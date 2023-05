El gobernador Kicillof y una muestra más sobre su decisión de buscar la reelección en Buenos Aires

(@Kicillofok)

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dará una nueva muestra sobre su decisión de buscar la reelección. El jueves, en La Plata, será el orador de cierre del plenario de la organización oficialista Somos Barrios de Pie. “Los barrios estamos con Axel construyendo futuro”, es el nombre de la convocatoria. Daniel Menéndez, coordinador nacional de ese movimiento social le había anticipado a este medio que el mandatario provincial “es el mejor candidato que tiene el Frente de Todos para marcar una continuidad de las políticas que reconstruyeron un Estado devastado por la gestión de María Eugenia Vidal”. Dentro de la coalición gobernante hay quienes lo proponen como una alternativa ante la decisión de Alberto Fernández de bajarse de la elecciones PASO. Sin embargo, el ex ministro de economía de Cristina de Kirchner, se muestra firma en su determinación.

El 6 de marzo pasado, durante la apertura de las sesiones legislativas bonaerense, el mandatario provincial confirmó que irá por la reelección como ya había hecho su antecesora –María Eugenia Vidal, a quien venció en las urnas–, el ahora embajador en Brasil, Daniel Scioli, y más atrás en el tiempo, entre otros, Eduardo Duhalde.

“Hoy es mi última apertura de sesiones. O, en todo caso, la última de esta primera etapa. Será el tiempo, pero sobre todo el pueblo de nuestra provincia, quien lo disponga”, expresó, sin vueltas, el gobernador kirchnerista.

En medio de la incertidumbre sobre quién o quiénes serán los candidatos del Frente de Todos a nivel nacional, Kicillof sigue firme con su plan de, en lo posible, ser el único candidato del Frente de Todos por la Gobernación.

“Axel Kicillof es el mejor candidato que tiene el Frente de Todos para marcar una continuidad de las políticas que reconstruyeron un Estado devastado por la gestión de María Eugenia Vidal”, dijo Daniel Menéndez

En los últimos días, el funcionario ratificó ese objetivo. “En la provincia estamos, sí, sí, por supuesto”, respondió la semana pasada cuando le preguntaron por su reelección. Y amplió: “Obviamente había dirigentes que estaban pensando en competir, en hacer una PASO y lo dije el otro día saliendo del PJ Nacional: quien quiera venir a una PASO con un mejor proyecto, perfecto, bienvenido o bienvenida”.

Sin mencionarla, Kicillof se refería, a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien tuvo su propio plenario en Ensenada donde presentó en sociedad a su agrupación “Camino a la Victoria” y pidió que haya elecciones primarias en la provincia, acompañada por la mesa chica del albertismo. La funcionaria, que asistió como invitada a la clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner, evitó hacer mención del tema.

En el acto del jueves en La Plata, además de Kicillof y Menéndez - secretario del Consejo de la Economía Popular- tomará la palabra la diputada nacional de Somos Barrios de Pie e integrante del bloque del Frente de Todos, Natalia Souto.

Los movimientos sociales oficialistas hacen campaña por Axel Kicillof en los barrios populares

El encuentro, cierre del Congreso Somos Barrios de Pie de la provincia de Buenos Aires, tendrá lugar en la ciudad de Ensenada, en Camino Rivadavia 310 a las cuatro de la tarde.

En relación al acto, Souto afirmó: “Ante el intento de reciclarse de la derecha, que ahora viene con sus viejas recetas neoliberales que nos dicen que nos van a solucionar los problemas que tenemos y que ya sabemos que eso no funcionó y que implicaron el quiebre del país en 2001, apoyamos la continuidad de Axel Kicillof en el gobierno de la provincia. Con Axel nuestra provincia viene levantando. No solo no bajó un peso del presupuesto en Educación y Salud, sino que además se aumentó toda la estructura escolar y de hospitales en la pandemia y también la obra pública. Por eso creemos que es el mejor candidato para apoyarlo en la reelección y seguir teniendo derecho a un futuro mejor”.

El 29 de marzo pasado, Menéndez, Souto; Matías Coco, titular de la Unidad de Implementación de la obra pública ejecutada por cooperativas de trabajo de la economía popular en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y Diego Bartalotta, Subsecretario de Economía Social y Popular de la Municipalidad de Avellaneda; mantuvieron un encuentro con Carlos Bianco, el Jefe de Asesores del gobernador, para transmitirle la decisión de ese espacio social y otros sectores populares de acompañar la reelección de Kicillof.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, coquetea con la idea de las elecciones PASO bonaerense, pero no se manifestó sobre el tema

Somos Barrios de Pie, que forma parte junto al Movimiento Evita del partido político La Patria de los Comunes, comenzó a recorrer los barrios más vulnerables del conurbano para llevar el mensaje del gobernador y lanzar sus propias candidaturas. Menéndez intentará arrebatarle la intendencia de 3 de Febrero al periodista e historiador Diego Valenzuela (PRO).

“Son tiempos donde al interior del Frente de Todos necesitamos la mayor cohesión para elaborar de cara a la sociedad un proyecto de país que le cierre el paso a la derecha y a la ultraderecha expresada por Javier Milei y Mauricio Macri”, definió ante Infobae Menéndez.

“El jueves le vamos a expresar al gobernador todo nuestro acompañamiento para seguir transformando la provincia sabiendo que todavía hay desafíos por transitar, pero necesitamos llevar adelante la mayor unidad posible para seguir caminando un proyecto que es una antítesis al país para unos pocos que nos propone la oposición”.

La Patria de los Comunes, el espacio político que conforman Somos Barrios de Pie y el Movimiento Evita también se han manifestado a favor de las elecciones PASO dentro del Frente de Todos, sobre todo, para disputarles poder territorial al los intendentes del conurbano sin importar el color político de los alcaldes. También aspiran a incidir en el “nombre de consenso” del candidato oficialista a la primera magistratura del país. Para los dirigentes sociales, en cambio, el nombre del candidato a gobernador no genera dudas, todo lo contrario.

