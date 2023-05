Elecciones en Salta 2023: cercano a Massa pero sin un sello definido, Gustavo Sáenz fue reelecto con contundencia y escucha ofertas en un año electoral

Cercano a Massa pero sin un sello definido, Gustavo Sáenz fue reelecto con contundencia y escucha ofertas en un año electoral

(Enviado especial) Pasaron pocos minutos de haberse consumado su contundente reelección y Gustavo Sáenz sube al escenario en el bunker salteño para hablar ante sus seguidores: el discurso es transmitido por los principales medios del país. Minutos antes también, referentes de los más variados espacios políticos del escenario nacional lo saludaron por el triunfo. Sáenz habla ante la sociedad y mientras lo hace, una pregunta golpea el tablero electoral: ¿cómo jugará el gobernador de cara a las presidenciales?

A pesar de tener un estrecho vínculo con Sergio Massa, con quién tiene una amistad personal que va mucho más allá de la política, Sáenz no escapa a ser crítico con la gestión del FDT. En las presidenciales de 2015, vale recordar, él cumplió el rol de compañero de fórmula de Massa —por el Frente Renovador—. “Hemos estado juntos en algún momento y hemos elegido caminos diferentes también, pero siempre nos hemos respetado”, admite sobre la relación.

El ministro de Economía fue uno de los primeros en saludarlo. No es para menos, desde hace siete temporadas las familias de ambos comparten las Fiestas de fin de año. Los 31 de diciembre el salteño hasta se da el gusto de llevar a las reuniones la guitarra y cantar alguna zamba o chacarera. Ayer, según pudo confirmar Infobae, los dos chatearon a lo largo del día. “Te abrazo como cada fin de año hace muchos años. PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante”, bromeó anoche el ministro al saludar a Sáenz por el contundente triunfo. “Es un amigo del alma que trasciende la política, gracias amigo querido”, dijo sobre las tablas el vencedor en un nuevo guiño al tigrense.

El mensaje de Sergio Massa

En caso de buscar una candidatura presidencial, casi que se puede dar por hecho que Massa tendrá el absoluto respaldo del salteño. Pero si no se da una postulación a esa escala, el apoyo del mandatario provincial no tiene un destinatario definido. Es entonces cuando la lectura del panorama permite otras conexiones.

Si bien desde el círculo del mandatario provincial aseguran que no hay mucha afinidad con el kirchnerismo, Eduardo “Wado” de Pedro le envió saludos por el triunfo. “Quiero felicitar a las y los salteños por la jornada electoral de hoy y saludar al gobernador reelecto, Gustavo Sáenz. Vamos a seguir trabajando de manera federal para el desarrollo productivo de la provincia”, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter.

El discurso de Sáenz en la noche del domingo

Con una estrategia pendular en lo que refiere a la relación con el gobierno de Alberto Fernández, Sáenz mantiene un discurso de cercanía y distancia con la gestión presidencial. No le cierra la puerta a nadie: si el jefe de Estado lo llama, lo atenderá porque no hacerlo sería faltarle el respeto al Presidente. Tampoco le negaría una foto, pero hasta el momento no tuvo una propuesta. El mandatario nacional, mientras tanto, llegará a Salta el miércoles para un acto oficial en el marco de un plan energético.

El saludo de Alberto Fernández

Hasta el momento no existió un llamado, pero sí un tuit por parte del Presidente. “Felicitaciones Gustavo Sáenz por la victoria en estas elecciones, el pueblo salteño ha vuelto a confiar en todo lo que hiciste durante este tiempo defendiendo los intereses de la provincia. Seguiremos trabajando unidos como hasta ahora y con las mismas convicciones”, escribió.

En 2019 fue electo con el 62,53% de los votos y ahora alcanzó una cantidad mucho menor (47,52%), pero contundente al fin. En términos comparativos, Juan Manuel Urtubey había conseguido la reelección con poco más del 57% en 2011. Cuatro años atrás, para llegar al cargo máximo local había vencido por una luz de ventaja al romerismo.

Sáenz también aplica la estrategia pendular con la oposición nacional en general y con Juntos por el Cambio en particular. Y si bien no recibió una oferta concreta por una foto desde ese sector, desde JxC —a su vez— tampoco le cierran las puertas por completo al salteño. Quienes lo conocen, dicen que Sáenz tiene buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, un presidenciable de JxC.

El tuit de Horacio Rodríguez Larreta

En esta arista, vale recordar el conflictivo desenlace en el armado de listas de Juntos por el Cambio en la provincia. Por aquel entonces, Patricia Bullrich le ganó la pulseada a Larreta y posicionó a Miguel Nanni como el candidato a gobernador y al resistido Matías Posadas por la intendencia capitalina. Ahora, tras el 17,26% de Nanni y el 12,19% de Posadas, el larretismo buscará reposicionarse en la provincia, una provincia gobernada por Sáenz.

“¡Felicitaciones a Gustavo Sáenz, reelecto gobernador de Salta y a Juntos por el Cambio por la elección que hicieron! ¡Qué importante el uso de boleta única electrónica para que todos podamos tener los resultados más rápido y de forma más transparente! ¡Felicitaciones a todos los salteños!”, escribió el jefe de Gobierno porteño en Twitter.

Sáenz dice hablar con todos los espacios —”Al que se comprometa con resolver las asimetrías del país, lo vamos a acompañar”, suele decir—, aunque al fin pareció blanquear algunos límites. Javier Milei es una figura de la política que él no conoce en persona: le cuesta creer que las propuestas que impulsa el economista sean reales y en caso de serlo, el mandatario salteño no compatibiliza. Desde el espacio libertario, por cierto, nunca lo contactaron para entablar un puente.

El segundo mandato de Sáenz se prolongará hasta 2027

En su discurso tras la reelección, Sáenz sólo mencionó dos nombres propios a nivel nacional. Sergio Massa y Esteban Bullrich. Desde las tablas le exigió a los referentes de la política “dejen de pelearse por el cargo, por ser dirigentes o tener una foto de poder”. En ese contexto destacó la figura de Esteban Bullrich, quien impulsa un acuerdo nacional entre todos los sectores de la política. “Dejen de echarse la culpa, busquen una solución a la gente que la está pasando mal”, demandó el salteño.

El mandatario provincial pareciera coquetear con el oficialismo y la oposición. Ahora, ya vencedor, tiene la pelota de su lado para jugar. Mientras tanto, abre las puertas y escucha ofertas para recalibrar su respaldo de cara a las presidenciales.

