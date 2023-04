Gabriela Neme pidió que la oposición se una para ganar en Formosa: “Insfrán no puede caminar por la calle”

La diputada provincial Gabriela Neme (Equipo de Gabriela Neme)

A meses de las elecciones en su provincia, la legisladora formoseña de Juntos por el Cambio Gabriela Neme, habitual crítica de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, reclamó la unidad de la oposición para ganarle al oficialismo que -sostuvo- busca “perpetuarse en el poder” y aseguró que el actual mandatario “no puede caminar por la calle” porque “hay una ciudadanía que le dice basta”.

Durante una entrevista con Infobae, la diputada local señaló que Insfrán “ha violado sistemáticamente los derechos humanos durante la pandemia” y remarcó que el precandidato presidencial de JxC Horacio Rodríguez Larreta “trabaja” en este distrito “para encontrar la fórmula con la cual todos se sientan representados”.

-¿Cómo ve actualmente a Formosa?

-Formosa está mal. Formosa es una mini Venezuela. Es hermosa, pero es una isla dentro de nuestro país. En Formosa no se cumplen ni se garantizan los derechos, no hay división de poderes, hay un gobernador desde hace 28 años que tiene la suma del poder público, que es un poco la envidia de Alberto Fernández, de gobernadores de distintos lugares del país. Es contra eso en lo que nosotros estamos trabajando, para que pueda transformarse la provincia, para que pueda cambiar. Necesitamos una Formosa conectada con el país, una Formosa con formoseños que tengan los mismos derechos que el resto de los argentinos, las mismas garantías, las mismas oportunidades. Hoy, el 47% de los jóvenes tienen que emigrar para buscar un futuro. Entonces, es una Formosa totalmente desconectada, con una pobreza generada desde el gobierno, porque hay un sometimiento y un empobrecimiento que no es casual, más allá del contexto nacional. Imagínate que en el país la estamos pasando mal, no alcanza para comer, imagínate en un pueblo donde mataron la producción y donde el pueblo depende de del gobernador, porque el 70% de los trabajadores son empleados públicos y el resto, o tiene planes sociales, o son prestadores del Estado. Insfrán maneja absolutamente todo.

-¿Cómo está la Justicia?

-La Justicia también está cooptada por Insfrán y está amenazada. Por eso, muchas veces yo digo que el camino es la intervención del Poder Judicial, porque en lo que respecta al Poder Legislativo, dos tercios de la Legislatura la maneja Insfrán. Entonces, los jueces están amenazados con el juicio político, con la posibilidad de perder sus fueros, como ya ha pasado: es como una actitud o una decisión ejemplificadora para que los jueces terminen siendo obedientes. Nosotros hoy tenemos un alto porcentaje de jueces militantes, por ejemplo, tenemos jueces del Superior Tribunal de Justicia que han sido apoderados del PJ, otros que todavía están afiliados, algunos de la Justicia Penal que son hijos del jefe de la Policía. O sea, no se garantiza ni la independencia ni que haya jueces probos y honorables.

Gildo Insfrán

-Durante la pandemia, usted fue muy crítica de la gestión de Gildo Insfrán. Viendo en retrospectiva, ¿cómo calificaría su accionar durante la crisis sanitaria?

-Nefasta. Fue el lugar donde se han violado sistemáticamente los derechos humanos durante la pandemia; donde un enfermo era tratado como un delincuente; donde se hizo mucho negocio de la pandemia; donde el sistema sanitario no estuvo preparado para la asistencia médica; donde los formoseños quedaron varados a lo largo de todo el país, algunos en unas rutas, otros en un departamento que no podían pagar; donde no se tuvo la sensibilidad ni la humanidad de ver que a los cuidados nunca se les pueden quitar los derechos. Lo dijo (la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) Michelle Bachelet, que en Formosa hubo serias restricciones a los derechos humanos. Recientemente, también salió un documento de la ONU respecto de lo que pasó en Formosa y, la verdad, todavía es un dolor que se siente en el pueblo. Creo que Insfrán mostró su verdadero rostro político, lo que representa el modelo formoseño, durante la pandemia: es autoritario.

-Usted fue detenida por manifestarse en contra de lo que ocurría en un centro de aislamiento, ¿cómo vivió ese momento?

-Fue una experiencia difícil, uno nunca cree que le va a pasar, más cuando es una abogada desde hace 28 años. Siempre me mantuve dentro del marco de la ley y, de golpe, verte esposada, maltratada, golpeada... Fui dos veces detenida, una vez me rompieron un brazo, vi a mi hijo golpeado, pero, a ver, lo mío es un granito de arena al lado de lo que le hacen al pueblo fomoseño, y lo que a mí me hicieron lo hacen sistemáticamente con todos ellos. Hay muchos que son detenidos ilegalmente, hay muchos maltratados injustamente y es una impotencia, porque es muy triste y te roba la esperanza ver que uno no puede tener acceso a un juez imparcial. Lo único que puede garantizar que una sociedad pueda vivir con dignidad es que la Justicia pueda garantizarte los derechos, que es el fin para el que está, ¿no?

