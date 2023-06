Cómo queda el tablero del Frente de Todos tras el triunfo de Manzur en Tucumán y el congreso del Frente Renovador

Eduardo de Pedro con los gobernadores Axel Kicillof, Alicia Kirchner, Gerardo Zamora, Raúl Jalil y el ministro Gabriel Katopodis

El ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, aceleró su estrategia electoral con el congreso partidario que cerró el sábado por la tarde. 24 horas más tarde, fueron los gobernadores peronistas del norte grande los que se sumaron como bloque sectorizado del Frente de Todos a discutir lo que será el cierre de listas. Con la victoria en Tucumán, que incluyó las fotos de los mandatarios provinciales, hoy la disputa de poder dentro del oficialismo la componen los gobernadores, Cristina Kirchner y La Cámpora, el Frente Renovador de Sergio Massa y los funcionarios nacionales que empujan las PASO que pidió el presidente Alberto Fernández.

Massa llegó al congreso de su partido con la idea de reforzar el pedido de unidad y lista única de consenso dentro del Frente de Todos. Sobre el escenario del ex Direct tv Arena, en Tortuguitas, el ministro de Economía insistió con la unidad; pero advirtió que si lo querían llevar a unas PASO, ahí iba a estar el Frente Renovador, descartando así cualquier tipo de salida de la alianza del Frente de Todos. Rápidamente, sus dirigentes salieron a ungirlo como la persona capaz de sintetizar la candidatura presidencial del Frente de Todos. También ahondaron en la presión para que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, decline su candidatura. El efecto fue el contrario. El ex motonauta advirtió este lunes que “el pueblo peronista es el que ordena las candidaturas”. También planteó, en declaraciones a Nacional Rock, que su compañero de fórmula, será alguien que “exprese el carácter federal”.

De la vereda opuesta, pero dentro del mismo cuadro, se piensa el carácter federal para una eventual precandidatura de Massa, si es que sucede. En el massismo imaginan a su jefe encabezando la boleta presidencial del peronismo y con alguien que sea delegado de los gobernadores. “Sergio va a llevar de vice a quien ellos decidan”, dice un dirigente del Frente Renovador, que tuvo rol co-protagónico el sábado pasado.

El ministro de Economía, Sergio Massa, al cerrar el congreso del Frente Renovador (Gustavo Gavotti)

Pero los gobernadores interpretan que ahora están en igualdad de condiciones con el resto de los sectores del Frente de Todos. A saber; el gobernador de Formosa, Gildo Insfran, fue electo como apoderado del PJ nacional tras el congreso del partido el último 16 de mayo. Tiene la lapicera para llevar al partido a la constitución de alianzas. Fue elegido en aquella cumbre dirigencial como una síntesis ante el desacuerdo que atraviesa la relación entre el kirchnerismo y el albertismo. Además, ninguno perdió en sus provincias hasta el momento.

“No hay dudas que a nivel nacional el peronismo se va a reorganizar. Vamos a trabajar con Juan en el sexto distrito más importante para que el movimiento nacional justicialista se una y conservemos el gobierno nacional. Vamos a ganar el gobierno nacional en octubre, vamos a trabajar con Manzur para aportar todo lo que esté a nuestro alcance”, decía Osvaldo Jaldo tras consagrarse el vencedor de la elección tucumana. Juan es Manzur y ahora sus acciones subieron.

El ex jefe de Gabinete de Alberto Férnandez y ministro de Salud de la presidencia de Cristina Kirchner, reunió este domingo a sus pares Rubén Jalil, Catamarca; Ricardo Quintela, La Rioja; Gerardo Zamora, Santiago del Estero y Gildo Insfrán, Formosa.

Los gobernadores peronistas del norte grande en la celebración de anoche en Tucumán

El kirchnerismo no quiso quedar fuera del esquema. En una jugada estratégica y por su rol de ministro del Interior, su presidenciable, Eduardo de Pedro, viajó a Tucumán y consiguió su foto con Manzur y Jaldo. Massa, Scioli y el actual Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, mandaron sus saludos por Twitter.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, trató de correrse públicamente del triunfo en Tucumán. Todavía con el riesgo -en términos políticos- de ser ungido en una candidatura presidencial, los pasos del bonaerense se circunscriben, por estas horas, exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

En el momento en el que se que cerraban los comicios en Tucumán, Kicillof se fotografiaba con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino y el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia con motivo de la final del mundial de fútbol masculino sub 20 que se disputaba en Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Una imagen que completaron el Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Kicillof, no tan adepto al fútbol, celebró la consagración de Uruguay. Este lunes, mantuvo reuniones de gestión y carácter privado. Cerca suyo insisten en que habrá que esperar hasta el 24 de junio para conocer la suerte electoral que le tocará. Su objetivo es seguir en la provincia de Buenos Aires. La decisión no es suya.

Infantino, Tapia, Kicillof y a su lado, el ministro de Seguridad, Sergio Berni

La dirigencia del kirchnerismo espera por Cristina Kirchner. De Pedro entusiasma puertas adentro y consigue algunas fotos particulares para el ADN kirchnerista, como el respaldo del sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo. Todos los movimientos de este tipo están avalados por la ex mandataria. Pero si la titular del Senado unge a Massa, será el líder del Frente Renovador o -claro- el propio Kicillof a quien el kirchnerismo acompañará. El plan original del presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner era que el gobernador bonaerense sea candidato nacional. A Kicillof no lo han podido convencer. Hasta el momento, en todas las encuestas en territorio bonaerense aparece arriba y se aferra a su plan de gestión provincial 6x6, con fecha de finalización en 2027.

Massa pide la unidad y lista única, con el acuerdo de Máximo Kirchner. El presidente Alberto Fernández y sus funcionarios sostienen el escenario de las PASO. Los gobernadores también buscan unidad y con concepción federal; pero tras el resultado en Tucumán revalidaron su poder territorial y llegan con más peso a la negociación final del Frente de Todos. En 12 días se acaban las conjeturas.

