Aníbal Fernández: “No hay nadie que tenga el crédito para digitar candidaturas, salvo que traigan a Juan Perón”

"Si Cristina (Kirchner) no quiere PASO tiene todo el derecho del mundo en decirlo", sostuvo el ministro de Seguridad

“No hay nadie que tenga el crédito para digitar las candidaturas, salvo que del avión de China lo traigan a Juan Perón. Si no viene Perón, a mí no me convence nadie. Hay que ir a las elecciones, contar los votitos de a uno y cuando termine veremos”. El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, fue muy elocuente al defender el mecanismo de las PASO como el más adecuado para que el Frente de Todos defina a sus representantes en las elecciones presidenciales de este año, antes de un acto que protagonizó en la cancillería argentina. Y lo hizo con una referencia al viaje que su par de Economía, Sergio Massa, está realizando en esta semana por el gigante asiático.

Hubo más definiciones políticas del funcionario, que es uno de los más cercanos al presidente Alberto Fernández dentro del Gabinete Nacional. “No desafío a nadie. Si Cristina no quiere PASO tiene todo el derecho del mundo en decirlo. Dejame que yo diga lo que yo creo. Yo creo que no tiene solución esto, debe haber PASO”, expresó con énfasis, antes de ingresar al Palacio San Martín, donde junto al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, presentó “nuevas herramientas para optimizar las investigaciones judiciales”. Así, otra vez, quedaron en evidencia las diferencias internas del oficialismo entre quienes impulsan las primarias y los sectores del kirchnerismo, que incluyen al massismo, que pretenden un candidato que surja del consenso.

Cuando se le consultó por cuál candidato se inclinaría en la interna, prefirió eludir la respuesta directa. “¿Votaría por Scioli, por Wado, por Máximo (Kirchner)”, le preguntaron. “No te voy a hablar de eso hasta que no estén todos en las gateras. No quiero quitarles calidad o vocación a los compañeros que compitan. No te voy a decir a quién voy votar”, respondió.

Aníbal Fernández conversa con el procurador general, Eduardo Casal, y con Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional

El ministro Fernández junto al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, encabezaron esta mañana en la sede diplomática ubicada en el barrio de Retiro la presentación de las nuevas tecnologías periciales adquiridas por el ministerio de Seguridad de la Nación para las investigaciones que realizan en conjunto las fuerzas federales con los fiscales y jueces federales.

En el Salón Libertador del Palacio San Martín también se contó con la asistencia de la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras; representantes del Ministerio Público Fiscal, de la Asociación de Magistrados, jueces y fiscales federales; jefes y oficiales de las Fuerzas de Seguridad y delegados policiales de diferentes embajadas.

Durante la actividad, según informó el Ministerio, se repasaron las diferentes tecnologías adquiridas durante el último año como el recientemente creado 911 Federal, que permite que por primera vez se genere un mapa nacional sobre los llamados de emergencias o ayuda de las diferentes jurisdicciones. También se analizaron las nuevas ampliaciones y servicios para optimizar las investigaciones judiciales como el Sistema Biométrico Dactilar (AFIS) y el Sistema de Reconocimiento Automatizado de vainas y proyectiles (SAIB).

“El trabajo que venimos haciendo con la Procuración ha dado resultados espectaculares, en corto tiempo y con acciones muy concretas y muy positivas. No somos ni genios ni visionarios, tenemos cuatro fuerzas federales conducidas adecuadamente y que tienen visiones claras y concretas de lo que quieren hacer hacia adelante”, afirmó Aníbal Fernández.

Todos los participantes del evento que se realizó esta mañana en la Cancillería argentina

“Cuando hablamos del 911 Federal no es un chiste, ya que hasta hace 2 años sólo se operaba en 14 jurisdicciones y no todos con todas las capacidades. Poder llegar a las 24 jurisdicciones fue una inversión importante y necesaria. Y además tuvimos el acompañamiento del Presidente”. agregó.

Eduardo Casal, por su parte, sostuvo: “Hace no mucho teníamos que manejar la información con las listas de llamados entrantes y salientes y con distintos colores tratar de vincularlos. En breve tiempo estamos en otra dimensión, con nuevos sistemas procesales tendientes a agilizar las investigaciones, a llegar a resultados más rápidos y respetuosos de los derechos de todos, con transparencia y con certeza”.

Por otra parte, y en el marco del Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad y en Investigación del Cibercrimen (ForCIC) que impulsa este Ministerio, se llevó a cabo una presentación acerca de la capacitación y provisión de equipos para las 22 provincias adheridas al mismo.

Participaron también del evento, el titular de la Unidad Gabinete de Asesores, Lucas Gancerain, los secretarios de Seguridad y Política Criminal; Articulación Federal de la Seguridad; Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional y Cooperación Internacional, Mercedes La Gioiosa, Silvia La Ruffa, Gabriel Bruno y Celeste Braga Beatove, respectivamente; el director de Investigaciones del Ciberdelito, Pedro Janices; el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle; el representante del Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), Rick Hernández; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Juan Carlos Hernández; el Jefe de la Prefectura Naval Argentina, Prefecto General Mario Farinón; y el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, entre otras autoridades.

