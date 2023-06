El oficialismo también agita su interna: “Algunos en el Frente de Todos quieren convertirse en el Frente de Pocos”, ironizó Tolosa Paz

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación

La ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, volvió a manifestarse a favor de la realización de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Frente de Todos, pero además lanzó una fuerte crítica a la fuerza oficialista, al asegurar que algunos dirigentes quieren que sea “el Frente de unos pocos”.

“Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser el Frente de unos pocos, que estemos discutiendo, a 40 años de la democracia, cómo ampliamos la base de participación”, fue el fuerte mensaje de la funcionaria nacional.

Tolosa Paz, alineada políticamente con Daniel Scioli con quien se mostró en reiteradas oportunidades de recorrida por la provincia de Buenos Aires, insistió en dejar en manos de las militantes la interna del Frente de Todos y no en la elección de un solo candidato que represente a la fuerza.

“Desde que salimos a plantear con Daniel Scioli que lo más importante es la victoria democrática del 13 de agosto con sectores que venían sintiéndose afuera, aparecen voces disonantes con preocupaciones solamente de que las fórmulas se elijan por el voto popular”, sostuvo la dirigente en comunicación con Radio 10.

Victoria Tolosa Paz junto a Daniel Scioli en campaña

Asimismo, Tolosa Paz criticó la falta de síntesis en el espacio al que pertenece. “Me da miedo formar parte de un frente político que se aleja de la participación popular y que tiene miedo al voto popular. Estamos en esta nueva etapa del Frente de Todos, en la que Cristina Kirchner no es candidata y Alberto Fernández tampoco, en la que no hay síntesis”, dijo.

En referencia a la interna, brindó su argumento sobre la necesidad de una contienda y la no elección de un candidato de consenso que represente a la fuerza en las Elecciones 2023.

“Yo recorro la provincia y hay compañeros que están contentos con Daniel Scioli, otros que votarían a Wado De Predo y otros a Sergio Massa, pero no hay síntesis. No es que hay un voz unánime pidiendo a un candidato”, aseguró la ministra de Desarrollo Social.

Victoria Toloza Paz confirmó hace poco días su precandidatura a Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires

Y sobre este tema lanzó: “Si el candidato único que algunos expresan midiera 30 o 35 puntos, estaríamos todos atrás de ese candidato, por pragmatismo. Pero esto no ocurre en nuestro en nuestro frente político, donde tenemos buenos candidatos y candaditas pero ninguno solo va a lograr, lo que como equipo vamos a lograr el 13 de agosto”.

Por su parte, y más allá de su posición sobre las elecciones primarias, se basó en el resultado de las encuestas como respaldo a su posición. “Si ves las encuestas, te das cuenta que el Frente de Todos es competitivo si va a unas PASO, como la oposición”, sostuvo.

Y aseguró: “El 14 de junio se inscriben los frentes pero también se definen las reglas del juego”.

Sobre las críticas que recibe dentro de la coalición, Tolosa Paz se mostró contundente en su respuesta: “He escuchado muchas descalificaciones, siempre hemos sido personas que estuvimos apoyando en el Frente para la Victoria, durante 12 años, y ahora en el Frente de Todos. Lo hacemos con la honestidad de sumar, y de no tenerle miedo a las elecciones del 13 de agosto”.

