Cristiano Rattazzi: “Podría votar a Milei, es un tipo inteligente”

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi, expresidente de la empresa Fiat Argentina, habló en las últimas horas sobre la situación económica por la que atraviesa la Argentina y aseguró que en esa materia el candidato a Presidente Javier Milei tiene una “comprensión como poca gente”, y no descartó elegirlo en las próximas elecciones generales.

“Podría votarlo a Milei, es un tipo que desde el punto de vista económico tiene racionalidad e inteligencia, una comprensión de la economía como poca gente he visto”, manifestó el empresario en diálogo con TN.

De igual manera, Rattazzi manifestó que su idea es no votar en la Argentina, al no estar convencido del sistema eleccionario que se desarrolla. Pero tiene en claro por dónde iría su elección en caso de poder hacerlo. “Yo no quiero votar porque acá hay todavía PASO, votación primaria y votación secundaria. Entonces, no sé, hay algunas cosas que tengo dudas, pero seguramente en Juntos por el Cambio hay gente muy interesante y en Milei hay algo totalmente superador que está diciendo ‘hago un país de los realmente avanzados’”.

Y agregó sobre este tema: “Pero cuando escuchas Grabois que dice ‘yo sería Noruega y Milei Venezuela’ no es exactamente lo que aparece de sus propuestas”.

Cristiano Rattazzi definió a Javier Milei como un dirigente que "desde el punto de vista económico tiene racionalidad e inteligencia" (Foto: Franco Fafasuli)

No obstante, el empresario de 74 años entiende que el referente libertario tiene que hacer un “show”, pese a sus ideas. “Desde lo económico me parece una propuesta seria. Cuando se hace el show, yo a mí mismo digo, bueno... Pero puede ser que ese show es lo que le trae los votos. Estamos en un periodo en el que tenés que ganar votos. Si no te dan los votos, podés tener el mejor programa, ser el mejor pero bueno... He hablado con él, no muchísimo, pero cuando lo veo hablamos”, afirmó.

Dolarización de la economía

Cristiano Rattazzi también se mostró en sintonía con la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía argentina, ya que manifestó que el proyecto “me parece perfecto estudiarlo, analizarlo bien”.

“Lo que es seguro, es que ponerle en el bolsillo de los argentinos dólares o euros o lo que quieras, una moneda fuerte, creo que haría más rápida la transición para la gente pobre, de sentir en el bolsillo que tiene algo en serio”, agregó el ex Presidente de Fiat Argentina.

Cristiano Rattazzi, expresidente de la empresa Fiat Argentina (Christian Heit)

El empresario ítalo-argentino, por su parte, hizo referencia a la necesidad de exportar que tiene el país, para poder estabilizar la economía. Aspecto que entiende es un limitante para los jóvenes que viven en la Argentina.

“Hay mucha gente joven que empieza a decir, ‘no, mira, yo quiero un país en serio, un país que quien trabaja avanza, que tenga competitividad, que se pueda exportar’. Y la Argentina lo puede hacer”, manifestó Rattazzi.

Y concluyó: “Argentina puede exportar de todo a todo el mundo. Es uno de los países más ricos de inteligencia personal de la gente. De hecho, vos, cuando vas afuera, encontrás una cantidad de argentinos en posiciones fuertísimas. Y eso es en una Argentina normal, una Argentina que uno dice, ‘qué bueno puede ser, volverían los capitales’”.

