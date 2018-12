WW: No era amigo de Nisman, y siempre lo digo porque no hago apología de las relaciones. Tenía trato profesional con él porque yo era vicepresidente de la DAIA, querellante en la causa AMIA que él investigaba. Nunca me vi por afuera de cuestiones que tuvieran que ver con el trabajo, razón por la cual para mí esto [sus sucesivos reclamos públicos en la causa Nisman] fue una experiencia cívica. Lo hice por hartazgo, lo hice porque fueron por él y terminaron viniendo por mí. Después se metieron con mi familia, me amenazaron, me amenazó un juez federal, me acusaron de ser agente del Mossad y de traición a la patria por representar intereses extranjeros y corporaciones económicas.