Scioli y Rossi evitaron confrontar con el massismo, pero insistieron en la necesidad de que haya PASO

Scioli dijo esta mañana que importan más los problemas de la gente que las peleas internas en el Frente de Todos.

Las aguas siguen revueltas en el Frente de Todos. El debate interno continúa sobre si es conveniente un candidato único, que surja del consenso, o unas PASO que definan quién los representará en octubre. Un nuevo capítulo se sumó en las últimas horas después de las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau —muy cercana al ministro de Economía, Sergio Massa— en contra de Daniel Scioli, uno de los precandidatos del oficialismo, a quien le apuntó especialmente pidiéndole que se aleje como embajador en Brasil para continuar en la campaña.

“Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas”, había señalado Moreau. También le había pedido al ex gobernador bonaerense que tome “una decisión, si va a ser candidato o si sigue como funcionario en el exterior”.

Fiel a su estilo, Scioli eligió una recepción que ofreció a los periodistas en su día para poner paños fríos. “Las discusiones entre los políticos no le resuelven los problemas a la gente, como la inflación, los sueldos de la clase media que no llega a fin de mes, la inseguridad, el empleo”, respondió el precandidato presidencial. Y cuando se le preguntó por una eventual ruptura del oficialismo de acuerdo al resultado que entregue el Congreso que el Frente Renovador de Massa hará este sábado 10 de junio en Mar del Plata también su mirada fue optimista: “No hay que romper nada, hay que construir, cada sector político puede tomar su decisión con total independencia y libertad. No podemos entrar en esos dimes y diretes”.

En una sede partidaria ubicada apenas a dos cuadras de la Casa Rosada, Scioli resaltó sus logros como embajador para refutar los dichos de Moreau. “Resolvimos las controversias cuando estaba (Jair) Bolsonaro, salvé al Mercosur que para ellos era un contrapeso. Profundizamos con Lula la alianza estratégica entre los dos países. Conseguimos beneficios para la industria automotriz de Argentina, inversiones como las de la empresa Whirlpool que fabricará lavarropas en Pilar para exportar”, enumeró. Y también pidió que le consulten a los gobernadores sobre las distintas gestiones que hizo para destrabar importaciones.

Scioli eludió dar precisiones sobre quién lo acompañará en la fórmula en su precandidatura. Sobre la diputada nacional cordobesa Natalia de la Sota, a quien se menciona para ese cargo y con quien aparecieron carteles callejeros con ambos nombres, dijo que “es una muy buena dirigente, pero no hemos tomado ninguna decisión en ese sentido”.

Daniel Scioli se sentó a la mesa con sindicalistas el martes por la noche con Pablo Moyano (Camioneros) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) en la cabecera.

En su entorno, igualmente las palabras de Moreau y de otros dirigentes del Frente Renovador como el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, no cayeron bien. “Evidentemente nuestra candidatura molesta”, expresó en off uno de sus hombres más cercanos.

El martes por la noche, Scioli se reunió con sindicalistas que respaldan su postura de competir en las Primarias. Fue en la sede del gremio de Aeronavegantes en el barrio de Congreso. Hubo alrededor de 70 comensales, con empanadas y asado de por medio, entre quienes sobresalió Pablo Moyano, el líder de Camioneros, sentado en la cabecera de la mesa junto a Scioli y el anfitrión Juan Pablo Brey. Además concurrieron José Voytenco de UATRE, Jorge García (sindicato de peones de taxi, Marcelo Pariente, secretario general de Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios, Raúl Durdos, secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Sebastián Shinzato (Señaleros ferroviarios), entre otros. Y allí hubo pedido unánime de PASO en el peronismo. “Que sea el pueblo peronista el que elija a sus candidatos”, se escuchó en boca de varios de los gremialistas y también salió un contundente apoyo a la precandidatura de Daniel Scioli para presidente. “Se ganó su derecho a participar y siempre estuvo en el peronismo acompañando a los trabajadores, la columna vertebral del movimiento”, manifestaron los representantes sindicales.

Antes, ayer por la mañana, había estado junto a Victoria Tolosa Paz, su precandidata para pelear por la gobernación de Buenos Aires, en Lanús, en un plenario de la militancia buscando apoyos. Estuvo rodeado de dirigentes de la Tercera Sección Electoral, una de las de mayor peso en el Conurbano. “Estamos desbordados de avales”, exageró Scioli esta mañana cuando le consultaron sobre ese tema.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi, recorre la marcha por los festejos del 25 de mayo. Jueves 25 de mayo de 2023. Foto: Soledad Quiroga/ Graciela Calabrese prensa jefatura de gabinete.

Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, también está en la carrera para la presidencia. Con una agenda más silenciosa y preparándose porque el martes 13 deberá defender su gestión ante la Cámara de Diputados, donde seguramente deberá enfrentar una larga serie de demandas y cuestionamientos como cuando pasó por la Cámara de Senadores.

También desde su lado insisten en que habrá PASO. Quienes lo frecuentan afirman que “no hay lista de unidad porque nadie tiene un 25% de los votos asegurados”. Aunque confía en que el piso del peronismo será el de siempre y “no bajará del 30 por ciento”. También están convencidos de que “lo que más nos conviene es lo que está pasando en la oposición”, en referencia a la puja interna que vive Juntos por el Cambio.

El miércoles 14 será también la fecha límite para la presentación de los frentes electorales y habrá una definición sobre el piso que deberá conseguir cada lista en una eventual PASO para definir las listas. Cerca del rosarino creen que será de “un 25% y con el sistema proporcional D’Hont”.

Rossi trabaja para conseguir los 36 mil avales que necesita para su postulación. Y estará en un plenario con militantes en su provincia, Santa Fe. De reojo observan el Congreso del Frente Renovador del sábado. “Si él (Massa) cree que es lo más conveniente, está en su derecho”, se le escuchó a uno de sus colaboradores en la Casa de Gobierno.

