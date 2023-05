Javier Milei volvió a hablar de la venta de órganos: “Busquemos mecanismos de mercado”

Javier Milei volvió a hablar de la venta de órganos

En junio de 2022, durante una entrevista con el periodista Jorge Lanata, Javier Milei avaló la venta de órganos. Como de costumbre cuestionó la regulación del Estado en esta área y sostuvo que si rigiera bajo el libre mercado “funcionaría muchísimo mejor”. “Mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, fue una de las polémicas frases que provocó el repudio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y de todo el arco político.

Pasó casi un año, y el economista libertario que aspira a la Presidencia de la Nación volvió a defender su postura. En diálogo con Todo Noticias (TN), explicó que por año mueren en Argentina “más de 350 mil personas, que por ley todos son donantes” y cuestionó: “Hay 7.500 personas sufriendo, esperando los trasplantes, hay algo que no está funcionando bien”. “Lo que propongo es buscar mecanismos de mercado para resolver este problema”, planteó.

Pese a su postura a favor, remarcó que “nadie debería vender” sus órganos porque “por ley tenes 350 mil donantes”, y volvió a preguntarse: “¿Por qué no llegan? hay gente que se beneficia de que eso no pase. ¿Por qué están de acuerdo con que sufran 7.500 personas? Yo lo que digo es que así las cosas no están funcionando.

“No hay peor solución que la garra del Estado. Lo mejor son los individuos actuando libremente. Cada vez que se produce una intervención el resultado posterior es peor que el que tenías”, enfatizó.

Su defensa de la dolarización y la respuesta a Cristina Kirchner

Este martes Milei insistió con su postura a favor de la dolarización y sentenció que “nadie quiere tener pesos, a menos que sea por la fuerza”. “No hay demanda genuina de pesos. ¿Cuánto debería valer el peso? Cero. Vamos a vivir sistemáticamente con inflación porque nadie quiere ese papel repugnante porque es la moneda que emite el político argentino, ese papel no puede valer ni excremento, no sirve ni para abono”.

Gran parte del arco político ha planteado la inviabilidad de dolarizar la economía argentina. A ellos, el diputado de La Libertad Avanza, les dijo: “La diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Imaginate que estás en una casa de chorros y viene alguien que dice ‘ahora vamos a trabajar honestamente’, les va a parecer una locura. Todo lo que sea honesto les parece una locura. En eso no hay diferencia entre el oficialismo y la pseudooposición. A una gran parte de Juntos por el Cambio le gusta mucho el carguito, el gasto público, tener secretarios, creerse importantes, hay mucho de eso...”.

Consultado por el último acto de Cristina Kirchner en el que, sin nombrarlo, hizo referencia a Milei y lo llamó “mamarracho” y “caradura”, el precandidato libertario contó que no vio el discurso “porque estaba trabajando” con su equipo y señaló que la vicepresidenta “está aterrada”.

“La explicación de que ella me subió el ring hace sentir confortable a la pseudo oposición. Cristina está viendo un problema: que nosotros estamos en un empate técnico con el kirchnerismo y donde nosotros estamos tomando una mayor cantidad de votos es el segmento etario más joven que es donde dominaban ellos. El liberalismo es el mecanismo que encontraron los oprimidos para liberarse de estos seres esclavizadores”, analizó.

Durante la misma entrevista, Milei también dedicó tiempo a los referentes de Juntos Por el Cambio. De Horacio Rodríguez Larreta dijo que “le encanta el gasto público” y que si llega a la presidencia “el ajuste se lo va a cargar al sector privado y vamos estar muchísimo peor”. Volvió a diferenciar al jefe de Gobierno porteño de Patricia Bullrich, a quien definió como “una persona que juega leal, que enfrenta de frente y no manda sicarios, no manda gente a ensuciar”. También reveló que tiene “una buena relación” con el diputado del PRO, Cristian Ritondo. No así, con Diego Santilli, de quien dijo tener una opinión “tan mala” como la que tiene de Larreta. “María Eugenia Vidal es tan nefasta como el siniestro (Larreta) y Míster Tuco (Santilli)”, agregó entre risas.

De cara a las elecciones, adelantó que su candidato a vicepresidente será “una mujer brillante”, pero negó que sea su hermana: “No quiere saber nada con la política, con ser jefe de campaña tiene bastante”. Reveló que tiene definido a su candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, a su eventual ministro de Economía, y agregó que tendrá “a grandes economistas de la historia” dentro de su equipo de asesores.

Consultado sobre si en caso de llegar al ballotage prefiere enfrentarse con el candidato del oficialismo o el de Juntos Por el Cambio, Milei respondió: “Me da lo mismo, le gano a cualquiera”.

