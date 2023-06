Los movimientos sociales presionan: dicen que irán por afuera del Frente de Todos si les niegan las internas en los municipios

"La Patria de los Comunes", el partido político de los movimientos sociales oficialistas

La Patria de los Comunes, el partido político de los principales movimientos sociales que forman parte de la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) no formará parte de la alianza electoral nacional del Frente de Todos porque no recibió el reconocimiento federal por parte de la justicia electoral. El tiempo les jugó en contra y no consiguieron presentar avales para unificar los seis partidos políticos -se necesita un mínimo de cinco- que ya consiguieron reconocimiento en las provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis y Chaco.

El siguiente paso será unificar cada uno de esos sellos en uno solo, La Patria de los Comunes, el nombre que lleva en el territorio bonaerense, pero eso será recién para 2025. “Cómo no teníamos un precandidato presidencial propio no salimos corriendo a presentar los papeles a la justicia electoral, que además esta avocada a los próximos comicios”, detalló un destacado dirigente del espacio social y político ante Infobae.

El presidente y vice de La Patria de los Comunes son Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, ambos funcionarios en el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz. El primero es uno de los líderes del Movimiento Evita y el segundo el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

Ante la seguridad de que habrá elecciones PASO a nivel presidencial, sus principales dirigentes ya se reunieron, o terminaran de hacerlo, antes del 24 de junio -día de presentación de listas-, con los dirigentes que ya demostraron intención de presentarse como precandidatos presidenciales. El ministro de Economía Sergio Massa; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el líder del Frente Patria Grande y MTE, Juan Grabois; y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. También mantuvieron encuentros con la vicepresidenta Cristina Fernández, con el diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner y con el gobernador Axel Kicillof.

Emilio Pérsico, es presidente de La Patria de los Comunes, uno de los líderes del Movimiento Evita y funcionario de Victoria Tolosa Paz, en el ministerio de Desarrollo Social

El 17 de marzo pasado, con críticas al gobierno que ellos mismos integran, Pérsico y Menéndez lanzaron La Patria de los Comunes en el estadio del Club Atlético Deportivo Español. Entre sus argumentos sostuvieron que lo realizaban “ahora que el juego de poder de la democracia representativa se esta deshaciendo”. “Desde La Patria de los Comunes queremos discutir el modelo de país, y fortalecer el Frente de Todos con participación. Hay un límite a la política del parche”, dijo, con implícita crítica a Alberto Fernández, el dirigente Menéndez.

Antes, el 24 de febrero, habían presentado el espacio en la sala de concierto del Torquato Tasso, en el barrio porteño de San Telmo. “La política nos debe mucho. Cuando se murió Perón, el 80% de los trabajadores tenían plenos derechos. Hoy hay seis millones de trabajadores con derechos y unos dieciséis millones de personas que se rompen el lomo y trabajan, quizás más que los otros, no lo tienen”, dijo Pérsico y tocándose las prendas con las cuales estaba vestido continuó: “Esta ropa, o la que llevan muchos de ustedes, fueron confeccionadas en talleres clandestinos, y eso no puede ser. Ese no es el país que yo quiero”.

Al menos este año la posibilidad de influir en las listas de diputados nacionales y hasta en la figura presidencial fracasó, o al menos no resultó como esperaban en ese momento. Aspiran, según relataron a este medio, a conservar los espacios que lograron en las cámaras de diputados nacional y bonaerense y que no renuevan, Leonardo Grosso y Patricia “Colo” Cubría”.

Patricia Cubría y Daniel Menéndez, quieren disputar elecciones PASO dentro del Frente de Todos para dar batalla en La Matanza y Tres de Febrero. Mariel Fernández busca su reelección en Moreno

En el conurbano ya decidieron jugar fuerte. Como mínimo ir con “boleta corta” propia para disputarles espacios de poder a intendentes tanto opositores como oficialistas. De hecho, Grosso quiere ganarle la interna del Frente de Todos a Juan” Juanchi” Zabaleta, ex ministro de Desarrollo Social, en San Martín y Cubría a al “barón del conurbano” Fernando Espinoza.

Desde hace casi un año el Evita despliega todo su poder territorial y económico para desbancar al distrito que también comandó la vicegobernadora Verónica Magario. Cubría es pareja de Pérsico y su hijo Néstor -en homenaje al ex presidente Néstor Kirchner- fue bautizado por el Papa Francisco.

Los cañones también apuntan a conseguir la reelección de Mariel Fernández en Moreno. En 2019, la dirigente del Evita consiguió vencer en las PASO al intendente peronista Walter Festa. Fernández, además, es la pareja de Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la poderosa Unión Trabajadores de la Economía Popular, la estructura gremial que agrupa a la mayoría de las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos.

