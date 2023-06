Avanza el puerto de China en Tierra del Fuego: el gobernador ratificó con un decreto el memorándum con el régimen

Con el aval de Tierra del Fuego, China continúa ampliando su influencia en la Argentina

La Argentina continúa facilitándole el ingreso a cuestiones estratégicas a China, esta vez en Tierra del Fuego, la puerta a la Antártida que el régimen de Xi Jinping pretende como parte de sus proyectos expansionistas en el mundo. Lo hará mediante la autorización para construir un puerto multipropósito en la provincia más austral del país, un reclamo reiterado de Beijing.

El gobernador Gustavo Melella ratificó mediante el decreto provincial 3312/22 la construcción de la base naval y dio giro a Mónica Urquiza, presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, para que sea tratado por sus diputados. El acuerdo fue firmado con la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd.

El memorándum -escrito tanto en chino como en castellano- señala que el régimen asiático eligió a aquella provincia porque “está ubicada en el extremo sur de Sudamérica, es rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias industriales de Argentina”, en referencia al ensamble tecnológico que se desarrolla en Tierra del Fuego.

Gustavo Melella, el gobernador que firmó el decreto para que avance la obra china, y Xi Jinping, el líder del régimen que impulsa proyectos expansionistas en el mundo

El contrato que llegó a la Legislatura fueguina continúa su detalle: “Shaanxi Chemical Group invertirá en la construcción de un proyecto con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato en el sur de Argentina, más la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno -que permite el amarre de de embarcaciones de 20.000 toneladas- y una central eléctrica de 100MW”.

Pero, además, el memorándum rubricado por Melella abre las puertas a más desembarcos del régimen en la Patagonia: “La construcción sin contratiempos del proyecto será ejemplar para la inversión de empresas chinas en el sur de Argentina”. El decreto ingresó a la legislatura provincial el lunes 5 de junio.

La hoja del decreto que indica que, formalmente, la empresa detrás del proyecto es Shaanxi Chemical Industry Group

La compañía formalmente detrás del proyecto es, como dice el documento al que tuvo acceso Infobae, China Shaanxi Chemical Industry Group. Sin embargo, fuentes del sector aseguran que resulta difícil de creer que una empresa química como aquella se dedique a la construcción de un puerto y que en cambio esa tarea estaría delegada a otro gigante controlado por el régimen: HydroChina Corp. Shaanxi Group es una firma estatal de energía y química desarrollada por el Comité Provincial del Partido de Shaanxi y el gobierno provincial de aquel país.

Todo indica que el puerto estará ubicado en Río Grande (Franco Fafasuli)

El “puerto multipropósito” al cual se refiere el memorándum firmado entre el régimen y Melella será lo primero que se construirá, ya que “servirá para cubrir las necesidades locales y abastecer el propio proyecto”.

Aunque ni el decreto ni el memo firmado con China lo informe, todo indica que el puerto se llevará a cabo en Río Grande. “Será como la base que Beijing tiene en Neuquén y donde nadie los molesta”, dijo una fuente del sector. Se refiere a la Estación de Espacio Lejano ubicada en Bajada del Agrio. Allí, personal militar chino dice estar obsesionado con las estrellas, pese a que todo hace sospechar que las antenas allí desparramadas sirven para interferir comunicaciones.

Permisos

En enero pasado, desde el gobierno nacional habían asegurado que el plan de Melella era inviable. Las autoridades de Puertos y Vías Navegables de la Nación -el organismo dependiente del Ministerio de Transporte encargado de evaluar y dar autorización a todo proyecto portuario- habían descartado que ese puerto chino pudiera hacerse.

“Ese puerto no va. Por ahora es sólo una carta de intención firmada por el gobernador que no tiene facultades porque los puertos los decide la nación. Además, no hay factibilidad técnica para hacerlo”, fue la respuesta que dio en off the record un alto funcionario nacional.

Sin embargo, el reciente viaje de una importante delegación argentina a Shangai y Beijing podría hacer rever algunas decisiones estratégicas del gobierno. Muchos se preguntan si finalmente la Argentina será la puerta de ingreso de China a la Antártida.

