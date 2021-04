Alberto Samid recordó a Mauro Viale y habló de su histórica pelea en la televisión: “Con el tiempo entendí que era un provocador nato”

Hace 19 años, Alberto Samid fue invitado al programa de Mauro Viale. El empresario se ofendió por un comentario del conductor y la discusión se transformó en un pase de facturas por temas personales que terminó en un enfrentamiento a golpes de puño, uno de los momentos más recordados de la televisión argentina.

“ Con mi familia estamos muy shockeados; más allá de un pequeño altercado, nunca más tuve un problema con él ”, afirmó Samid durante la mañana de hoy al ser consultado en radio Con Vos sobre Viale, que ayer murió a los 73 años por una complicación derivada de su cuadro de coronavirus.

La pelea al aire entre Mauro Viale y Alberto Samid

“Era un provocador nato, era su forma de ser, su trabajo y cada uno vive de lo que puede; con el tiempo comprendí que las cosas eran así”, aseguró el empresario que, además, recordó un encuentro con Mauro Viale, en Villa La Ñata, como invitados del ex gobernador bonaerense y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. “Era un componedor y quiso hacer un acercamiento, pero él no estaba para acercamientos ni yo tampoco, no pasó nada, pero tampoco hubo ningún problema”, rememoró.

Para Samid, la situación sanitaria en el país por la pandemia del coronavirus es “gravísima”. “No estamos tomando conciencia y esto es peor de lo que pensamos; pasan cosas que no tenían que pasar, como la semana pasada cuando el Polo Obrero organizó una caminata de miles de personas”, afirmó.

Durante la recordada entrevista televisiva del año 2002, el empresario argumentaba: “Yo estoy defendiendo la competitividad. Si tenemos una moneda más fuerte, acá se van a volver a abrir las fábricas”. “Usted tiene un razonamiento primario”, respondía Viale, en un debate que fue subiendo de tono hasta llegar a chicanas fuera de lugar. “Si (yo) supiera cómo se llama… No se sabe si usted es Viale, José Pérez o Rodríguez”. “Pague los impuestos, Samid, déjese de joder”. “Ya los pagué”.

El periodista Mauro Viale murió a los 73 años (NA)

El conductor de América pretendió cerrar el entredicho estrechándole la mano, pero diciéndole: “Una última pregunta”. “Si usted me dice cómo se llama”, insistió el empresario. “¿No se anima a contestarme la última?” “Yo me animo a contestarle lo que usted quiera”. “Usted avaló la bomba a la AMIA”, sentenció Viale.

“Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo porque yo no hice nada de eso”, gritó Samid. Lo que pasó entonces generó vergüenza en aquellos días, tanto como si sucedería hoy: Samid y Viale se tomaron a golpe de puños. Técnicos y productores buscaron evitar la pelea. Fue inútil. El bochorno ya se había desatado, ingresando de inmediato a la memoria.

El conductor había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus el jueves pasado y contado relatado su experiencia en su ciclo. “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. Ahí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre”, indicó Viale la semana pasada.

El viernes, en tanto, comenzó a sentirse mal y luego de haber hecho la emisión diaria y de presentar síntomas compatibles con los de COVID-19, se hizo un test que dio positivo y debió ser internado en la sala de terapia intensiva del Sanatorio de Los Arcos con complicaciones en su cuadro. “Se le cerraban los ojos, pero pensamos que era por eso”, indicó Liliana Caruso sobre la última vez que vio al periodista que estaba casado desde hace casi 50 años con Leonor Schwadron y era padre de Ivana y Jonatan.

Horas más tarde de haber ingresado al centro médico, sus allegados informaron que había sido traslado a sala común y que desde allí se comunicaba con su familia y colegas. Recibió los especiales presentes que le enviaron sus cuatro nietos (dos hijo de Ivana y dos de Jonatan): le hicieron dibujos a su abuelo para que los sintiera cerca a pesar de la distancia. Como periodista de raza, además, prendió el televisor para ver su programa. “Ojo que nos está mirando, así que no lo hagamos enojar”, bromearon Mariano Yezze y Mercedes Mendoza, quienes lo reemplazaron en su ciclo el domingo por la tarde.

Tan solo una hora y media después de haber finalizado Mauro, la pura verdad, Mariano Yezze se enteró que su colega y amigo había muerto a causa de un paro cardíaco. Todavía consternado y al borde de las lágrimas, el también periodista recordó al conductor: “Hacía 150 abdominales por mañana, iba al gimnasio y comía sano”. Y destacó que Viale “siempre se cuidó” del coronavirus: “Se quedaba sólo dos minutos en maquillaje y en todo momento estaba alejado de nosotros, casi que hablábamos sólo al aire con él. Sólo se sacaba el barbijo para salir en cámara”.

El domingo, poco tiempo antes del triste desenlace, Jonatan había utilizado su cuenta de Instagram para dedicarle un conmovedor posteo a su padre en el que le deseaba una prona recuperación. “Mi foto preferida”, escribió el también periodista junto a una imagen en la que aparece en el piso jugando con su hijo mayor, Romeo, y junto a Mauro, que sonríe mirando a cámara. “Te vas a poner bien porque sos un toro. Gracias por los mensajes de amor y fuerza. Los necesitamos mucho”, agregó Jony en la publicación que luego se llenó de condolencias y saludos de apoyo a toda su familia.

