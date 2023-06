El Gobierno oficializó el nuevo cargo de Gabriel Fuks tras el conflicto diplomático en Ecuador

El ex embajador de Ecuador culpó la Gobierno de Ecuador por la fuga de Duarte Pesantes (Twitter @GabiFuks)

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández formalizó el nuevo puesto diplomático que Gabriel Fuks ocupará en el gabinete, luego de que presentara su renuncia como embajador en Ecuador. A través del Decreto 300/2023, el jefe de Estado nombró al diplomático como el futuro subsecretario de Asuntos de América Latina del Ministerio de Relaciones, Comercio Internacional y Culto.

Pese a que la designación del nuevo cargo del político fue oficializada este 7 de junio, el funcionario público no asumirá el rol hasta que el Gustavo Martínez Pandiani, quien ocupa actualmente el cargo en la Subsecretaría, se retire a finales de julio, debido a que tiene programada la organización de la cumbre del Mercosur que se celebrará los próximo 3 y 4 de julio en Puerto Iguazú, Misiones, y el evento de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) con la Unión Europea en Bruselas que tendrá lugar el 17 y 18.

Mientras que Fuks tomaría control del puesto a fines de julio y principios de agosto, Martínez Pandiani será nombrado como el embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la Confederación Suiza, a raíz de la jubilación del enviado actual, Alberto D’Alotto.

Por otra parte, las relaciones internacionales con el Gobierno de Ecuador se tornaron tensas por el conflicto que se generó en torno a la situación la exfuncionaria del antiguo mandatario ecuatoriano Rafael Correa, llamada María de los Ángeles Duarte Pesantes, quien fue condenada a ocho años de prisión por corrupción y permanecía en la Embajada Argentina con su hijo. En este marco, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se enfrentó fuertemente con Fuks tras acusarlo de proteger a la mujer. Duarte Pesantes huyó a Venezuela el pasado 10 de marzo, donde recibió asilo político.

Te puede interesar: El embajador argentino expulsado de Ecuador habló sobre la fuga de Duarte: “No hubo connivencia, el canciller Holguín miente”

Lasso ordenó el retiro del embajador ecuatoriano en Argentina, Xavier Monge

“Ese señor (Gabriel Fuks) no solo fue cómplice de la salida de la señora Duarte de la Embajada sino que nos ha mentido, desde el lunes hasta el miércoles, no en una sino en varias ocasiones, y fue su propio presidente (Alberto Fernández) el que lo desmintió y su propio canciller (Santiago Cafiero) el que lo desmintió”, arremetió el ex ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Juan Carlos Holguín, quien también fue desplazado de su cargo a principios de abril.

Adicionalmente, Holguín apuntó también contra el embajador argentino en Venezuela, Óscar Laborde, al asegurar: “Creo que también está involucrado el embajador argentino en Caracas”.

Sin embargo, el cruce de palabras no terminó solamente en las contundentes declaraciones del ex canciller ecuatoriano, ya que Fuks lo tildó de “mentiroso e irresponsable”, luego de regresar a Buenos Aires el pasado 19 de marzo.

“El principal destino de estudio de los jóvenes ecuatorianos es la Argentina, son 15.000 jóvenes, y los ha dejado huérfanos de protección. Espero que no siga escalando, el gobierno (de Lasso) tiene una fragilidad y una debilidad que tiene que construir esta mentira acusatoria, y es la policía ecuatoriana la que dejó pasar y salir a Duarte”, acusó el ex embajador argentino en una entrevista para Radio 10.

María de los Ángeles Duarte Pesantes, la ex funcionaria del gobierno de Rafael Correa que fue condenada por corrupción

La dirigente del movimiento Alianza País aprovechó la celebración de un asado para salir de la Embajada y se escabulló hasta la frontera con Venezuela, hasta donde llegó, según afirma el relato de Ecuador, a bordo de un vehículo diplomático, pero se desconoce el país al que pertenecía.

Además de las versiones inconsistentes sobre el día en el que la exminsitra correista huyó de Ecuador, la tardía notificación de Argentina y el supuesto desconocimiento sobre su paradero fueron otros puntos determinantes que llevaron al Gobierno de Lasso a romper las relaciones de confianza con Fuks y expulsarlo.

Otro de los motivos para acusar a Fuks fue el trabajo que llevó adelante para que ella y su hijo obtuvieran el permiso de trasladarse a Buenos Aires con la autorización del presidente Pues su hijo cuenta con nacionalidad argentina al ser fruto de la relación que la política mantuvo con el cantante Marcelo Pastore.

Seguir leyendo: