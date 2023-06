Recrudece la interna: Morales le pidió a Bullrich “bajar un cambio” y la candidata le respondió

Patricia Bullrich y Gerardo Morales

La recta final de cara a las PASO del 13 de agosto que propone Juntos por el Cambio para definir su candidatura presidencial sumó un áspero cruce entre dos referentes partidarios.

La confrontación entre los líderes de la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano y la Unión Cívica Radical, en el aval de sumar a sus filas al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, chocó contra las aspiraciones del PRO, encabezado en su negativa por Patricia Bullrich.

Luego de la Convención Nacional 2023 de la Unión Cívica Radical, celebrada este lunes, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, le pidió a Bullrich “bajar un cambio” y dejar de “desacreditar”. “Yo creo que si vamos por andariveles normales, lo que se va a dar es un debate de ideas, pero bueno, si sigue alterada como está, se va alterar la campaña”, agregó el mandatario provincial.

La ex jefa del PRO no tardó en responder. “Gerardo, lo último que voy a hacer es “bajar un cambio”. Ir a fondo es lo que nos define como espacio y lo que la sociedad nos demanda. O somos un cambio profundo de la mano de la gente o seguimos con los arreglos entre políticos y no somos nada”, expresó la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

Morales, por su parte, intentó poner paños fríos a la situación y, sin querer escalar en el cruce verbal, volvió a enviarle un mensaje a su compañera en la coalición: “Estimada Patricia, me refiero a no escalar descalificaciones verbales. No voy a redoblar para ver quién tiene más coraje para afrontar lo que viene y tomar decisiones”.

Y prosiguió haciendo referencia a la dirigente social Milagro Sala, quien está detenida desde enero de 2016 y, desde diciembre de ese año, fue condenada a tres años de prisión en suspenso -confirmada en junio de 2017 por la Cámara Federal de Casación Penal- al ser considerada como instigadora de daños agravados en los escraches contra el gobernador provincial. “Lo que hice, lo que tuve que afrontar, Milagro Sala y delincuentes que están presos y las decisiones de Gobierno para transformar mi provincia, hablan por mí”, tuiteó Morales.

Y completó: “Te sugiero que retomemos el debate de ideas y no el de las descalificaciones bravuconas. El camino es la ampliación y nuestra unidad”. Ante esta respuesta, por el momento, Bullrich no se pronunció públicamente, dando por cerrado el cruce viral.

