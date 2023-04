Alberto Samid anunció que se postulará a intendente de La Matanza y lanzó una encuesta por redes sociales

El "Rey de la Carne", Alberto Samid

“Compañeras, compañeros quiero anunciarles que voy a ser candidato a intendente de La Matanza. Mi municipio de toda la vida”, escribió Alberto Samid en sus redes sociales durante la mañana de este domingo. De esa forma, confirmó que se meterá de lleno en la pelea por la gobernación de municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires.

Poco tiempo después del anuncio, el “Rey de la Carne” publicó una encuesta en su cuenta de Twitter para que sus seguidores voten entre el actual intendente, Fernando Espinoza; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; y el concejal de Juntos por el Cambio Lalo Creus.

Hasta las 18 de este domingo, Samid lideraba la encuesta de Twitter de 2.810 votos con un 62.9%, segundo estaba Creus (12.9), luego Espinoza (12,7) y en cuarto lugar, Magario (11,5).

Otros posibles candidatos a intendente que no aparecen en la lista son el concejal y ex diputado nacional Héctor “Toty” Flores, la abogada Florencia Arietto y el ex ministro de Educación Alejandro Finnocchiaro. Los tres han intentado hacer pie en el municipio a lo largo de los últimos años.

El anuncio de Samid

Por el Frente de Todos aparece en escena Patricia Cubría, una de las referentes más importantes que tiene el movimiento Evita y esposa de Emilio Pérsico, líder de la organización social. “La Colo”, como se la conoce en el mundo de la política, busca arrebatarle la candidatura al oficialismo local en unas PASO.

Espinoza y Magario gobiernan La Matanza, donde viven cerca de 1.900.000 de personas, desde el 2005. De ese año hasta el 2015, gobernó Espinoza. Del 2015 al 2019, fue Magario. Y en el 2019 regresó quien hoy es el Intendente y 18 años atrás había sido designado por Alberto Balestrini en su reemplazo.

El empresario de la carne recuperó la libertad el 13 de abril del año pasado, según lo dispuso el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº1. Se encontraba bajo prisión domiciliaria, condenado por asociación ilícita y acusado de evasión impositiva en la comercialización de carnes.

La encuesta en Twitter de Samid

La causa se inició en 1996. La acusación por la evasión prescribió por el paso del tiempo y no formó parte del juicio. Esa condena sigue bajo revisión de la Corte Suprema.

Tras un paso breve por el penal de Ezeiza, en junio de 2019 recibió la prisión domiciliaria por su estado de salud y en noviembre de 2020 fue autorizado a trabajar los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 en el Mercado Central.

Samid es apoyado por el ex funcionario kirchnerista Guillermo Moreno y por el líder social del partido MILES, Luis D’Elía, con los que estuvo reunido días atrás.

“Samid es un excelente candidato para La Matanza. Es una persona conocida, con trayectoria en el peronismo y, si uno piensa en La Matanza, piensa en Samid”, indicó el ex secretario de comercio en una entrevista con el portal El1 Digital.

El actual intendente, Fernando Espinoza, y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario (Matías Baglietto)

Los tres dirigentes buscan armar un frente para competir en las elecciones de este año. “Siempre el peronismo fue frentista. Y nosotros somos la herramienta electoral de un frente que construiremos desde Principios y Valores con otras herramientas electorales. En ese marco, es perfectamente compatible la candidatura del compañero Samid”, explicó Moreno.

El empresario de la carne aún no aclaró si competirá dentro de la interna del Frente de Todos o con una boleta corta que tenga lugar en las PASO, siempre y cuando pueda juntar los avales para presentarse.

