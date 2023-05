Larreta encabezó un locro en La Matanza y desafió: “Con el cuchillo entre los dientes le vamos a ganar a Kicillof y a Espinoza”

Horacio Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su pareja Milagros Maylin

En el partido bonaerense de La Matanza, el más populoso del país donde el peronismo gobierna desde hace 40 años, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta utilizó un tono firme y aguerrido para mencionar los mayores problemas que escucha de los vecino: inseguridad, pobreza, falta de trabajo, de servicios y hambre. Una niña, de unos diez años, lo sorprendió sobre el resto de las personas que lo interrumpían cada vez que intentaba degustar el locro servido en bandejas de plástico: “A mi vecino los motochorros le metieron dos balazos en la pierna”, le contó ante la mirada atenta de su madre. “Vamos a salir con el cuchillo entre los dientes para ganarle la provincia a Kicillof y La Matanza a Espinoza”, expresó y las cerca de 500 personas presentes en la Sociedad de Fomento Villa Madero aplaudieron con fuerza y gritaron: “Horacio presidente, Horacio presidente”.

Dos horas después, el jefe de gobierno porteño se abrazaba, en la ciudad de Laferrere, a su candidato para vencer a Fernando Espinoza, el dirigente social y hombre ligado a la Coalición Cívica Héctor “Toty” Flores, quien aprovechó la oportunidad para resaltar la figura de Larreta, del precandidato a gobernador Diego “Colo” Santilli, y fustigar, sin nombrarlos, a los dirigentes sociales oficialistas “que se aprovechan de los pobres”. “Los planes sociales hay que sacárselos a los dirigentes sociales que se enriquecen, no a los pobres de esta Argentina, de esta Matanza que ya llega al cincuenta por ciento” y recordó que la Cooperativa La Juanita, que tuvo sus inicios con la crisis social y política de 2001, está anclada en Laferrere: “Se hizo con el esfuerzo de todos los vecinos y vecinas sin un solo plan social”.

El precandidato presidencial de Juantos por el Cambio junto al precandidato a intendente de la Matanza "Toty" Flores en Gregorio de Laferrere

“Después del locro hay que salir a militar para ganarle a Espinoza y (Verónica) Magario que son lo mismo. Acá hay vecinos y vecinas de Ciudad Evita, de González Catán, de Virrey del Pino. Les pido que todos y todas que me ayuden a ganar, a sacar al país adelante. Ayúdenme a ganar en La Matanza y la provincia. Podemos hacerlo y ellos saben que si ganamos acá y la gobernación, también ganamos el país”, expresó.

En La Juanita, Larreta estaba acompañado no solo por “Toty” Flores, alineados junto a ellos estaban los dirigentes políticos Maricel Etchecoin, Cynthia Hotton, Hernán Reyes, Gustavo Acevedo y Fernando Sánchez.

“Ole, ole, ole, Toty, Toty”, arrancó el precandidato presidencial su discurso en La Juanita. Las casi 500 personas que llegaron al lugar a pesar del aguacero que caía a esa hora, acompañaban con palmas coros: “Esa es la onda con la que tenemos que salir a la calle. Con esa actitud vamos a ir puerta por puerta, casa por casa, militando para mostrarle a todos los matanceros que se puede vivir mejor. No podemos estar resignados a la inseguridad que viven en La Matanza con miedo, detrás de rejas. Resignados a que muchos no pudieron llegar hasta acá por el barro y se tienen que atender en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que los recibimos con los brazos abiertos, porque en La Matanza no funciona el sistema de salud y ni que hablar de sus escuelas deterioradas”.

Horacio Rodríguez Larreta junto a su novia Milagros Maylin en el tedeum del 25 de mayo. De allí viajaran a La Matanza para hacer campaña en el "corazón del peronismo"

El tono de Horacio Rodríguez Larreta, que por la mañana participó del tedeum del 25 de mayo, fue el de un precandidato que parece haber adoptado un discurso más duro. “Poniendo el cuerpo para dar soluciones a los problemas que a la gente le interesan, no hablando de pavadas que no aportan a la discusión y propuestas para la construcción de un país mejor”, agregó.

Horacio Rodríguez Larreta recibe el saludo de los vecinos de Villa Madera durante el locro patrio

Larreta estuvo acompañado de otros dirigentes que ya le han hecho frente a Espinoza y a la vicegobernadora Verónica Magario en elecciones anteriores: Laura Greco, Gustavo Maglio -el referente local- Lala Creuz. Frente a la Sociedad de Fomento, un paredón separa la calle de las vías del tren, en uno de su extremos, en letras negras se lee “Matanza zona liberada”, se refería a la delincuencia y los narcos.

A diferencia de La Juanita, en Villa Madero, se cumplía la liturgia peronista. Bombos, trompetas, cumbia y el Chaqueño Palavecino de fondo. “Nosotros representamos el peronismo dentro de Junto por el Cambio”, le dijo Maglio a Infobae, mientras sobre las mesas se acomodaban las viandas con el locro, choripanes y hamburguesas.

Horacio Rodríguez Larreta en la cocina del un club de barrio en La Matanza

Tanto en un barrio como en el otro, los vecinos que se enteraron que el precandidato estaba de visita no dudaron en salir a saludarlo, estrecharle las manos, abrazarlos y tomarse una foto en chinelas, o zapatillas, no importaba el barro y el frío. Larreta demoró subir al vehículo que lo trasportaba sin importar si llegaba demorado al próximo encuentro. Jugaba de local. En los alrededores no había micros con militantes, los vecinos matanceros llegaron por sus propios medios.

“Feliz día de la Patria para todos. Aguante La Matanza. Vamos por el cambio en La Matanza”, abrió y cerró los dos actos Rodríguez Larreta. “Yo ya mostré que en la Ciudad pudimos hacer el cambio, en La Matanza vamos a ganar y demostrar que también la podemos cambiar”. Sobre los aplausos y banderas celestes y blancas que flameaban y chicos que coreaban su nombre el alcalde porteño pidió: “Ahora tenemos que creérnosla. Podemos ganar los dos distritos, La Matanza y Buenos Aires. Es mentira falso que sin invencibles”, y volvió a solicitar: “Militando todos juntos, le vamos a ganar a los que durante cuatro décadas empobrecieron a la Matanza”. Y terminó con una pregunta: “¿Podemos ganarle a Espinoza y a Kicillof o no?”. La respuesta fue “Si, vamos a ganar”, mientras bajaba del escenario una vez más el “¡Horacio Presidente!”, acallaba cualquier otro comentario.

