Potenciar Trabajo: Tolosa Paz dio de baja a beneficiarios de siete ministerios por no validar su identidad

“Al cumplirse la fecha de validación de datos y no haberlo realizado dimos las bajas en el Potenciar Trabajo", explicaron desde el ministerio de Desarrollo social. El ministerio que encabeza el ranking de bajas con 2.013 (Franco Fafasuli)

La validación de datos ordenados por la ministra de Desarrollo social, Victoria Tolosa Paz, determinó que no solo fueron dados de baja beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que realizaban sus 20 horas de tareas semanales en Unidades de Gestión (UG) de cooperativas de movimientos sociales, gobernaciones y municipios; sino también en ministerios del gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. En total, la auditoría de la cartera social, que investiga el juez federal Arie Lijo y el fiscal Carlos Rívolo, reveló que fueron canceladas 4.383 personas “fantasma” que, en teoría, debían certificar sus tareas en siete ministerios. De esa manera, el Estado dejó de abonar por presuntas irregularidades $185.208.048 mensuales que si se anualiza la cifra trepa a los $2.222.496.576.

La auditoría de Tolosa Paz fue enviada a los Tribunales de Comodoro Py el pasado 12 de abril. Allí consta que 87.555 personas no validaron su identidad, según dispuso la funcionaria de Alberto Fernández a través de la Resolución “2022-2035-APN-MDS” - la cual imponía como límite para la validación de pertenencia al plan el 15/02/2023-. La misma ya había sido prorrogada dos veces.

El ranking de los ministerios

De las planillas oficiales (que se reproducen en la infografías que ilustra esta nota) surge que desde el mismo ministerio de Desarrollo Social no se certificaron las identidades de 2.013 beneficiarios del principal programa de esa cartera y que está bajo la administración de Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y uno de los líderes del movimiento Evita.

Consultada por Infobae, Tolosa Paz explicó: “Estas personas que figuran a nombre del ministerio se encontraban en proceso de cambio de Unidad de Gestión. Los titulares de Potenciar Trabajo, que solicitan el cambio de unidad de gestión, son asignados provisoriamente a una Unidad de Gestión gubernamental hasta que se les deriva a la nueva. Este procedimiento puede demorar unos días hasta la asignación definitiva”.

A renglón seguido la ministra reconoce: “Sobre esta cantidad que fue dada de baja (2.013), al cumplirse la fecha no cumplimentaron el período de validación de datos”.

A Desarrollo Social le sigue el ministerio de Mujeres Género y Diversidad a cargo de Ayelén Mazzina. En esa cartera no validaron identidad 1.299 personas, un número también muy alto. Desde el entorno de la ministra se aseguró que la cartera tiene varias UG que se desempeñan en diversos programas como Centros de Atención para Mujeres y LGBTI+; y entre otros el Programa para personas en situación de violencias de género. “Si Desarrollo Social dio esa cantidad de bajas es porque no hicieron la validación correspondiente que es una decisión personal de cada uno”. Y aclararon que desde el ministerio no hay intermediación en los nombramientos de los beneficiarios. La mayoría ya estaban cuando Ayelén Mazzina fue nombrada en el cargo en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta. Como Tolosa Paz, Mazzina asumió de manera formal, su cargo fueron publicados en el boletín Oficial el 13 de octubre pasado.

Victoria Tolosa Paz, Juan Cabandie y Martín Soria. Tres de los ministros en los que se dieron bajas en el Potenciar Trabajo

En el tercer puesto se ubica el ministerio de Turismo y Trasporte de la Nación a cargo de Matías Lammens. Desde su entorno se explicó que es muy probable que quienes no validaron su pertenencia al plan deberían prestar servicio en “Potenciar Deporte”. También detallaron: “Es un programa que hizo la secretaria de deportes con Desarrollo Social cuando el ministro era Daniel Arroyo”.

Los funcionarios que respondieron las consultas para esta nota aseguran que el ex presidente de San Lorenzo de Almagro “no tiene ni tuvo injerencia en ninguna alta o baja en el Potenciar Deporte”.

En el cuarto puesto se ubica el ministerio de trasporte. Su titular es Diego Giuliano. En su cartera se dieron 190 cancelaciones al Potenciar Trabajo. Desde el entorno al funcionario cercano al ministro de Hacienda Sergio Massa aseguraron: “No tenemos Unidades de Gestión ni ninguna oficina que se dedique a ese tema” y explicaron: “A través de la Tarjeta SUBE se le da descuento a grupos sociales y allí pueden estar las personas que se dieron de baja”, pero, aclararon: “El trámite se hace a través de la web de ANSES para enlazar el número de sube y autenticar”.

El beneficio, se informó: “Rige para jubilados y pensionados; estudiantes del programa PROGRESAR, personal de trabajo doméstico; veteranos de la Guerra de Malvinas, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Programa de Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro por Desempleo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa Promover Igualdad de Oportunidades, Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local ‘Potenciar Trabajo’, entre otros sectores y se hizo hincapié: " Las altas y las bajas no las decide ni tramita el ministerio de Trasporte. Eso se hace a través de ANSES en un link con Desarrollo Social”.

El único ministerio que no es de la esfera nacional es el de Las Mujeres Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Está a cargo de Estela Díaz, ocupa el quinto lugar en número de cancelaciones al programa más importante de Desarrollo Social. En ese caso, las bajas fueron de 143. Desde el entorno de la ministra dijeron que ellos tienen un número similar de personas que no validaron y que la justicia debería investigar si fue porque no llegaron a hacer la tramitación o si existe alguna otra irregularidad.

Los últimos dos ministerios tienen bajas que no llegan a las cien. El de Justicia, a cargo de Martín Soria, con 50 cancelaciones y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo titular es Juan Cabandie con 49 Bajas.

Matías Lammens, Diego Giuliano y Ayelén Mazzina, los tres ministros explicaron las bajas en el Potenciar Trabajo en sus carteras

Justicia fue el único ministerio que no respondió los llamados de Infobae. Cabandie, en cambio reconoció: “Parque Nacionales tiene 350 activos y los certifican los intendentes de los parques dónde están esos beneficiarios de Potenciar. Son para aquellos pobladores muchas veces originarios que hacen tareas comunitarias”.

Juan Cabandie, incluso, dijo que a principio de mayo las bajas ya no eran 49 sino que “ya son 77 porque consiguieron trabajo o porque no cumplían tareas. Repito. Actualmente son 350 Potenciar en Parques Nacionales”.

Las 4.383 cancelaciones de beneficiarios de Potenciar Trabajo de los siete ministerios que reportó Tolosa Paz a la justicia forman parte de las 87.555 bajas dispuestas por la Cartera social por supuestas irregularidades que deberá investigar el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo.

Hasta ahora, las mayores cantidades de bajas pertenecen a Unidades de Gestión de cooperativas y federaciones que corresponden a organizaciones sociales oficialistas y de izquierda. En total 26.720. Más de la mitad de ellas corresponden a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, con 14.876 cancelaciones al Potenciar Trabajo.