-¿Cómo sería la intervención de la Justicia que plantea?

-Tiene que ser desde el Gobierno Nacional y tiene que haber un acuerdo político con todos los futuros congresistas, pero es imprescindible que la Nación nos garantice a nosotros un Estado de Derecho. Hoy yo estoy acá hablando con vos y seguramente le va a molestar al gobierno de Insfrán, porque nos tratan como rehenes, porque les molesta que uno venga a decir la verdad, porque en Formosa ellos tienen cooptada a la mayoría de los medios, los canales son de ellos y, si bien hay muchos medios independientes, la mayoría son de ellos. Hace dos días Insfrán cuestionó a las redes sociales, porque dice que ahí se transmiten mensajes fáciles, pero es el mensaje del pueblo, es la voz del pueblo, y le molesta la verdad. Yo creo que la única forma de que los formoseños volvamos a sentirnos realmente argentinos y no una especie de venezolanos, es que la Justicia cumpla un rol independiente de las decisiones de Insfrán. Hoy, uno no tiene la posibilidad de rever las decisiones administrativas para asegurarse de que estén ajustadas a derecho, que estén dentro del marco de la Constitución, por eso es imprescindible que todos los diputados de bien del país puedan pensar y garantizarles a los formoseños que somos argentinos, porque a veces te dicen que no se pueden meter por el federalismo, pero así nos dejan solos y por eso no hay una Corte que nos resuelva la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, por ejemplo, porque ‘es algo que lo tiene que resolver Formosa’, pero si Formosa tiene a los jueces cooptados, ¿cómo lo va a garantizar?

Neme también pidió la intervención del Poder Judicial en su provincia

-Pasando al tema electoral, finalmente, Insfrán decidió convocar a elecciones para el próximo 25 de junio, ¿esto perjudica o beneficia a la oposición?

-Claramente, esto le garantiza a Insfrán alguna ventaja electoral, por dos cuestiones: una, porque se despega de la derrota de Alberto Fernández, que es inevitable, y con el agregado de que Alberto Fernández fue una construcción suya, porque Insfrán era presidente del Congreso del PJ y fue quien lo proclamó candidato a Presidente, recordemos; y segundo, porque se garantiza el manejo del Tribunal Electoral Provincial, que no es poca cosa. De los tres jueces, dos fueron apoderados del PJ y hace cuatro años, cuando Adrián Bogado, que me está acompañando, fue candidato a gobernador, ellos, tres días antes de las elecciones, resolvieron que los policías que iban a custodiar las escuelas, por ejemplo, tenían que votar en un sobre azul, de otro color al del resto, porque había una fuerte presunción de que la Policía iba a acompañar la candidatura de Adrián, porque estaba muy disgustada con la gestión, con los sueldos, con el maltrato. Entonces, como esa, un montón de cuestiones electorales que demuestran que son ellos jueces y parte del proceso, y eso les da garantía de perpetuarse en el poder.

-¿Usted tiene miedo de que estas tampoco sean transparentes?

-Nunca hay transparencia en Formosa, pero nosotros no le tenemos miedo al fraude. Le vamos a pelear al fraude. Estamos preparados. Estamos convencidos. Hay una ciudadanía que acompaña la necesidad de transformación. Él se quiere garantizar esa herramienta, pero vamos a controlar, tenemos los fiscales, estamos trabajando para, realmente, hacer frente a una elección, o por derecha por izquierda, pero la vamos a enfrentar como corresponde.

-¿Por qué cree que sigue ganando el oficialismo en Formosa?

-Porque han empobrecido al pueblo, porque una persona que tiene hambre no tiene libertad de votar, porque, a veces, van un día antes con una bolsa de mercadería y la gente no tiene para comer y necesita. Él instaló un modelo populista que tiene la prebenda y al pueblo le cuesta salir. Para que vos me entiendas, en el interior no tienen agua potable, después de 28 años, en una provincia rodeada de ríos, lo que te demuestra la inoperancia del modelo de Insfrán. Los intendentes llevan agua en camiones y en cada proceso electoral, los amenazan con que si en esa escuela del barrio pierden, no les llevan más agua, ¿vos a quién votarías? Queda claro que necesitamos del compromiso del pueblo formoseño, pero también el compromiso del pueblo argentino para que Formosa salga del olvido, de la pobreza.

"Nunca hay transparencia en Formosa, pero nosotros no le tenemos miedo al fraude", sostuvo la legisladora

-Ya se lanzaron a la Gobernación Fernando Carbajal y Francisco Paoltroni, ¿la oposición va a llegar unida a estas elecciones?