Daniel Menéndez, el líder de Barrios de Pie, también está dispuesto a ganar la interna del FdT en Tres de Febrero para enfrentar al actual intendente opositor, que va por su tercer mandato, Diego Valenzuela.

Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de Gabinete de CFK, y otro importante dirigente del Evita, Fernando “Chino” Navarro”, si bien colaboran, no forman parte de La Patria de Los Comunes. Son afiliados peronistas y no renunciarán a esa pertenencia.

Los dirigentes de os movimientos sociales oficialistas ya se reunieron o se reunirán con los precandidatos presidenciales Wado de Pedro, Daniel Sciol.i Juan Grabois y Agustin Rossi

Dirigentes de ese partido político anticiparon a Infobae que si el Frente de Todos no les permite competir por la Intendencia, el Consejo Deliberante y el Consejo Escolar, terminarán rompiendo con el oficialismo y presentando listas por afuera del Frente de Todos.

La “rosca política” también abarca a la figura del gobernador. Mientras que uno de los fundadores del espacio, Menéndez, milita por la reelección de Kicillof; desde el Evita aún no saben si lo apoyarán. Hay quienes prefieren la figura de un intendente y que el gobernador dirima internas para la presidencial. Es otro tema que se discute dentro de La Patria de los Comunes y aún no está resuelto. Menéndez parece inflexible en su posición, pero su relación de fuerza dentro del espacio es menor a la del Evita.

Sucede que el Movimiento Evita tiene mayor recorrido territorial pero también es el que mayor cantidad de subsidios recibe por parte del Estado a través de las cooperativas de trabajo que emplean a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Pérsico, desde la secretaría de Economía Social es quien administra ese programa, el de mayor envergadura del ministerio de Desarrollo Social.

Los principales dirigentes sociales también se reunieron con Sergio Massa, otro de los precandidatos presidencial del Frente de Todos (Gustavo Gavotti)

Distinta es la situación del Frente Patria Grande, otro partido político alineado con un sector social. Tiene representación nacional y cercanía con Cristina Fernández y Máximo Kirchner. Ostenta además tres diputados nacionales, una legisladora porteña y decenas de concejales en todo el país. Su referente es Juan Grabois, también líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y como el resto, integrante de la UTEP.

Desde ese espacio ya advirtieron: en caso que haya una improbable lista única encabezada por el ministro de Economía, Sergio Massa, el Frente Patria Grande romperá filas y se presentará por fuera del oficialismo con Grabois como precandidato presidencial.

El dirigente social fue uno de los primeros precandidatos presidenciales en lanzarse dentro del Frente de Todos, pero advirtió que, en caso de existir internas, y que entre los candidatos se encontrara el ministro del interior, Eduardo “Wado” de Pedro, o Kicillof, daría un paso al costado y apoyaría a cualquiera de los dos.

Daniel Menéndez, vicepresidente de la Patria de los Comunes, y líder de Somos Barrios de Pie, apoya la reelección del gobernador Axel Kicillof. Desde el Evita, aún no lo decidieron. Es motivo de discusión dentro de ese espacio político

Desde la Patria de los Comunes, tal como informó este medio, buscan la “unidad” y “un candidato único” para disputar las próximas elecciones presidenciales. Creen que una interna en la categoría a presidente más que fortalecer al oficialismo lo terminará debilitando y que el elegido debe ser el que este mejor posicionado esté “para ganarle a la derecha opositora”. También creen que la fórmula debería estar integrada por un gobernador.

Por estas horas parece poco probable que eso se dé, por esa razón se multiplican las reuniones y los nombres de posibles candidatos del sector de la economía popular en la lista nacional. Es un sube y baja. Un antecedente: en 2021, Menéndez estaba ubicado en el casillero 11 en la boleta bonaerense que encabezó Victoria Toloza Paz. La mala elección del FdT hizo que ingresaran diez diputados nacionales por el principal distrito nacional y el líder de Somos Barrios de Pie quedó afuera de la Cámara Baja.

Cómo moneda de cambio, El Evita y Somos barrios de Pie, entre otras organizaciones que forman parte de la UTEP, entre ellos la Corriente Clasista y Combativa que tiene como brazo político al Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) -con reconocimiento nacional- referenciado el el diputado nacional Juan Carlos Alderete, cuenta con miles de militantes que reciben planes y que ya han demostrado una fuerte capacidad de despliegue territorial y logística propia -también económica- en todo el país, invalorable para aportar desde fiscales de mesas hasta hacer llegar las boletas a cada casa en los barrios populares en los cuales tienen un amplio trabajo realizado a través, por ejemplo, de los miles de comedores y merenderos que dependen de esas organizaciones sociales.

