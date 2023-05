Miguel Ángel Pichetto analizó la estrategia de Cristina Kirchner para las elecciones y explicó la teoría de los tres tercios

Pichetto sobre la estrategia de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner realizó una descripción, el jueves de la semana pasada, del escenario electoral para el Frente de Todos y habló de un panorama de tres tercios: el oficialismo, Juntos por el Cambio y el ascenso de los libertarios de la mano de Javier Milei. Consultado por esta caracterización, el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la ex presidenta “apuesta al piso para entrar en el balotaje y, desde una construcción de centroizquierda, tratar de poner el eje en el miedo”.

“No se gana una elección anunciando el apocalipsis en 100 horas; la gente tiene miedo, ha perdido mucho. Hay que construir un mensaje con esperanza”, aseguró el compañero de fórmula de Mauricio Macri en los comicios del 2019. Y, en diálogo con La Nación+, agregó que Cristina Kirchner “sabe que el gobierno de Alberto (Fernández) tiene poco para ofrecer, es un gobierno fracasado y tiene que poner distancia”.

En el reportaje concedido a C5N, la vicepresidenta analizó que “al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferentes. Hay que entender porque hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner (Aglaplata)

Y completó: “En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos ‘volvemos mejores’ era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El FDT obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos”.

En otro ejemplo de la crisis interna del Frente de Todos, el propio Alberto Fernández rechazó en las últimas horas el análisis electoral de la vicepresidenta. “De qué me sirve garantizar mi piso, mi tercio, si en la segunda vuelta no sumo votos”, consideró el mandatario en una entrevista concedida a ElDiarioAR.

”No logro entender qué significa ‘garantizar el tercio’. Es obvio que hay que trabajar para fidelizar el voto propio, el secreto es ir más allá de los fieles para poder garantizar un éxito”, cuestionó, después de considerar que “es muy difícil predecir escenarios” a través del uso de las encuestas.

Alberto Fernández enfatizó la idea de evitar los personalismos en el peronismo (Alfredo Martínez/ElDiarioAR)

“Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la medida que permitan una amplia participación, van a generar una gran movilización militante y van a promover una mayor adhesión. Sin esa movilización, a lo sumo cristalizaremos el tercio que tenemos según el análisis que se hace. Con eso, difícilmente se gane”, vaticinó.

Sobre la distancia que tendría con la líder del kirchnerismo, Fernández en el mencionado reportaje que no tiene “una pelea con Cristina”, sino “una mirada propia, ni siquiera sé si diferente”. Asimismo, el presidente habló sobre la ruptura política y confesó que “lo que te puedo decir es que esperaba que eso no ocurriera porque yo fui muy franco en el momento de la decisión sobre lo que quería hacer”, lo que lo llevó a confesar: “No quería volver a tener problemas de distanciamiento con la familia Kirchner porque me dolía por el recuerdo que tengo de Néstor, sobre todas las cosas”.

