Rodríguez Larreta evitó confrontar con Macri: “Jamás me escucharán criticar a alguien de Juntos por el Cambio”

Horacio Rodríguez Larreta, candidato a Presidente (Foto: Luciano González)

Horacio Rodríguez Larreta evitó confrontar con Mauricio Macri, quien ayer lo había criticado en duros términos al cuestionar el acuerdo propiciado por el alcalde para sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

“Jamás me han escuchado criticar a alguien de Juntos por el Cambio aunque sí lo hagan conmigo. Yo respeto a Mauricio Macri, trabajo con él hace 23 años, no hablé con él sobre esta cuestión en la que tenemos una diferencia”, explicó Rodríguez Larreta en diálogo con el periodista Paulo Vilouta en radio La Red.

El precandidato a la Casa Rosada y jefe de Gobierno de la Ciudad está enfrentado con el ex Presidente y con su rival en la interna, Patricia Bullrich, por su propuesta para ampliar el espacio con la inclusión no sólo del peronismo cordobés, sino de otros dirigentes que se alejaron del kirchnerismo en los últimos años. Ayer, Macri había declarado en Córdoba que no entiende la propuesta de sumar al mandatario provincial al armado y había acusado al alcalde porteño de poner en crisis al espacio.

“Mi vocación es sumar para cambiar este país y tener la fuerza de avanzar con los cambios necesarios. No tiene nada que ver con la primaria. Eso es una PASO que decidirá la gente y no cambia en nada sumar a un dirigente más o menos”, argumentó.

Audio: las críticas de Macri a Rodríguez Larreta

Pese a la tensión de los últimos días, Rodríguez Larreta se comprometió a trabajar con Bullrich y con todos los partidos que forman parte de la coalición opositora el día después de las elecciones internas.

Consultado sobre algunas voces que le pidieron que declinara su postulación presidencial, el dirigente porteño contestó: “Yo no ando diciendo eso de nadie, tenemos que respetarnos y mucho más dentro de nuestro espacio; decir que se tiene que subir o bajar fulano es faltarles el respeto a todos los candidatos”.

Finalmente, el postulante a la sucesión de Alberto Fernández adelantó que en su compañero o compañera de fórmula buscará diversidad, que puede ser geográfica -con alguien del interior- o partidaria, con un representante del radicalismo. En caso de inclinarse por esta segunda opción, aclaró: “Si mi compañero de fórmula fuera alguien del radicalismo, lo tienen que elegir los dirigentes radicales, no puedo elegirlo yo a dedo”.

