Cristina Kirchner habló de las aspiraciones electorales del FdT: “Lo importante es entrar al balotaje”

La Vicepresidenta habló de la salud de su hija Florencia

“En lo que más me influyó es...Máximo es grande, no depende de mí. Pero mi hija Florencia sí depende de mí. Ella me ha dicho ‘no pienses en mí, hace lo que tengas que hacer’. Es una extraordinaria mujer que está enferma, tiene una patología. No quiero hablarlo. Ella me necesita a mí y si a mí me pasara algo ella sufriría mucho. Podría agravarse su patología. El intento de asesinato me impactó mucho porque nadie tiene comprada la vida”, resaltó.