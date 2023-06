López Murphy admitió que aceptaría ser el candidato a vice de Patricia Bullrich

López Murphy admitió que lo midieron desde el PRO para ser el candidato a vice de Patricia Bullrich: “Aceptaría la propuesta”

A pocos días del cierre de las listas electorales para las PASO, Patricia Bullrich aún no confirmó quién será su candidato a vicepresidente. Según los trancendidos, sus favoritos serían tres: Maximiliano Abad, presidente de la UCR Buenos Aires y del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; el economista Carlos Melconian y el precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Ricardo López Murphy.

Si bien hasta el momento ninguno se había manifestado al respecto, el primero en hacerlo fue López Murphy, quien admitió que “las mediciones dan bárbaro” sobre su figura.

En una entrevista en Radio Continental, el actual diputado nacional se refirió al rumor que se instaló semanas atrás: “Está siendo evaluado hace tiempo. Me llamaron para medirme. Me sorprendió. Di mi consentimiento y mi voluntad de hacerlo si se daba la circunstancia. Y las mediciones dan bárbaro. Ese no es el punto”.

Y agregó de manera contundente: “No está bajo mi control la fórmula presidencial. Si me fuera ofrecida la propuesta la aceptaría”.

El nombre de López Murphy surgió durante las últimas horas del miércoles. En el equipo estratégico de Bullrich reconocen el valor que podría aportar la incorporación de un economista, sobre todo en un contexto de alta inflación. Sin embargo, aclararon que Abad es el preferido por estas horas y con quien mantendrían arduas negociaciones. Además, desde el entorno del Melconian, ex titular del Banco Nación, aclararon a Infobae que no había conversaciones en ese sentido.

Te puede interesar: Recta final: quiénes son los radicales favoritos de Patricia Bullrich para integrar su fórmula presidencial

“Esto es como una licitación. No es un tema unilateral. Es un poliedro de atributos. Yo cubro algunos y en otros tengo déficit. Y le pasa lo mismo a otros”, explicó López Murphy al referirse a las chances que tiene de ocupar ese lugar. “Por supuesto que hay otras (alternativas)”, remarcó.

Y hasta hizo un mea culpa al contemplar cuáles serían los aspectos que lo pondrían en desventaja al momento de una definición: “Ella tiene que contemplar mis debilidades en el armado territorial. Yo no tengo una fuerza capaz de asegurar un control territorial de toda la República. Ese no es un tema menor. Va a haber 100 mil urnas. Hay que vigilar 100 mil urnas. No es un tema menor. Yo admito eso”.

Además, enfatizó que “la política necesita un armado territorial” y que si bien tiene “muchos partidarios en todo el país” no cuenta con “una organización que tenga un curita en cada parroquia”.

Ricardo López Murphy suena como uno de los hombres que podría convertirse en su candidato a vicepresidente

En contraposición, Abad se convirtió en un nombre codiciado para integrar una fórmula presidencial por su rol en el territorio bonaerense. Desde que ganó las elecciones en el Comité Provincia de la UCR en el 2021, ante Gustavo Posse, mantiene el apoyo de 29 de los 32 intendentes que tiene el partido centenario en la provincia de Buenos Aires, y el de 16 de los 18 legisladores. Además, es un fiel aliado de Ernesto Sanz, ambos enfrentados con el liderazgo del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Y a diferencia del blanqueo ante los medios que hizo el propio López Murphy, desde el entorno Abad prefieren mantener el silencio ante los rumores. Solo dejaron trascender que el diputado está “abocado al ordenamiento de la provincia de Buenos Aires”.

Meses atrás, durante una entrevista televisiva, Bullrich contestó como “verdadero” que su compañero a la vicepresidencia será un “radical del interior”. Desde el inicio de su campaña, el correligionario que más fuerte sonaba era Alfredo Cornejo, enfrentado con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y uno de los promotores de las fórmulas cruzadas entre la UCR y el PRO. Sin embargo, tuvo que bajarse para postularse para gobernador de Mendoza ante la amenaza de Omar De Marchi de romper Juntos por el Cambio.

Ante este escenario, López Murphy aclaró: “Voy a aceptar de la manera más plácida cualquier tipo de resolución”. Pero se mostró capaz de estar a la altura de las expectativas de Bullrich. “Va a ser una fórmula comprometida con un programa de gran transformación que requiere de un gran coraje”, concluyó.

Seguir leyendo: