Eduardo de Pedro se muestra como candidato y Kicillof se afianza para ir por su reelección: el jueves harán una foto juntos

El ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, acelera la campaña entre reuniones de gestión, actos y búsqueda de respaldo político en el corazón electoral del país como lo es la provincia de Buenos Aires. Da señales a los gobernadores y prepara una foto de alto vuelo político junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para ordenar el escenario dentro del peronismo K y afrontar las últimas semanas antes del cierre de listas como el presidenciable del cristinismo. Este martes tuvo una foto previa que el propio Kicillof se encargó de difundir. En la misma sintonía se mueve el mandatario, que calcula sus pasos para continuar como candidato a la reelección. Un objetivo que pareciera estar más cerca.

Bien temprano, y mientras se dirigía a su primera actividad de campaña, De Pedro encabezó el zoom por la reunión del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado (COIRCO) en la que se aprobó el proyecto de construcción del dique regulador Paso Alsina, que permitirá un manejo más eficiente del recurso hídrico en la zona de riego de Villarino y Patagones en la provincia de Buenos Aires. En la reunión virtual estuvieron la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa); Omar Gutiérrez (Neuquén); Rodolfo Suárez (Mendoza); el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; y el subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski.

La aprobación de dicho proyecto fue un pedido de Buenos Aires y, según informaron desde la gobernación, el principal objetivo de la presa es la regulación de caudales de la cuenca baja, a fin de ajustarlos a las demandas del sistema de riego del Valle Bonaerense. El río ya cuenta con el embalse Casa de Piedra, en el límite entre las provincias de Río Negro y La Pampa. Con este nuevo dique a pedido de Buenos Aires, se favorecerá la producción agropecuaria de la región, que depende del sistema de riego para su desarrollo, con impacto en las localidades de Mayor Buratovich, Pedro Luro y Villalonga; abarcando cerca de 200 mil hectáreas sembradas.

Tras ello, De Pedro, se trasladó al municipio de San Vicente. Allí, con el intendente, Nicolás Mantegazza, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, participó de la entrega de notebook bajo el programa Conectar Igualdad bonaerense. Además de la dirección de Cultura y Educación, detrás de la logística en la entrega de computadoras está la jefatura de Gabinete que comanda Martín Insaurralde; el primer dirigente del mundo intendentista con el que De Pedro inició su raid conurbano semanas atrás.

Este martes, Kicillof destacó el mismo programa en sus redes sociales al compartir una publicación de entrega de computadoras bajo esta modalidad que encabezó la titular de ANSES, Fernanda Raverta, en Mar del Plata; donde será precandidata a intendenta por el peronismo.

De Pedro siguió su gira por Berazategui, donde compartió una charla con el intendente Juan José Mussi y la titular de PAMI, Luana Volnovich, también berazateguense; para culminar la procesión en la Primera sección electoral, puntualmente en el municipio de Malvinas Argentinas. La dinámica es: acto con la dirigencia local y entrega de equipamiento bajo el paraguas del programa Municipios de Pie, que lleva adelante el ministerio del Interior.

Desde hace semanas, el ministro cristinista viene trabajando en la construcción del respaldo de los intendentes del conurbano a su candidatura. Cuenta con el presidente del PJ bonaerense y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, como enlace con los intendentes. En una reunión que mantuvieron la semana pasada, Kirchner instó a los jefes comunales a respaldar a De Pedro. Luego, se inició una seguidilla de actividades del funcionario en distintos puntos del conurbano.

La pregunta que asomó la semana pasada era si efectivamente el ministro del Interior estaba trabajando en su construcción nacional o por el contrario se moldeaba como un eventual precandidato a la gobernación bonaerense en caso de que Kicillof fuera a ser el competidor nacional. Todavía no hay respuesta definitivas, aunque sí señales que empiezan a marcar el rumbo.

En San Vicente, el funcionario le habló a estudiantes secundarios y -sin mencionarlo- confrontó con el diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Cuando vean en las redes a algunos personajes que hablan de la libertad, y afirman en su nombre que el Estado tiene que desaparecer. Si no existiera el Estado no existiría la escuela pública, no existiría la agricultura, y estas computadoras las comprarían los que pudieran, y los que no, no. Si no existiera el Estado, no existiría la universidad pública”, planteó y dijo que la dirigencia oficialista está “trabajando arduamente en juntar a los argentinos y a las argentinas que quieren cambiar las cosas, pensando en soluciones nuevas para problemas nuevos”.

Desde La Plata y sin estridencia

Kicillof está enfocado en la provincia de Buenos Aires. Lo repite él y sus círculo más cercano. “Seguimos juntando votos en la provincia, para Wado y para Axel”, ratificaron este martes ante la consulta de Infobae. Por eso, este jueves habrá una foto sugerente. Será cuando De Pedro se traslade en horas de la tarde hasta La Plata para compartir una reunión cerrada con Kicillof. Un encuentro que iba a darse ayer lunes, pero por cruces de agenda se pospuso.

Se intenta una demostración en dos sentidos. “Wado” siguiendo en la construcción de respaldos políticos y el gobernador asentado en la cabecera de la mesa bonaerense. El mismo lugar donde la semana pasada por ejemplo recibió -en reserva y sin difusión oficial- al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Con un bajo perfil, Kicillof mantiene reuniones diarias en su despacho platense con un amplio abanico de referentes. Dos semanas atrás, además de Pino, también recibió al titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico.

Es un momento en el que la política está por demás dinámica, donde cada paso es monitoreado y atado a suspicacias y conjeturas a 25 días del cierre de listas. Por eso el gobernador, cuya imagen hoy por hoy es la que más votos fideliza del votante de Cristina Kirchner, prefiere mostrarse cauteloso y enfocado en la gestión.

Este lunes y martes no se difundió su agenda de actividades; pese a que ayer se hizo presente en Puente 12, en La Matanza, junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que retomó funciones. Recorrió con el funcionario provincial y el intendente, Fernando Espinoza, el Centro de Coordinación Estratégica del ministerio de Seguridad. Se trata del lugar donde funciona la Plataforma Multiagencial donde se recepcionan las llamadas al 911 y se geo localizan la distribución de los patrulleros y los efectivos policiales.

Por la tarde, en la gobernación, se reunió con los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera y de Mar Chiquita, Jorge Paredi. Allí lo acompañó su mano derecha, el jefe de asesores, Carlos Bianco. Bianco, también estuvo con Kicillof en el encuentro que también mantuvieron este lunes con el titular de Energas, Osvaldo Barcelona.

En otra señal hacia adentro -y que incluye al socio con acciones en alza en el FdT como lo es Sergio Massa- el fin de semana largo, el gobernador se reunió con el ministro de Economía y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, para hacer un repaso de obras que AySA tiene en ejecución. La imagen hogareña fue difundida por el propio Massa.

El encuentro se dio en la casa del matrimonio Massa-Galmarini y horas antes de que el líder del Frente Renovador emprenda su gira a China; viaje donde, además, fue invitado Máximo Kirchner. Se especula con que a la distancia el ministro de Economía y el presidente del PJ bonaerense trabajen en los borradores del armado electoral. Los nombres Kicillof y de Pedro serán parte de esas conversaciones.

