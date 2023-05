El Grupo Libertad y Democracia anunció una cumbre con Macri de anfitrión y celebró la victoria del Partido Popular en España

La reunión de marzo pasado en Chile, que fue organizada por Sebastián Piñera y de la que participó Macri

El tema era inevitable y se abordó con bastante profundidad. Si bien no era el motivo del encuentro, la victoria arrolladora del Partido Popular en España fue uno de los tópicos que se abordaron con interés en la nueva reunión del Grupo Libertad y Democracia, donde el ex presidente Mauricio Macri anunció la convocatoria a un nuevo encuentro para septiembre en Buenos Aires de este foro iberoamericano de centroderecha que reúne a dirigentes políticos y sociales, intelectuales y empresarios de ambos lados del Atlántico.

En la reunión estuvieron, además de Macri, los ex presidente Sebastián Piñera (Chile), Iván Duque (Colombia), la precandidata presidencial venezolana, Corina Machado, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, el ex juez y senador federal Sergio Moro, y el organizador del encuentro virtual, el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni. En total fueron 150 participantes, entre los que estuvo Infobae.

Piñera destacó que Libertad y Democracia “nació con la misión oportuna de promover los valores de la libertad de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos y del desarrollo, valores que están amenazados y bajo ataque”. En ese sentido, destacó que “este continente está encaminándose nuevamente a una década perdida, como fue perdida la década de 1980, en que el ingreso per cápita se mantuvo absolutamente estancado mientras gran parte del resto del mundo progresaba”.

En un zoom, Macri, Piñera, Duque, Cayetana Álvarez de Toledo y Bongiovanni convocaron a una nueva reunión en Buenos Aires

Por eso, el ex mandatario chileno destacó que este grupo busca “defender y promover principios, buenas políticas e ideas para dar de una vez por todas la batalla cultural, que es la madre de todas las batallas, porque en último término define el resultado de todo el resto de una sociedad”.

Álvarez de Toledo pronunció un breve discurso donde, además de hablar sobre las elecciones en su país, resaltó la necesidad de que Libertad y Democracia “aspire a no ser un mero lobby, influencers, ni intelectuales abajofirmantes de manifiestos. Tenemos que incidir directamente sobre la política a través de la acción, de ser funcionarios, ministros y funcionarios”.

A su turno, Mauricio Macri convocó como anfitrión a la primera reunión ampliada en Buenos Aires, que se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre, y planteó que “es muy importante que el sector privado y la sociedad civil no delegue en un sector de la política la defensa de estos valores y sobre todo en la batalla por la narrativa”.

“En la batalla por el relato ya sabemos que ellos son buenos. Son una desgracia, destruyen todo lo que administran, pero para fabricar relatos, narrativas atractivas, cuentitos lindos que generalmente esconden un enorme cuota de resentimiento en todo lo que plantean, en eso han sido muy buenos”, afirmó el ex presidente argentino.

Y agregó: “Somos muchos los que reconocemos que no tenemos que seguir dando esa ventaja y creer, como me pasó a mí también, mucho por esta condición de ingeniero de creer que las obras hablan por sí solas. No, hay que explicarlo todo”.

Mauricio Macri, en su último viaje a Rosario, al presentar su libro

A su turno, Iván Duque manifestó que este grupo “no nace como un club de expresidentes, sino que nace con el liderazgo de expresidentes y de personas que tienen una vocación de servicio y con el objetivo de invitar a que los liderazgos hagan sentir su voz y que esa voz se vea representada en la democracia, con partidos que estén nutridos ideológicamente, para que después no sean cooptados desde las instancias de poder por un plato de lentejas”.

“Se requiere una defensa férrea de la democracia como el principio la libertad de elegir, la separación de poderes, los pesos y contrapesos, pero también de la economía de mercado, de la libertad y no dejar llevar a las naciones al odio y a esa fractura entre empleadores y empleados, que es de lo que más se nutren los populistas”, consignó el ex mandatario colombiano.

Contrapeso político e ideológico

Gerardo Bongiovanni resaltó que este polo de centroderecha concretó “un anhelo de muchos años” de impulsar un grupo que actúe como contrapeso al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla. “Ahora se está gestando en este grupo que convoca no sólo a 22 presidentes y ex presidentes sino que también están los principales think tanks democráticos y liberales de América Latina, los principales intelectuales, empresarios y todos los partidos políticos y los políticos y en particular los dirigentes jóvenes”.

Finalmente, el presidente de la Fundación Libertad, que desde Rosario logró en sus 35 años de vida una fuerte influencia política, destacó que tanto Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, referentes de la Fundación Internacional para la Libertad “apoyan con entusiasmo esta idea”.

Además, de los tres ex presidentes mencionados, en el Grupo Libertad y Democracia participan los ex mandatarios Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Luis Abinader (República Dominicana), Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Guillermo Lasso y Osvaldo Hurtado Larreta (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá) y Jorge “Tuto” Quiroga y Jeanine Añez (Bolivia).

