senado. Estas expresiones provocaron la reacción de Aníbal Fernández quien le respondió que “los que amenazan son canallas y yo no lo soy”.

Del mismo modo también cayeron mal en el despacho presidencial las referencias de la ex presidenta cuando al nombrar al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, disparó con malicia contra otros ex funcionarios de Alberto Fernández. “Este hombre (por Katopodis) es uno de los funcionarios que sí funcionan, debo decirlo. Porque sería injusto igualar. Hay muchos funcionarios que funcionan, el problema es que no tuvimos en los que funcionan a los que estaban manejando la economía y la tarasca. Ese es el problema que tuvimos, porque Kato puede ser bueno en obras públicas, Luana en el PAMI, pero acá el problema es la falta de dólares”, subrayó apuntando contra la cartera de Economía, antes dirigida por Martín Guzmán y ahora en manos de Sergio Massa.

Además se dieron luego de un discurso en tono conciliador del jefe de Estado en Pipinas cuando había afirmado poco después del mediodía del jueves que “Cristina y yo, por encima de cualquier diferencia, tenemos una misma imagen y un mismo objetivo sobre el país que queremos construir” y que por eso “fundamos Unión por la Patria. Los que realmente confiamos que podemos vivir en un país que puede crear y desarrollar estas cosas tenemos que estar unidos”.

CFK estará el fin de semana en su casa de El Calafate y posiblemente se pronuncie respecto de a quién apoyará en la interna el martes.

Alberto Fernández y Sergio Massa

Cuando empezó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner desde Vaca Muerta que en el gobierno destacan como uno de los grandes hitos de esta gestión al haberse construido en apenas 10 meses, se había anunciado que se haría un gran acto que reuniría a Alberto Fernández, a Sergio Massa y probablemente a Cristina Kirchner sobre el mismo escenario. Ahora parece imposible lograr esa foto. Menos aún a pocas horas del cierre de las listas.

Si bien en un principio se había especulado con esa actividad para el martes 20 de junio, casi todo quedó pospuesto para después del cierre de listas. El acto, con Fernández y Massa se dará el 9 de julio, otra fecha patria. Según el cronograma que anunció la Secretaría de Energía, a través de su titular, la salteña Flavia Royón, el 20 de este mes se habilitarán los primeros 29 kilómetros del trayecto completo de 573 kilómetros que unen a Tratayén (Neuquén) con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

Seguir leyendo: