“Zánganos”, “bómbolos” y “atraso mental”: las frases más polémicas de Gildo Insfrán, el gobernador que insultó a los porteños

Gildo Insfrán nunca pasa desapercibido. Vistiendo un sombrero campechano, el gobernador de Formosa insultó ayer a los porteños por ser “unos reverendos hijos de su madre” que “nunca se preocuparon por el interior del país”, al participar de un acto en una escuela de una comunidad originaria del oeste de Formosa. Lo hizo mientras criticaba al candidato opositor Francisco Poltroni, al que le adjudicó venir “en nombre de los porteños”. ”Siempre están mirando a Europa y eso es lo que ellos van a enseñar en las escuelas”, remarcó.

El mandatario, que buscará su octavo mandato en las próximas elecciones del 25 de junio, desde hace tiempo que apela a la fórmula de las frases altisonantes y provocadoras, con el fin de defender su estilo de gestión y confrontar con sus adversarios políticos. En cada ocasión, su flanco preferido de batalla es antagonizar verborrágicamente con lo que provenga de la Ciudad de Buenos Aires, apelando a una retórica de caudillo de siglo XIX.

A continuación, las frases más destacadas:

1. “El atraso de ella debe ser mental”

María Eugenia Vidal, de visita en Formosa

Corría noviembre de 2022 y la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, estaba de visita por Formosa con actividades políticas. En el marco de su estadía, la diputada nacional cuestionó la situación económica y social de la provincia, en la que habló sobre el “atraso” del distrito y la pobreza. Además, había denunciado desde su cuenta de Twitter amenazas y aprietes de “punteros” alineados con el dirigente peronista.

Insfrán le respondió del peor modo posible. En un acto político en el que se inauguraba un Centro Ambiental de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), y frente a funcionarios locales y nacionales como el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, el gobernador contratacó: “Descubrió que Formosa tiene un atraso de 27 años, yo creo que el atraso de ella debe ser mental”.

El comentario desató la bronca de la dirigencia de Juntos por el Cambio y de la propia María Eugenia Vidal, que exigieron la intervención de otros organismos para sancionar a Insfrán, como el INADI y el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

2. “Zánganos”

En septiembre de 2021, Gildo Insfrán volvió a generar polémica en otra ocasión en la que se pronunció de manera peyorativa contra los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, a los que calificó como “zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino”. El insulto se produjo durante los festejos por el 25° aniversario de la creación del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), que se realizó en la Desmotadora Oficial de la localidad de General Belgrano.

“Los porteños, que no saben plantar ni siquiera una planta de lechuga, nos quieren venir a indicar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ellos, los zánganos que viven del esfuerzo y del trabajo de todo el pueblo argentino. Lo digo sin temor, con toda claridad, porque yo sé que el pueblo formoseño es agradecido y esclarecido”, sentenció.

El momento en que el gobernador de Formosa dijo que la diputada de Juntos por el Cambio tiene "retraso mental".

3. “¡Manga de bómbolos!”

Otro episodio de verborragia ocurrió en septiembre de 2021. Esta vez, el gobernador apuntó directamente contra periodistas del canal de noticias TN que cuestionaban las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia de coronavirus. En su provincia, Insfrán aplicó una de las cuarentenas más duras, y que continuó mientras el resto del país flexibilizaba las medidas, lo que motivó protestas y reclamos judiciales por violaciones de derechos humanos.

“Antes de mirar el partido, o en el medio del partido, de River, justo puse en TN y estaban las que ponen cara de intelectuales, cara de sabedores de todo, y hablaban del desastre de la vacunación, del desastre de las medidas sanitarias que se tomaron en la Argentina. Aparece un escritor, un filósofo, títulos habidos y por haber, y ponen la cara de muy sabedores de todo, y decía uno ‘¿cómo puede ser que no se tengan clases presenciales?’”, arrancó despectivamente Insfrán, en un discurso de inauguración de remodelaciones de una escuela especial. Y siguió: ”Le digo ¡manga de bombolos! ¿Y la pandemia dónde se meten? Estábamos en un estado de pandemia, hoy diferente porque tenemos el grado de inmunización, no era un capricho de que un día amaneció el Presidente y dijo vamos a hacer tal cosa. En el mundo esto ha ocurrido, entonces no se puede seguir siendo tan cararrota diría yo, para poder justificar, hoy con el diario del lunes, y claro, hoy sí”.

Según el lenguaje lunfardo, de acuerdo a las definiciones de portal Todo Tango, el bómbolo es un adjetivo peyorativo que busca descalificar a una persona como “atontada”, aturdida”, “distraída” o “estúpida”.

4. “Ellos tienen un solo Dios, el dios dinero”

A fines del año pasado, en diciembre, Insfrán aprovechó otra inauguración para cuestionar a los medios de comunicación y la oposición. “No se olviden que despotrican contra nosotros”, dijo en un acto de apertura de un centro de medicina nuclear, y agregó que quienes los “manejan” gobernaron cuatro años “y ahora quieren volver”.

Acompañado por el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, el formoseño enfatizó: “Tengamos memoria, no nos olvidemos, porque ellos tienen un solo Dios, el dios dinero. El prójimo y el ser humano en esa ideología no existe”. Y prosiguió con su prédica contra la Ciudad de Buenos Aires: “Y hay un dicho: Dios está en todas partes, pero atiende en buenos aires. Yo digo Dios está en todas partes pero va a atender también en Formosa”.

