Elecciones en La Pampa: el gobernador Ziliotto busca conservar un bastión histórico del peronismo y JxC apuesta al batacazo

(Enviado especial a Santa Rosa, La Pampa) La Pampa es una de las 18 provincias que desdobló su elección. Síntoma de que los Ejecutivos locales buscan cuidar sus territorios y desmarcarse de la crisis política que transita el gobierno nacional. Los pampeanos votarán este domingo para elegir gobernador y cargos distritales, en un comicio que estará en el centro de las miradas de la política nacional. Sergio Ziliotto, actual mandatario provincial, busca la reelección en un bastión histórico del peronismo y se enfrenta al diputado nacional Martín Berhongaray, representante de Juntos por el Cambio (JxC).

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que esta semana ordenó suspender los comicios en San Juan y Tucumán, la elección provincial cobró especial centralidad: aunque La Pampa representa el 0,86 por ciento del padrón del país, la Casa Rosada apuesta a sumarse a un posible triunfo del PJ para tener un espaldarazo a tres meses de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) presidenciales del próximo 13 de agosto.

De hecho, el presidente Alberto Fernández tiene previsto viajar a la provincia el lunes en caso de que se imponga Ziliotto. Quienes también vendrán son Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación, y Ayelén Mazzina, ministra de la Mujeres, Géneros y Diversidad. El subterfugio institucional para el viaje será la inauguración en Santa Rosa del Nuevo Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.

El gobernador Sergio Ziliotto mantiene cercanía y buen vínculo con el presidente, Alberto Fernández

Es un dato que da cuenta de la sintonía de Ziliotto con el Presidente. Ambos tienen buena relación política y Fernández ha viajado a la provincia en múltiples ocasiones durante su mandato. Incluso, el viernes pasado, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, inauguraron de forma remota la “última soldadura” del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Salliqueló -y tiene paso por la provincia-. La Pampa fue el epicentro del acto. El gobernador no estuvo presente en la inauguración porque la veda electoral provincial se lo prohibió.

De todos modos, el mandatario pampeano se ha mantenido siempre exento de la política nacional y cultivó un perfil bajo a nivel federal. Su carrera política está centrada en la “pampeanidad” y este domingo buscará conservar la hegemonía del peronismo. El Partido Justicialista gobierna la provincia desde 1983, ininterrumpidamente. Según los sondeos de las semanas previas a la elección, el gobernador aparece como favorito.

Ziliotto es parte del Justicialismo local desde su juventud. Su carrera política empezó y creció bajo el auspicio de Carlos Verna, ex gobernador y caudillo indiscutido del oficialismo provincial. No obstante, después de su primer mandato, el actual mandatario sabe que si este domingo se impone, podrá posicionarse como el referente político de su territorio y consolidar el “ziliottismo”. En ese sentido, el viernes pasado se dio una foto que se había hecho esperar durante toda la campaña. El gobernador visitó a Verna en su terruño en General Pico. La locación no es un detalle menor: el ex mandatario jugó de local, como una muestra de poder.

El gobernador Ziliotto y el ex mandatario de La Pampa, Carlos Verna, en una foto de unidad el viernes previo a la elección provincial

Sin embargo, JxC se esperanza con dar un batacazo histórico. El diputado nacional Martín Berhongaray, miembro Evolución Radical, espacio que lidera Martín Lousteau, es el candidato impulsado por la oposición para destronar a Ziliotto. El dirigente de la UCR viene con el envión de haber ganado las PASO en febrero, contra el diputado nacional del PRO, Martín Maquieyra, dirigente del ala de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de la interna, ambos referentes de JxC trabajaron unidos para llegar con mayor fortaleza a la elección de este domingo. A ellos se sumó Daniel Kroneberger. El senador nacional había sido clave en la elección legislativa de 2021, cuando la oposición se impuso al Frente de Todos. En el verano, el referente del radicalismo decidió bajarse a último de la pelea por la gobernación y acompañó al diputado radical.

Berhongaray cuenta con el respaldo de la plana mayor de JxC. Especialmente de Martín Lousteau, líder de Evolución Radical, espacio del que el pampeano forma parte en la Cámara Baja. El ex ministro de Economía estuvo el jueves en La Pampa, en el cierre de campaña, para apuntalar a su candidato. “Cuándo uno sirve a su pueblo elimina los privilegios y los gastos inútiles y eso es imposible hacerlo si no hay conocimiento, capacidad de gestión y decencia y acá en La Pampa hay candidatos como Berhongaray que tienen esa tres cualidades”, lo elogió Lousteau durante el acto del jueves.

El candidato a gobernador de JxC, Martín Berhongaray, en el cierre de campaña junto al senador nacional Martín Lousteau y al diputado nacional Martín Maquieyra.

En el peronismo pampeano aseguran que son favoritos en las encuestas y que lograrán retener el control político de la provincia. En cambio, JxC considera que la elección será competitiva y se esperanzan con dar la sorpresa. Un lugar central para la elección será Santa Rosa, ciudad capital y más poblada. Allí, JxC impulsa la candidatura del legislador radical Francisco Torroba, ex intendente municipal. En tanto que el oficialista Frejupa busca la reelección de Luciano Di Nápoli. En el radicalismo sostienen que tienen posibilidades ciertas de ganar Santa Rosa y lo atribuyen a la interna del peronismo local. El intendente Di Nápoli se identifica con La Cámpora y es resistido por algunos sectores del peronismo provincial.

Después de Santa Rosa, las localidades claves y más pobladas de la provincia son General Pico (52.761), Toay (14.880), General Acha (12.167), Eduardo Castex (8.876), 25 de Mayo (8.266), Intendente Alvear (7.551), Realicó (7.304) y Victorica. En la relación de fuerzas provincial, JxC considera determinante retener las intendencias de General Acha, Eduardo Castex, Victorica, Guatraché y Rancul. En tanto que ponen fichas para hacer elecciones parejas en distritos peronistas como 25 de mayo, Toay, Pico, Intendente Alvear y Realicó.

Para esta elección, habrá 298.050 personas habilitadas para votar en 889 mesas repartidas en toda la provincia. Además de gobernador, se elegirán 40 para diputados para la Legislatura pampeana, 61 intendentes, concejales, 18 presidentes de comisiones de fomento y 195 jueces de paz. Las elecciones se desarrollarán el domingo entre las 8 y las 18 y los resultados provisorios empezarán a conocerse a partir de las 21, según informó el Poder Judicial de La Pampa.

Cabe mencionar que además del Justicialismo y de JxC también presentarán candidatos a gobernador en esta elección el Frente De Izquierda y de Trabajadores (Lista 503), el Movimiento Federalista Pampeano (Lista 7), el partido Comunidad Organizada (Lista 94) y Desde El Pie (Lista 115).

La Pampa elegirá este domingo gobernador y cargos provinciales

Los principales candidatos

El actual gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (60), es oriundo de General Pico. Dirigente histórico del PJ, su carrera política creció bajo el ala de Carlos Verna, caudillo del peronismo pampeano. El ex gobernador tiene 77 años y sigue políticamente activo, aunque por problemas de salud bajó su actividad pública y perdió influencia. Ziliotto entiende que esta elección lo puede posicionar como el nuevo hombre fuerte del justicialismo de su provincia.

Antes de llegar a la gobernación, Ziliotto también fue diputado nacional, ministro de Bienestar y secretario de Política Social de La Pampa.

Berhongaray (44), abogado, es oriundo de Santa Rosa, capital provincial. Integra el bloque de Evolución radical en la Cámara baja del Congreso nacional, cargo al que accedió en 2019. Antes, fue legislador provincial por tres períodos, desde el 2007. A nivel nacional, pertenece al espacio que lidera el senador nacional Martín Lousteau y tiene como principal armador al diputado nacional Emiliano Yacobitti. Se impuso el las PASO de JxC, en febrero, y se ilusiona con convertirse en el referente del radicalismo local.

