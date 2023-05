Rodríguez Larreta dio pistas sobre su candidato a vicepresidente: “Será alguien con experiencia pública y cabeza federal”

Horacio Rodríguez Larreta dio detalles sobre su plan de gobierno en el AmCham Summit 2023 (Foto: Maximiliano Luna)

Horacio Rodríguez Larreta se mostró confiado en que ganará las elecciones y dio precisiones sobre el perfil de su candidato a vicepresidente y del ministro de Economía que designará si llega a la Casa Rosada. Sobre quien lo secundará en la fórmula, precisó: “Tiene que ser alguien que tenga confianza, con el que laburemos espalda con espalda. No tiene que pensar igual que yo, tiene que ser alguien con experiencia porque valoro mucho la experiencia pública. Creo en el valor del equipo. Acá el rol más importante es el del liderazgo. Será alguien que tenga cabeza federal”.

Lo dijo durante una entrevista realizada por Alejandro Fantino en el AmCham Summit 2023, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se realizó en el Hotel Alvear Icon, en Puerto Madero, donde también dio detalles sobre su gabinete: “Va a estar compuesto por gente muy comprometida, lo mismo que ocurre en la Ciudad -resaltó-. Necesitamos un ministro de Economía total, que tenga la botonera. Quiero un ministro de Economía con poder integral, alguien que vele por el equilibrio general, como era antes el ministro de Economía en Argentina”.

“Voy a ser el primer presidente de Argentina economista. Hace 25 años que formo equipos en la función pública y claro que tengo nombres, alternativas... Eso sí, habrá experiencia y diversidad. Tranquilamente podría haber gente de otros signos políticos. Es lo que pasa en la Ciudad, donde hay un acuerdo político muy amplio “, señaló el precandidato presidencial ante unos 1.000 empresarios.

Horacio Rodríguez Larreta, durante la charla con Alejandro Fantino en el AmCham Summit 2023

Rodríguez Larreta, quien habló 20 minutos después de Patricia Bullrich, coincidió con su adversaria interna en la necesidad de una reforma profunda a partir del 10 de diciembre, aunque consideró que “el cambio tiene que ser total y duradero”, por lo que “la clave está en cómo lo construimos”.

Sostuvo que “los primeros años van a ser difíciles, de muchísimo laburo integral y no hay una medida mágica”, aunque relativizó que las medidas del futuro gobierno vayan a ser dolorosas: “La situación ya es hoy dolorosa”, opinó. En ese momento, el jefe de Gobierno marcó una diferencia respecto de los cambios que hay que hacer: “Lo más importante de las reformas estructurales no es la reforma en sí. Es construir la mayoría política para que se aprueben en el Congreso y se sostengan en el tiempo. La diferencia la va a hacer quien logre construir la mayoría política en el Congreso. Esa es la máxima responsabilidad del próximo presidente. Si no conseguís eso, la Argentina fracasa”.

“Hasta ahora no se ha logrado, por eso digo que es difícil. Si fuera fácil, alguien ya lo hubiera hecho -dijo-. Tengo la convicción a prueba de balas de que ese es el camino. Ya lo hice en la Ciudad, construí esa mayoría en la Ciudad que logró cambios. Creamos la Policía en la Ciudad con el voto de todos”.

"No seamos cómplices otra vez de caer en ideas que no resuelven problemas”, dijo Horacio Rodríguez Larreta

En otro tramo de la charla, Rodríguez Larreta señaló que “tenemos que dejar atrás la violencia y la confrontación” y advirtió: “No cuenten conmigo para repetir los errores del pasado”. Enseguida, el alcalde porteño agregó: “Las soluciones mágicas nunca funcionaron y no van a funcionar. No seamos cómplices otra vez de caer en ideas que no resuelven problemas”.

En materia geopolítica, aseguró: “Yo no voy a mirar hacia los BRICS (un foro multilateral integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Dicho esto, voy a tratar de venderle a los brasileños, a los indios y a los chinos todos los productos argentinos que podamos. Hoy, los mercados que más han venido creciendo para la Argentina son Vietnam, Indonesia, la India. Ahí hay decenas de millones de personas que están entrando al mercado todos los años y que necesitan alimentos”.

Horacio Rodríguez Larreta dijo que "necesitamos un ministro de Economía total, que tenga la botonera"

“Hoy estamos en una situación similar a hace 100 años, cuando éramos el granero del mundo como producto de la guerra -detalló-. Hay una zona enorme del norte de Ucrania, suroeste de Rusia, que es muy fértil, como La Pampa, que está fuera de la cancha. Tenemos que ocupar ese espacio. Tenemos una oportunidad enorme, no sólo para los granos, sino para los limones tucumanos, para las aceitunas de La Rioja, para la yerba mate de Misiones, para la fruta de Río Negro, para la pesca”.

Por otra parte, el jefe de Gobierno le restó importancia a las tensiones internas en el PRO (“es parte de la democracia”, puntualizó) e hizo hincapié en el apoyo que le había dado a Bullrich a raíz de las denuncias del kirchnerismo por haber participado supuestamente del borrado de fotos vinculadas al atentado contra Cristina Kirchner: “La banco, ya salí a bancarla abiertamente esta mañana. Estamos trabajando juntos. Es una mujer de trabajo y la respeto”.

