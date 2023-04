Nisman, la víctima 86: el documental que quiere rescatar del olvido la muerte que conmovió a la Argentina

Este sábado se estrena el documental "Nisman, la víctima 86", producida por Waldo Wolff y Delia Sisro

Pasaron ocho años desde la muerte de Alberto Nisman, pero la herida sigue abierta. La Justicia todavía no pudo determinar si se trató de un suicidio o un asesinato del fiscal que había denunciado a Cristina Kirchner por encubrir a Irán por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA. Se sabe lo que pasó a pocas horas de que fuera al Congreso para explicar su imputación: el 18 de enero de 2015 apareció con un tiro en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero.

Las horas siguientes al hallazgo del cadáver parecieron pensadas para que nada se esclareciera y quedaron tantos puntos oscuros sobre el episodio como sospechas y contradicciones. ¿Será otro de los tantos caso tan trágico como imposible de resolver en la Argentina? Hay muchos que siguen exigiendo justicia y no se resignan a que la muerte de Nisman quede sepultada en el olvido.

Waldo Wolff es uno de ellos. El ex diputado nacional del PRO y actual secretario de Asuntos Públicos porteño es uno de los responsables, junto con la escritora y periodista Delia Sisro, del documental “Nisman, la víctima 86″, que se estrenará este sábado como parte de la nueva edición del Bafici (Buenos Aires Festival Internacional de Cine), tendrá dos funciones más, este lunes y el viernes próximo, y luego se podrá ver en una plataforma gratuita. “Nunca se va a esclarecer judicialmente, pero tenemos que dar la batalla cultural de dejar testimonio y que la gente sepa lo que pasó”, dijo Wolff a Infobae.

Waldo Wolff y Delia Sisro buscan "dar una batalla cultural" para que se sepa qué le pasó al fiscal Nisman

La película, dirigida por Pablo Racioppi (quien filmó otros documentales como “El Olimpo vacío” y “Jujuy Desoído, las víctimas de Milagro Sala”) y producido por Wolff y Sisro, reconstruye “el derrotero de la muerte del fiscal de la causa AMIA en enero del 2015″, como lo presentan sus impulsores, a partir de los testimonios de Sergio Berni, Diego Lagomarsino, Pilar Rahola, Miguel Angel Toma, Manuel Romero Victorica, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, Daniel Sabsay, Santiago Kovadloff, Jorge Yoma, Carlos Gurovich, Gerardo “Tato” Young, Edgardo Alfano y Héctor Gambini, entre otros.

Wolff y Sisro aportan distintas piezas para reconstruir la muerte del fiscal a partir de un libro que escribieron en 2018, “Asesinaron al fiscal Nisman. Yo fui testigo”, en el que sostienen, sobre la base del expediente judicial, testimonios e investigaciones propias, que se trató de un crimen. El título del documental rescata una frase de Sofía Guterman, madre de una víctima del atentado a la AMIA, donde fallecieron 85 personas: cuando encontraron muerto al fiscal dijo que era “la víctima número 86″.

Para Sisro, “la importancia de este documental es que tiene muchas voces diversas, con hipótesis distintas puestas en contraste, una instancia superadora de la del libro, que era una perspectiva particular, la de Waldo, y presentamos la perspectiva de un montón de gente que narra los hechos que sucedieron antes o después de la muerte de Nisman sin dogmatismos ni bajadas de línea: entrevistamos a todos los que quisieron hablar para que cada uno interprete lo que quiera”.

Sergio Berni fue entrevistado para el documental "Nisman, la víctima 86"

“Hacer este documental fue un acto de justicia -resaltó-. Waldo y yo nos quedamos tan impresionados con las primeras entrevistas para el libro que dijimos: Esto tiene que ser filmado. Y nos costó mucho darle la vuelta de cómo contarlo. El título del documental (Nisman, la víctima 86) condensa lo que entendíamos: la muerte de Nisman tuvo que ver con el atentado a la AMIA. Había algo que se enterraba, no solamente con el tema de la corrupción y la denuncia que hace Nisman contra Cristina Kirchner, sino que ya nadie va a poder dilucidar la causa AMIA porque era lo único que él tenía en la cabeza y el único que podía leerla. Si ponés a una persona a leer la causa, va a necesitar 20 años para terminar de leerla. Por eso hay dos causas que se mueren con Nisman”.

Wolff, por su parte, contó que “el origen del documental es nuestro libro, más los testimonios inéditos de todo el proceso que va desde el atentado contra la AMIA hasta hoy, con la palabra de familiares, analistas, periodistas, juristas, investigadores, peritos y políticos”. ¿Por qué ahora un documental de estas características? “Creo que la batalla cultural hay que darla dejando testimonios, que es un poco lo que siempre criticamos que hace muy bien el kirchnerismo y nosotros no -afirmó-. Aquí están la historia y la palabra de quienes compartimos la creencia de que fue un asesinato y que existe una responsabilidad política del gobierno de Cristina Kirchner por la falta de esclarecimiento de los hechos de los que fueron parte, como el Memorándum con Irán y la muerte del fiscal”.

