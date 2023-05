Santiago Cúneo: “El efecto de la decisión de Cristina Kirchner se derrama sobre el progresismo y el progresismo no es peronista”

Santiago Cúneo

Santiago Cúneo será uno de los precandidatos a presidente en las PASO que se realizarán en agosto. Hizo una alianza que se denominará Mix Laborista en la que comparte fórmula con el líder piquetero Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados. Lo define como el verdadero espacio peronista que se presentará en los comicios. Desde ese rol analiza los últimos movimientos políticos que se produjeron en el Frente de Todos, con fuertes críticas hacia la decisión que tomó recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de que no será candidata a ningún cargo electivo este año.

“Dentro de mi candidatura a presidente, nuestro propio espacio que es la alianza electoral con Raúl Castells convocamos a todos los peronistas a sumarse, en esencia porque Cristina no fue, no es y no será peronista. El efecto que causa su decisión se derrama fundamentalmente sobre el progresismo y el progresismo no es peronista. De hecho la alianza de gobierno el Frente de Todos tiene al Partido Justicialista compartiendo lugar con el Partido Comunista, entre otros, o el partido Miles de Luis D’Elia o el Partido Intransigente”, define ante Infobae.

“Claramente esa alianza que se conformó tiene al peronismo como actor secundario, absorbido el rol de conducción en Cristina que es la persona que alguna vez le dijo siendo diputada por Santa Cruz a Antonio Cafiero cuando estaba juntando la plata para el monumento a Perón que se iba a hacer frente al CCK, que “yo para ese viejo de mierda no pongo un peso”. Yo fui testigo presencial porque lo dijo adelante mío. A lo largo de su vida Cristina despreció siempre al peronismo, porque nunca tuvo la más mínima empatía con el peronismo. Estos años de kirchnerismo fueron un verdadero rejunte de progresismo, todo eso es ajeno al peronismo. Lo que genera con esto es una crisis orgánica del pejotismo. A partir de la decisión de Cristina los votos que se volcaban desde el progresismo a boletas donde había algunos candidatos que eran peronistas, serán votos que no van a estar. Le va a ser muy difícil disciplinar al progresismo una vez que está muerta políticamente”, agrega.

-¿Cuáles cree que serán los próximos pasos de Cristina Kirchner?

-Hoy va a hablar por televisión -en su propio canal- y desde ahí va a tratar de explicarle al progresismo y al pejotismo que habitualmente abandona a todos los cadáveres políticos en la puerta del cementerio que ella ya entró al cementerio pero quiere seguir conduciendo. Ya no tiene poder no va a ser candidata, no va a presidir la Argentina, no va a manejar poder electoral real pero quiere seguir fijando las condiciones electorales en este año. Le están pidiendo al pejotismo que por primera vez en la historia siga respetando un liderazgo de alguien que está muerto políticamente.

-¿Cómo será entonces el futuro del peronismo según su visión?

-El peronismo es un movimiento, no un partido político. De hecho, Juan Domingo Perón nunca fue candidato del Partido Justicialista. Es un instrumento electoral posterior a él, fue candidato por el Partido Laborista y luego por frentes electorales como el FREJUDEPO o el FREJULI. La crisis es de un partido que se llama Partido Justicialista, Los gobernadores, los intendentes, los legisladores que quieran ser candidatos ven afectados sus intereses con la ausencia de Cristina en la boleta, porque esos espacios pierden el voto progresista que sigue a Cristina. Lo que hace ella es romper la alianza entre el pejotismo.

-¿En qué lugar quedan parados los otros candidatos del oficialismo?

-El único candidato que tiene la sociedad anónima que conformaron en algún momento Alberto Fernandez, Cristina y Sergio Massa, por una cuestión de derecho propio el único accionista que está en condiciones y que no ha renunciado a serlo es Massa. Es un tercio de esa sociedad, tiene un tercio de las acciones. Va a reclamar el derecho a ser, porque los otros dos dijeron que no quieren.

Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner (NA)

-¿Aún con la situación económica actual lo ve como candidato?

-Si, claro que puede. Está sosteniendo la gobernabilidad en la Argentina. Sin él, el helicóptero hubiera venido hace rato. Si ahora da un paso al costado, este Gobierno no dura ni 30 segundos. Cristina Kirchner no tiene más opciones que sostenerlo. Y él tendrá que decidir si quiere ser candidato. Yo creo que en la cabeza de Cristina ve más a Massa de esa manera que el propio Massa. El fuego amigo de la Casa Rosada o de Olivos sobre el ministro de economía, puede originar un escenario no deseado y es que Massa le exija a Cristina condiciones de estabilidad política que hoy tampoco le puede brindar. Dentro de su espacio ha generado una diáspora, una pulverización del poder que tenía. Que de ninguna manera se puede definir en una PASO. Massa le puede decir a cualquiera dentro del Frente de Todos que a ustedes los eligieron a dedo. A Cristina no le queda otro que respaldar a Massa para que pueda sostener este proceso hasta el 10/12 sin que esto se transforme en un caos. Le da una tranquilidad.

-¿A Massa lo reconocés como peronista?

-Massa es una expresión de un segmento del peronismo que tiene una visión económica cuasi-liberal que es opuesta a la nuestra, pero que se formó dentro de las reglas del peronismo y se fue adaptando a un mecanismo que lo llevó a ser líder de un espacio importante en la provincia de Buenos Aires como el Frente Renovador. Congregó a muchos intendentes y a una estructura sindical que lo tienen como máximo referente para poder afrontar una elección. Si yo estuviera convencido que Massa es el peronismo no me presentaría para ganarle.

“Nosotros siempre sostuvimos la tercera posición. En el peronismo tradicional no hay derecha ni izquierda. En la oposición exsite un conjunto de liberales, que en términos de derecha se declaran como anarco-liberales y los anarquistas nunca fueron de derecha. La Argentina está frente a una oposición absolutamente confundida y sin ningún tipo de programa ni económico ni político. que se favorece con el desgobierno absoluto de estos últimos cuatro años. Existe el antikirchnerismo y eso los agrupa y les da chances electorales. La gente cree que un clavo saca otro clavo y no le pide que le digan que piensan hacer”, analiza sobre el rol que desempeñan los partidos de la oposición.

“Lo usan como herramienta para castigar. Cuando escuchás a Patricia Bullrich son todos esloganes, frases. Y (Javier) Milei está psiquiátrico. Hay que pedir rápidamente un terapeuta que lo interne para que deje de decir tantas sandeces. Y Larreta es la expresión de quien te dice que esto se arregla en 20 años, cuando la gente tiene no tiene 20 días para comer. El Gobierno actual es un desastre y la oposición no está a la altura de las circunstancias”, desgrana sobre los candidatos de Juntos por el Cambio y de la Libertad Alianza, que aparecen como las fuerzas que intentarán pelearle los primeros lugares al oficialismo en las elecciones presidenciales.

