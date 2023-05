La decisión de la Corte tomó por sorpresa a Sergio Uñac y Juan Manzur, que evalúan cómo seguir tras el impacto político

Juan Manzur y Sergio Uñac

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan tomó por sorpresa a los gobernadores de ambas provincias, que estaban llevando adelante el último tramo de la campaña electoral antes de la veda electoral.

Juan Manzur y Sergio Uñac se enteraron por los medios de comunicación de la decisión que el máximo tribunal dio a conocer en la tarde de hoy. Hasta ese momento estaban concentrados en los detalles de la campaña y la logística electoral dispuesta para el domingo, día en que ambas provincias iban a elegir gobernador.

Las dos suspensiones son consecuencia de pedidos de Juntos por el Cambio por considerar que se están violando las constituciones provinciales con las re reelecciones. Esos pedidos hace tiempo que están en poder de la Justicia pero la Corte tomó la decisión final a cinco días de que se concreten los comicios.

En San Juan todo era sorpresa. Incluso pensaron que el fallo judicial solo afectaba a Tucumán. Parte de la confusión que generó el impacto de la noticia. En Tucumán pensaban que era muy difícil que la Corte Suprema se incline por suspenderla en la última semana de campaña, más allá de que sabían que la opción estaba flotando en los tribunales.

Por estas horas en ambos gobiernos evalúan cómo seguir después del impacto político que generó la resolución judicial. Están recalculando junto a sus funcionarios de confianza. Ninguno de los dos imaginaban que este revés de la Corte podía llegar en la antesala de los comicios.

En el fallo firmado por Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz, consigna sobre el caso de Tucumán que “la pretensión de Juan Luis Manzur resulta violatoria de la regla fijada por el citado artículo 90 de la Constitución tucumana”.

“Considera que la interpretación de la norma, por su naturaleza, debe ser efectuada de manera restrictiva, en tanto la vigencia del sistema republicano consagrado por los artículos 1° y 5° de la Constitución Nacional presupone la periodicidad y renovación de las autoridades”, indicaron.

“Destaca que la modulación que establece el artículo 90 para el caso del vicegobernador que ejerce ese cargo durante dos períodos y luego se postula para gobernador debe ser interpretada rigurosamente, y que ese no es el supuesto en examen, dado que Manzur no fue vicegobernador en los dos últimos períodos, sino que fue gobernador en los períodos 2015-2019 y 2019-2023, razón por la cual esa excepción no se puede aplicar para favorecerlo”, agregaron en la resolución.

Por último advierte que “la autorización a favor de Manzur para ser candidato a vicegobernador habilitaría la posibilidad de que una persona sea electa durante un número indefinido de períodos como gobernador y vicegobernador —de manera sucesiva, consecutiva e ininterrumpida— con la sola exigencia de que se alterne el cargo y el compañero de fórmula”.

Noticia en desarrollo...