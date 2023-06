Elecciones en la provincia de Buenos Aires: los números que alientan a Fernando Burlando

Encuesta de la consultora Federico González

En medio de las peleas internas en Juntos por el Cambio y la indefinición de candidatos por parte del oficialista Frente de Todos, hay un candidato outsider que parece ganar terreno en las próximas elecciones. El abogado Fernando Burlando está ilusionado con los resultados de una reciente encuesta sobre el panorama político y electoral en la Provincia de Buenos Aires le dan ánimo.

No es la primera vez que el abogado y precandidato a gobernador por el Movimiento de Integración Federal logra un rendimiento llamativo. A mediados de marzo, una encuesta que evaluaba su reconocimiento lo ubicó por encima del propio Axel Kicillof. Aunque actualmente está un poco lejos de eso, está compitiendo contra los dos precandidatos del PRO en el terreno bonaerense.

Según la consultora Federico González, Burlando cuenta con un apoyo del 12,2% en las intenciones de voto, lo que lo acerca al segundo lugar en un posible escenario de las elecciones primarias (PASO). La encuesta provincial, realizada entre el 1 y el 5 de junio, muestra a Burlando pisándole los talones a Néstor Grindetti (12,7%) y a Diego Santilli (13,6%). Este fenómeno de posicionamiento se debe a que el defensor de la familia de Fernando Báez Sosa tiene un “gran potencial” para la contienda electoral.

Estos datos sumados al alto nivel de conocimiento (más del 84%) entre el electorado bonaerense, lo alientan a no descartar unirse a algún partido político para aumentar sus posibilidades. Personas cercanas a él reconocen que está dispuesto a participar en cualquier movimiento que le inspire confianza.

Burlando junto a Bullrich y Grindetti (FOTO: redes sociales)

En los últimos días, Burlando se reunió con la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “No descarto la posibilidad de ser vicegobernador o vicepresidente, hay muchas opciones”, expresó el abogado después de ese encuentro en un local de una reconocida cafetería ubicado en Hurlingham.

Su postura es clara: “No tendría problemas si hay una propuesta coherente para participar en cualquier movimiento que me brinde confianza para resolver los temas fundamentales como la inflación, la seguridad y la educación”, reconoció Burlando, quien ha mostrado una aproximación, aunque hasta ahora no ha encontrado un referente a nivel nacional.

En el entorno del abogado aseguran que Bullrich mostró interés en él. Es que Burlando está en el top five de los precandidatos bonaerenses, promete resolver el problema de la inseguridad y combatir el delito. Por el momento no hay decisiones concretas, pero no se descartan futuras conversaciones, entre fines de esta semana y la otra, en medio de las múltiples negociaciones que se avecinan a poco más de dos semanas del cierre de las alianzas.