-Tiene que llegar unida la oposición. Nuestro espacio es el que más está peleando y garantizando eso, tenemos que llegar unidos. Formosa necesita hoy una clase dirigente responsable, con moral y cívicamente capaz de garantizar la unidad. No nos podemos permitir no tenerla. Hoy no es tiempo de individualismos, no es tiempo de egos. Los dos son buenos candidatos, pero ni Fernando ni Paoltroni solos pueden garantizar nada, acá hay que ir unidos, todos juntos, deponiendo, como te dije, egos y ambiciones personales para pensar en un proyecto comunitario, con propuestas de un modelo totalmente diferente y alternativo, que sea volver a la producción. Yo trabajo para que el 21 de mayo podamos cerrar una lista de unidad para darle esperanza al pueblo formoseño y no para asegurarnos cargos legislativos, porque eso es ser funcional.

-¿Cómo se logra esa unidad? ¿Cómo se acercan las posiciones?

-Personalmente, nosotros creemos que en nuestro espacio tiene que haber una encuesta, donde nos unifiquemos los tres espacios más fuertes sobre cuál será la encuestadora, y someternos. El que tenga un voto más es el candidato. En política hay que saber perder para poder ganar. Hace dos años yo fui candidata a diputada nacional y sacamos sólo 8 puntos menos que el actual diputado nacional Fernando Carbajal, y era una legislativa que nos permitía ir separados, pero decidimos deponer mi candidatura porque el pueblo necesitaba un gesto político. Eso la sociedad lo ve como un gesto de grandeza, de humildad, un gesto de servicio. Tenemos que volver a la política que sea el político que viene a servir del pueblo y no a servirse del pueblo. Entonces, creo que al que le toque bajarse va a ser el político que más va a crecer en popularidad en la provincia, así que es un gran desafío para ellos.

-¿Usted va a ser candidata en estas elecciones?

-Yo voy a acompañar a este proyecto unidad y estamos terminando de definir si podemos ir juntos, esa es la prioridad, más allá de mi candidatura. Ojalá podamos anunciar alguna candidatura en unidad, pero sí siento que a partir del trabajo que venimos haciendo con el equipo, que es un trabajo de siempre, tenemos el acompañamiento para este desafío electoral. Nosotros estamos acompañando la candidatura a Presidente de la Nación de Horacio Rodríguez Larreta y para Horacio sería un gran éxito que su primera victoria sea en Formosa, por eso vamos a seguir trabajando para que el país entienda que en ninguna provincia se puede repetir lo que pasa en Formosa y que hay una ciudadanía que les dice basta a los gobiernos que vienen a avasallar derechos y a perpetuarse en el poder.

-¿Habla con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué le dice?

-Hablamos. Hoy justo estuvimos conversando. Bueno, él está preocupado por lo que pasa en Formosa, por este desafío de unidad y porque entiende que Formosa necesita estar conectada al país, tender puentes y, sobre todo, garantizarles a los formoseños una mejor calidad de vida, sus derechos y que se puede vivir mejor, que se puede recuperar la dignidad que nos robó el gobierno. Él trabaja, a través de sus equipos, para encontrar la fórmula con la cual todos se sientan representados. Hoy Formosa nos necesita a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los radicales, a los peronistas, a los del PRO, a los ministros, a los socialistas, a los a las organizaciones sociales. Esto no quiere decir que Formosa sea lo más importante para ola Argentina, porque somos el 1% del padrón, pero sí somos la provincia que simbólicamente representa la necesidad de una transformación.

-¿Cómo se hace para terminar con un gobierno que está hace 28 años en el poder?

-Estando con la gente. Hay que estar con la gente. La política tiene que entender que no se puede estar más en una banca o en un escritorio, la gente necesita que vayamos, que los acompañemos, que los escuchemos, porque si nosotros estamos mal, si a nosotros nos llevan presos, nos rompen un brazo, nos golpean, nos tiran, imagínate lo que le pasa a doña Rosa en el lote 110 o en el circuito 5, la están pasando mal. El desafío de toda la dirigencia es entender que la única forma de ganarle a Insfrán es recuperando la calle. Hoy Insfrán no puede caminar por la calle, ni tampoco sus diputados ni sus funcionarios, entonces, nosotros tenemos que ir a la calle a escuchar, a acompañar, sentarte a comer con un vecino. La única forma que nosotros, los políticos, podamos hacer algo por ellos es estando, y a veces veo a muchos políticos preocupados por las encuestas, por las candidaturas y no por lo que le pasa al pueblo. La candidatura va a ser una consecuencia, si vos estás con el pueblo, el mismo pueblo te va a pedir que seas candidato.

