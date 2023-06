La oposición presentó un proyecto para que las jubilaciones se fijen en UVA y se actualicen automáticamente

Filas cajeros jubilados - Villa Urquiza - Cuarentena COVID 19

El diputado de Evolución Martín Tetaz presentó hoy un proyecto en la Cámara baja para que las jubilaciones se fijen en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) y de ese modo se actualicen mensualmente sin depender de una fórmula especial.

Desde Juntos por el Cambio señalaron que con una inflación anualizada que ya roza el 110%, y que podría aumentar aún más en los próximos meses, “no hay fórmula de movilidad”.

El proyecto de Ley de “Defensa de las Jubilaciones” establece que todas las jubilaciones y pensiones serán transformadas en UVA al momento de implementarse la ley, tomando como base el valor de los UVA del último día del mes anterior al de la promulgación. A su vez, para la liquidación de los haberes se tomará el valor de la UVA del último día del mes anterior para su transformación en moneda de curso legal.

No obstante, la norma no abarcará a los haberes incluidos en regímenes especiales. “Necesitamos proteger las jubilaciones para que no sufran nunca más ningún ajuste por culpa de la inflación. De esta manera contribuimos a la creación de una sociedad más justa y equitativa, mantenemos el poder adquisitivo de los haberes y motivamos a los tomadores de decisiones a que den prioridad en sus actos a mantener el valor de la moneda”, explicó Tetaz.

La propuesta es impulsada por Tetaz, integrante del bloque Evolución, pero cuenta con el respaldo de legisladores de otros bloques opositores como Luciano Laspina, Florencio Randazzo, Pablo Cervi, Laura Castets, Fabio Quetglas, Manuel Aguirre, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Carlos Zapata y Fernando Iglesias.

“Para salir adelante necesitamos estabilidad monetaria, este proyecto apunta a contrarrestar el daño de la inflación y a dejar bien en claro que la estabilidad de nuestra moneda debe ser la prioridad número uno en la Argentina”, concluyó Tetaz.

Martín Tetaz, diputado de Evolución Radical

Actualmente, los haberes jubilatorios se actualizan de manera trimestral a lo largo del año, lo que significa cuatro aumentos en el año calendario. La fórmula establecida por el sistema actual indica que la movilidad de los mismos será determinada por una fórmula que considera un 50% de los recursos destinados a la ANSES y un 50% de la variación de los salarios de los trabajadores registrados. Se tienen en cuenta el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Indice General de Salarios (IS) del INDEC.

El primer aumento en marzo de 2023 fue del 17,04%, según la fórmula publicada por ANSES y a raíz de los datos obtenidos por parte del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se estima que el incremento jubilatorio será aproximadamente de un 21% para el siguiente aumento. Esto llevaría al haber mínimo para jubilados y pensionados de aproximadamente $59.000 a $71.000.

Teniendo en cuenta que en el primer trimestre del año el nivel general de índice de precios al consumidor acumuló una variación de 21,7% más la estimación de la inflación para mayo y junio a la que se debe agregar la suba registrada en abril del 8,4%, la inflación rondaría el 56%. “Queda en evidencia que el aumento del primer semestre otorgado a los jubilados está muy por debajo de ese número”, concluyeron desde Juntos por el Cambio.

Seguir leyendo: