Cómo son las últimas horas de cara a las elecciones en Salta: el dato de inflación y confrontación entre candidatos

(Enviado especial a Salta) “Estos días se estuvieron matando”, dice Pablo —remisero, 25 años— mientras maneja y habla sobre lo que fue el cierre de campaña entre los principales aspirantes a la intendencia de la capital salteña: Bettina Romero y Emiliano Durand. Es que ambos candidatos, quienes cuentan con el aval del gobernador Gustavo Sáenz, son protagonistas de una suerte de interna que se recalentó en los últimos días y alcanzó elevados puntos de confrontación de cara a las elecciones del domingo.

Es viernes por la tarde y en el primer día de la veda, las calles salteñas son el reflejo de la contienda política. Pasacalles, afiches, carteles, murales, cualquier objeto o superficie es válida para la propaganda en una ciudad atravesada por una contienda que se robó el protagonismo y quedó polarizada. Si hasta los candidatos a la gobernación parecieran haber quedado en un segundo plano.

Bettina Romero y Emiliano Durand, candidatos del gobernador Gustavo Sáenz, quien este domingo buscará la reelección en la provincia

Tras el horario de la siesta, el índice de inflación de abril —8,4%— se difunde a nivel nacional mientras los comercios se reactivan en el casco histórico de la ciudad. “Nosotros acá mantenemos frenados los precios viejos. Si ya con esos la gente se asusta, imaginate si aumentamos y ponemos los nuevos”, dice ‘El Gordo’ —así se define él— mientras seca cubiertos a pocas horas de abrir el local gastronómico que administra en el pintoresco Paseo de los Poetas. Allí afuera, a pocos metros, se encuentra la histórica Peña Boliche Balderrama y en el mismo espacio del paseo peatonal, una gran pizarra con el menú, aunque sin precios a la vista.

La histórica Peña Boliche Balderrama en Salta Capital

En el local que administra ‘El Gordo’ —así se define él—, una docena de empanadas salteñas cuesta $1.600 y una cerveza Salta $850. “Lo que ingresa apenas alcanza para pagar a los empleados”, dice y recuerda que poco tiempo atrás solían estar llenos de clientes durante la semana. “Ahora tenemos un tercio de lo que teníamos antes”, cuenta.

Frente a Balderrama y en un radio de pocos metros, cinco carteles de un mismo candidato a gobernador parecen, de manera exagerada, intentar reforzar una idea. Es una postal que se repite a gran escala en la ciudad.

La confrontación entre Romero y Durand se robó la escena en los últimos días. “Lamentablemente siempre fue así, estamos acostumbrados “, dice Matías (22) sobre su joven recuerdo de las últimas campañas con clima caldeado y aclara que aún no sabe a quién votará. La misma indecisión atraviesa a Romina (58), quien trabaja en el Mercado Municipal San Miguel. “Trato de no opinar, ya me desilusión la política. No sé a quién voy a votar y no miro noticias porque es algo que genera amargura”, dice la mujer mientras pesa avena en una pequeña bolsa.

El Mercado Municipal San Martín

En una mueblería ubicada en una de las principales avenidas, Marta (59) cuenta que ya no se vende como antes. “Entre este y el anterior gobierno bajaron un montón las ventas. Hoy nosotros ajustamos todos los meses por los precios que pasan los proveedores”, detalla la mujer.

La venta ambulante es una fuente de ingresos muy utilizada en la ciudad. Paula tiene 25 años y vende tres pares de medias por $500 mientras su pequeña hija juega a pocos metros de ella en la zona céntrica. “Los candidatos se pelean en lugar de acercar propuestas, pero ya sé a quién voy a votar”, aclara la mujer que es madre soltera. “¿Cuántas horas trabajo? Todo el día”, cuenta.

El pasaje de colectivo cuesta poco más de $60 y Matías (31), en la parada, espera por una de las líneas locales junto a su novia Emilia (33). Ella dice que no tiene un favorito para el domingo y que siente que su voto “no va a cambiar nada”. Él, en cambio, cree que “con tanta pelea, los candidatos se están quedando muy atrás”. “No ponen el eje en las cosas que realmente importan para nosotros”, dice Matías antes de subir al colectivo que lo lleva a su casa en el cierre de la semana previa a las elecciones.

