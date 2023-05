A qué hora empieza la veda en las elecciones 2023 en San Juan, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego

Elecciones 2023 en San Juan, La Pampa, Tierra del Fuego y Salta

En el marco de una nueva jornada electoral, las provincias de San Juan, La Pampa, Salta y Tierra del Fuego irán a las urnas este domingo 14 de mayo para elegir a sus próximas autoridades. Forman parte de las 18 jurisdicciones que definieron desdoblar sus comicios de los nacionales para votar gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y concejales.

De acuerdo al Código Nacional Electoral, 40 horas antes de la votación comienza la veda electoral. Esta medida tiene como espíritu conceder un espacio de reflexión a los votantes en la antesala de su decisión, luego de haber escuchado durante un período de tiempo los proyectos que proponen todos los dirigentes que aspiran a ser electos en distintos cargos.

Si bien esta regulación tiene como marco la ley 19.945, que establece en su artículo 71 qué es lo que no se puede hacer en las horas previas a las elecciones, durante ellas y hasta tres horas después, cada provincia tiene, a su vez, una regulación local. No obstante, estas no se diferencian en lo esencial de lo que dice el código nacional.

A qué hora comienza la veda electoral

La veda electoral comienza 40 horas antes de la apertura de los comicios y se extiende hasta 3 horas después de la finalización de las elecciones. Termina a las 21 horas con la finalidad de evitar cualquier tipo de incidentes con las personas que aún se encuentren en los centros de votación incluso después de las 18, cuando se cierran las urnas.

Qué está prohibido hacer durante la veda electoral

- Los actos públicos de campaña o cualquier otra actividad proselitista

- Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas hasta transcurridas tres (3) horas del cierre del comicio

- Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta (80) metros de las mesas receptores de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

- Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, fiestas teatrales, deportivas y de toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasada tres (3) horas de ser clausurado

- A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce (12) horas antes y tres (3) horas después de finalizada

Este domingo 14 de mayo habrá otra jornada de elecciones

- La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de ochenta (80) metros del lugar en que se instalen mesas receptoras, de votos.

El Tribunal Electoral o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente.

Asimismo, no se podrá instalarán mesas receptoras a menos de ochenta (80) metros de la sede en que se encuentre el domicilio de los Partidos Políticos reconocidos

También está prohibida la difusión de publicidad electoral, televisiva, radial, en internet y en medios gráficos.

