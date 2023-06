En medio de las negociaciones entre JxC y Schiaretti, Urtubey anunció que no será candidato

El ex gobernador salteño comunicó su decisión a travésd de un video que compartió en sus redes sociales

En medio de las negociaciones entre un sector de Juntos por el Cambio para compartir una interna con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el dirigente opositor Juan Manuel Urtubey anunció este miércoles que finalmente decidió no competir por ningún cargo este año.

“No voy a participar como candidato en las próximas elecciones. No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista. No reniego de mis convicciones, las afirmo”, señaló el ex mandatario salteño.

De esta manera, Urtubey, que a principios de enero había dicho que se iba a presentar para la Presidencia dentro de “un espacio político superador, por fuera de la grieta”, en el que también estaba Schiaretti, confirmó su alejamiento del cordobés.

“Nunca creí en juntarse en contra de alguien, creo que tenemos que unirnos a favor de algo bueno. Hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo a esa política. Los argentinos vivimos en un país destruido, y lo único que recibimos son peleas de poder, intrigas, egos e internas”, sostuvo este miércoles.

A través de un breve video que compartió en sus redes sociales, el ex gobernador aseguró que va “a trabajar más que nunca”, pero remarcó que no necesita “un cargo para eso”, sino que es necesario “hacer que la política vuelva a representar al pueblo”.

Schiaretti habló de la interna de Juntos por el Cambio

El dirigente informó su decisión en el marco del debate que una parte de Juntos por el Cambio, liderada por Horacio Rodríguez Larreta y apoyada por la UCR, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica, está llevando adelante para ampliar la coalición con la incorporación de nuevos espacios.

En este sentido, además del diputado liberal José Luis Espert, la alianza opositora también busca sumar a Schiaretti, lo que motivó el rechazo de Patricia Bullrich, también precandidata presidencial, y de Luis Juez, que encabezará la lista a gobernador en Córdoba.

“No es que uno pasa a formar parte de otro partido. Simplemente, significa que una fuerza política, acuerda un programa con otra fuerza política y se arma una coalición política nueva, una alternativa política nueva, que se presenta a las elecciones, o sea, sin perder la identidad. Acá no hay pase de nadie a nada”, comentó Schiaretti recientemente.

En este contexto, Urtubey ya había anticipado días atrás su negativa de participar de un acuerdo con JxC, al señalar que su “mirada surge de la convicción de un peronismo que le sirva a la Argentina” y que “piensa en crecer y no en ajustar, que supera crisis y no las administra”.

“Quiero aclarar una vez más que no formaré parte de Juntos por el Cambio. Lo digo con respeto y con convicción: soy lo que fui toda la vida, un militante peronista que ha tenido el honor de recorrer un largo camino siendo elegido por mi pueblo, por lo que soy y por mi pertenencia”, manifestó.

En una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, el ex mandatario salteño insistió en que esta posición es por respetar a la gente que lo “acompaña y que prefiere la lucha por una idea, a la lucha por un pequeño espacio de poder”.

