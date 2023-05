El gabinete de Larreta se sacó una foto con Quirós y crece la tensión por las candidaturas del PRO en CABA

Rodríguez Larreta va a fondo en la interna con Macri por la Ciudad y respalda la candidatura de Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, a jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta sostiene la candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Fernán Quirós, su ministro de Salud, y tensiona al máximo la interna en al PRO con Mauricio Macri. Ambos tienen miradas distintas en relación con el proceso político porteño, casa matriz del partido amarillo. El ex presidente pretende que el PRO retenga la hegemonía en el control de la CABA y apoya la postulación de su primo, Jorge Macri, para enfrentar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) al radical Martín Lousteau. El alcalde porteño, en contra de eso, mantiene en cancha a su ministro de Salud y hoy hubo un gesto fuerte de apoyo.

Se trató de la mayor muestra de apoyo desde que el médico se lanzó a competir en febrero: casi todo el Gabinete de Rodríguez Larreta hizo una foto con Fernán Quirós en respaldo a su candidatura. Fue por la tarde en el búnker del alcalde porteño en la calle Olazábal, en el barrio de Belgrano. La fecha tampoco fue indistinta. Sucedió el mismo día en que la mesa chica del PRO volvió a reunirse para encontrar una solución a la discusión por las candidaturas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Como anticipó Infobae, hoy se encontraron Macri, Larreta, Patricia Bullrich, Federico Angelini, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Fernando De Andreis para intentar ordenar la situación política del partido amarillo, a seis semanas del cierre de listas para las próximas elecciones.

En la imagen hubo funcionarios, secretarios generales del Gabinete, presidentes de comunas y dirigentes de la Ciudad. Rodríguez Larreta no estuvo porque se encontraba en el cónclave con la mesa chica de referentes nacionales del PRO, aunque dio su anuencia política para que esa postal se consume. A su vez, la foto fue replicada en redes sociales con una consigna de respaldo al sanitarista.

“Todos los que estamos acá, estamos porque queremos que Horacio sea presidente de la Argentina y porque queremos que el próximo gobierno de la Ciudad sea superador a este, que es el mejor gobierno de la historia”, expresó Quirós durante un breve discurso que dio ante cerca de 300 dirigentes larretistas que lo escuchaban. “Fernán estaba muy emocionado”, detalló ante Infobae uno de los funcionarios testigos del actos y reveló: “Hoy el cantito era ‘Horacio presidente, Fernán a la Ciudad’”.

El Gabinete de Rodríguez Larreta y un grupo de dirigentes larretistas hicieron una foto con Fernán Quirós en respaldo a su candidatura a jefe de Gobierno

Dentro de los dirigentes presentes en el búnker larretista sobresalió la presencia de Felipe Miguel (jefe de Gabinete), Eugenio Burzaco (Seguridad), Fernando Straface (secretario General y de Relaciones Internacionales), Soledad Acuña (ministra de Educación), Eduardo Macchiavelli (secretario de Proyección Federal), Enrique Avogadro (Cultura), Julia Pomares (jefa de Asesores), Facundo Del Gaiso (legislador porteño de la Coalición Cívica). También estuvo el diputado nacional larretista Álvaro González, quien como anticipó Infobae es el jefe de camapaña de Quirós desde abril.

La postal tuvo lugar luego de que el viernes pasado se realizara una reunión de casi todos los miembros del Gabinete larretista en la que se consensuó cerrar filas detrás de la candidatura del médico a jefe de Gobierno. El cónclave fue reservado y estuvo encabezado por Felipe Miguel. En ese encuentro no estuvieron Jorge Macri, ministro de Gobierno, que sostiene su propia candidatura, Waldo Wolff, secretario de Asuntos Públicos, alineado en Ciudad con Macri, ni José Luis Giusti, ministro de Desarrollo Productivo, porque es un dirigente radical que trabaja en la candidatura de Lousteau.

En este marco, otra señal prístina del apoyo de Larreta a Quirós es que Manuel Vidal, jefe de Gabinete y otrora armador político de Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, se sumó al equipo de campaña del ministro de Salud desde mayo, cuando su jefa política bajó su candidatura en la Ciudad. Tendrá un rol de coordinador. Se suma al equipo que comanda Álvaro González y también integra Juan Pablo Graña, jefe de Gabinete de Felipe Miguel, también coordina el dispositivo político de Quirós que trabaja en la sede del PRO Capital, en la calle Tacuarí.

Desde su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta no deja de sumar señales de respaldo a la candidatura a jefe de Gobierno de Quirós. Y lo hace consciente de que es una jugada que profundiza su fractura política con Macri. El alcalde porteño está decidido a ir hasta el final con su candidatura a presidente y pretende hacer lo necesario para lograrlo. Eso lo enfrenta a Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO, y, por elevación, a Macri. El ex Presidente está obcecado en que su partido retenga el control político de la Ciudad y no convalida la candidatura de Quirós. Apostó todas sus fichas por Jorge Macri y no está dispuesto a cambiar de opinión.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, respaldado por el Gabinete larretista en el marco de su campaña a jefe de Gobierno porteño

Quien mientras tanto avanza firme con su campaña es Lousteau, que continúa con acciones de campaña, recorridas por barrios y comunas de la ciudad. El senador nacional tiene el respaldo unificado del radicalismo. A su vez, mantiene excelente sintonía con Larreta, quien aprobó las elecciones concurrentes en CABA como un gesto para garantizar “reglas parejas” en la competencia porteña.

Ese fue el detonante de la crisis en el PRO. El fin de semana, el radical sumó otra foto con el jefe de Gobierno porteño. El macrismo ve en esa decisión de Rodríguez Larreta una jugada que pretende “entregarle la Ciudad” a Lousteau. Es algo que en Uspallata rechazan.

Mauricio Macri respalda la candidatura a jefe de Gobierno de su primo Jorge Macri y rechaza la postulación del larretista Fernán Quirós

Mientras tanto, en el búnker jorgemacrista reniegan del respaldo político de Larreta al ministro de Salud. “Sostener la candidatura de Quirós, que no supera los dos dígitos en intención de voto, y encima ungirlo como su candidato en la Ciudad, empieza a mostrar que Larreta no transfiere voto”, apuntaron cerca de Jorge Macri. “Si tu candidato tiene buena imagen pero no logra convertirla en intención de voto en el distrito en el cual vos gobernas, quiere decir que tenes un problema”, analizó un operador político que frecuenta al intendente de Vicente López en uso de licencia y remató: “Pareciera ser todo pérdida esta estrategia para Larreta en su carrera presidencial”.

Jorge Macri, en tanto, sostiene su candidatura. No tiene intenciones de dar un paso al costado. Con la jefatura de campaña de Fernando de Andrés, ex secretario de la Presidencia y hombre de confianza del fundador del PRO, el intendente de Vicente López en uso de licencia mantendrá un perfil alto. A diferencia de lo que pregonaba hasta hace algunas semanas, hoy se manifiesta de acuerdo con el sistema de elecciones concurrentes y sostiene que está dispuesto a competir.

Martín Lousteau, candidato a jefe de Gobierno de la UCR, volvió a mostrarse el fin de semana con Rodríguez Larreta, en una recorrida en la Ciudad