— ¿Lo sorprendió alguna de las entrevistas que hicieron para el documental?

— Es que yo conozco toda la historia. Debe haber pocos tipos que la hayan conocido más que yo. Le dimos lugar a distintos protagonistas porque hay testimonios de Lagomarsino y de Berni y también de los familiares que son los denunciantes del Memorándum y que cuentan la trama de cómo los apretó el gobierno, de cómo les mintió. Hay testimonios del perito de parte de la investigación que concluye que fue un asesinato y cuenta por qué de manera didáctica. También aparece el cambio geopolítico del gobierno de Cristina Kirchner, cuando muere Néstor Kirchner y ella cambia totalmente, deja de investigar la pista iraní y se acerca a Hugo Chávez en las exequias de su marido.

Alberto Nisman apareció muerto en su departamento el 18 de enero de 2015 y el caso sigue sin resolverse en la Justicia

— ¿Cuál es el aporte de la película a la causa por la muerte de Nisman?

— Este documental exhibe, documenta y ordena. Te hace ver la película desde 1992 hasta ahora. Treinta años de una trama de atentados, los vínculos de los gobiernos de Menem y de Cristina, los coqueteos con el chavismo y el régimen iraní, la connivencia con los servicios de inteligencia. Hay material inédito para la gente. Lo que nosotros hicimos fue ordenar para que se entienda porque la trama es compleja para el que no la sigue. Después de ver el documental salís entendiendo, aunque podés coincidir o no, porque los hechos que fueron ocurriendo tienen un marco, no son casuales.

— ¿En el caso Nisman hay responsabilidad concreta por parte de Cristina Kirchner?

— ¿Del no esclarecimiento? Absoluta. Así como de Menem en el 92 y en el 94 (por los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA). En el caso de Cristina, la instrucción sobre la escena de la muerte del fiscal Nisman es responsabilidad de ella que no se esclarezca. Después, cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo no digo que ella es responsable de su asesinato, que es lo que dice la justicia. Lo que digo es que responsabilidad política en el no esclarecimiento del hecho. Acá te invierten la carga y la prueba. Te dicen: “Bueno, a ver, ¿y quién fue?”. Vos me tenés que decir quién fue. Y, en todo caso, probame que fue un suicidio, pero hoy tenés cuatro jueces que dicen que fue un homicidio.

Una de las marchas callejeras para reclamar que se investigue la muerte del fiscal Alberto Nisman

— ¿Qué representa para usted este agujero negro que es la muerte de Nisman?

— Nunca se va a esclarecer. No es casualidad lo que pasó en la embajada (de Israel), la AMIA, el Memorándum con Irán y que esto no se esclarezca. Es responsabilidad política del gobierno de turno. Ningún país está exento de tener un atentado terrorista, pero lo que tiene que hacer es resolverlo y todos los países los resuelven. Ahora, cuando vos hacés la instrucción sobre la escena del hecho y todo termina enchastrado, enmarañado, vos sos responsable. Si te pasa una vez, puede ser un accidente. Cuando te pasa cuatro, es un proyecto. Por eso digo que nunca se va a esclarecer judicialmente y tenemos que dar la batalla cultural de dejar testimonio y que la gente sepa lo que pasó.

— ¿Pero por qué está tan seguro que la muerte de Nisman nunca se va a esclarecer?

— Porque si yo ahora estoy en mi oficina y aparezco muerto, y viene un grupo de peritos, se aísla el lugar, lo cercan, toman las huellas digitales y se fijan qué pasó, se puede saber cómo morí. Ahora, si viene un grupo de diez tipos, entra y mancha todo con los dedos, como hicieron ellos en el departamento de Nisman, donde no se encontró una sola huella digital salvo la de los peritos, y el día de mañana te anulan la causa, nunca se va a saber nada porque ahora tenés dos pericias. Una dice una cosa y la otra dice otra cosa. En un país con estado de Derecho pleno hay opiniones, pero la opinión jurídica es la que manda. Acá todo te lo dejan abierto y es opinable, pero no es todo opinable. Los fallos tienen valor de fallo. Ahora, cuando vos no le das al juez los elementos como para que falle justamente estás generando la línea de la narrativa. No es casualidad: no hay definición jurídica en el 92, y tampoco en el 94. Hay una frase que dice: Cuando algo ocurre una vez no necesariamente tiene que ocurrir dos, pero cuando algo ocurre dos es muy posible que ocurra tres. Este fue el caso.

— En ese mismo sentido, también puede que ocurra cuatro.

— Con este gobierno, sí.

