Larreta designó a un dirigente de su confianza como jefe de campaña de Fernán Quirós y consolida la disputa con Macri

Horacio Rodríguez Larreta designa al diputado nacional Álvaro González como jefe de campaña de Fernán Quirós

Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a ir a fondo para ser presidente de la Nación. No descuida un solo escaque del tablero político. Para decepción de algunos y satisfacción de otros, tomó la decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad conciente de que tal medida implicaba desafiar a Mauricio Macri. “Para los que dicen que Horacio es tibio, fue un gesto de autoridad”, responden en su entorno. No sólo lo hizo, sino que avanza en el mismo sentido y consolida su disputa con el ex Presidente, por el liderazgo del PRO: designó a un hombre de su íntima confianza como jefe de campaña de Fernán Quirós, candidato larretista a jefe de Gobierno de la Ciudad.

Se trata de Álvaro González, diputado nacional del PRO y un dirigente clave en el armado presidencial de Rodríguez Larreta. Oriundo de Santa Fe, tiene raíces en el peronismo santafesino, aunque a principio de los 2000 empezó una carrera política en la Ciudad de Buenos Aires. Fue dos veces consecutivas legislador porteño, subsecretario de Asuntos Públicos de CABA, y actualmente transita su segundo mandato seguido como miembro de la Cámara Baja. Con el apoyo del alcalde porteño, González también es representante de la oposición en el Consejero de la Magistratura desde noviembre pasado.

Una primera señal de respaldo a la candidatura de Quirós había sido a principios de año, cuando el médico instaló su búnker de campaña en la sede porteña del PRO, en la calle Tacuarí. Es algo que sucedió con la venia de Larreta. Fue una actitud que repudió en la intimidad Jorge Macri, candidato a jefe de Gobierno del PRO apoyado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ahora, la designación de González en ese rol es un gesto inequívoco de impulso al ministro de Salud: El santafesino es un hombre que goza de plena confianza por parte del alcalde porteño. El diputado nacional encabezará una mesa que ya integran dirigentes como Juan Pablo Graña, asesor de Felipe Miguel, jefe de Gabinete de Larreta, y Roberto Gigante, ex ministro de Infraestructura de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.

El diputado nacional Álvaro González, dirigente de confianza de Rodríguez Larreta, será el nuevo jefe de campaña de Fernán Quirós (Adrián Escandar)

Larreta se reunió el lunes pasado con el diputado nacional para explicarle su idea y pedirle que estuviera al frente del armado del sanitarista. Según pudo saber Infobae, en el encuentro también repasaron aspectos del plan presidencial y la campaña del larretismo junto a Federico Di Benedetto, secretario de Comunicación de CABA y estratega del larretismo, y Christian Coelho, secretario de Medios. Con esta jugada, el alcalde de la Ciudad pretende darle volumen político a la postulación de Quirós y lo empujará para sostener su candidatura.

El ministro de Salud se mantuvo reservado y discreto tras el cruce entre Larreta y Macri desatado por la decisión de convocar a elecciones concurrentes con Boleta Única en la Ciudad. Su equipo de campaña consideró que lo mejor era no exponerlo a tener que defender la situación ante los medios. No obstante, esta semana volvió a subir el perfil. El martes concedió dos reportajes radiales en los que reconfirmó su candidatura y desafío a Jorge Macri. Sus expresiones tuvieron resonancia en JxC. “Veo que su candidatura empieza a tomar más vuelo y me parece que ahora tiene otra actitud”, lo elogió ante este medio un dirigente histórico del partido amarillo.

Quirós tiene el apoyo explícito de Elisa Carrió y la Coalición Cívica. Su equipo de campaña organiza para los próximos días otra recorrida junto a “Lilita”. Quien también lo respaldó en público fue la propia Vidal. Ambos afianzaron un vínculo y se respetan desde cuando el médico organizó un programa de salud en la provincia durante la adminsitración de la ex gobernadora.

Elisa Carrió y la Coalición Cívica apoyan la candidatura a jefe de Gobierno de Quirós

Con esa decisión, Rodríguez Larreta apuesta a mantener la centralidad en el distrito que gobierna. Ceder ante las presiones y la voluntad de Macri implicaría una muestra de debilidad política contraproducente para su proyecto de poder nacional. Es algo que no se puede permitir en plena carrera presidencial contra Patricia Bullrich, la otra presidenciable del PRO. Desde que se conoció el renunciamiento electoral del ex jefe de Estado, el alcalde porteño y la titular del partido amarillo disputan el liderazgo opositor.

La ciudad de Buenos Aires el epicentro de esa explosión del vínculo político entre los fundadores del PRO. Macri presionaba desde el año pasado al jefe de Gobierno porque no aceptaba el acuerdo político con Martín Lousteau y el radicalismo porteño. El ex presidente está convencido de que ese pacto implica “entregarle” a la UCR la casa matriz del PRO.

El líder de Evolución es el candidato del radicalismo. El economista se enfrentará en las PASO con el postulante ungido por el PRO: Jorge Macri, Quirós o Soledad Acuña. Macri respalda la candidatura de su primo y pretende que sea el único para enfrentar a Lousteau. En el macrismo deslizan que Rodríguez Larreta se había comprometido ante Macri a bajar las candidaturas del médico y la ministra de Educación el 31 de marzo. Eso no sucedió.

No sólo no ocurrió, sino que la intención es mantener y acelerar la campaña de Quirós. En tanto, en el larretismo analizan por estas horas si Acuña continúa con su candidatura o si le piden que de un paso al costado. Es una definición que se resolverá pronto. Mientras tanto, la ministra de Educación sostiene su vocación de poder.

El giro copernicáno de Jorge Macri

Jorge Macri aspira a ser el candidato a jefe de Gobierno del PRO

En este escenario, Jorge Macri dio un giro intempestivo en su estrategia. Como antició Infobae, depuso la presión para que Rodríguez Larreta baje las candidaturas de sus funcionarios. No sólo eso, sino que manifestó que está dispuestos a competir en las PASO no sólo contra Lousteau sino contra otros posibles candidatos del PRO. “No hace falta que se bajen Quirós y Acuña. Vamos a la cancha”, sostuvo anoche en una entrevista en LN+ con los conductores Luis Majul y Pablo Rossi. ¿Efecto Teatro Colón? Es la pregunta que se hicieron anoche en un chat de WhatsApp de operadores políticos larretistas.

Jorge Macri no quiere caer en el Mito de Sísifo. Observa que será arduo ser el candidato único del PRO sin el respaldo público y genuino de Rodríguez Larreta que es, justamente, el jefe de Gobierno y autoridad política del distrito. Confía en su capacidad política y entiende que podrá llegar al 24 de junio, día del cierre de listas, como el mejor candidato. Pero requiere apoyo para concretarlo. Su equipo de campaña está integrado por dirigentes íntimos de Mauricio Macri, como Fernando De Andreis (jefe de campaña), Hernán Iglesias Illia, Mora Jozami y Julián Gallo.

“Hoy Jorge necesita más el apoyo de Horacio que Horacio de Jorge”, sostuvo ante Infobae un dirigente tan cercano a Macri como al alcalde porteño. En torno a eso versó la breve y áspera conversación que Larreta y el primo del ex Presidente tuvieron en el Teatro Colón el 10 de abril, luego de anunciar que CABA votaría con Boleta Única. “¿Por qué te tengo que apoyar a vos para que seas el candidato a jefe de Gobierno sin que vos me respaldes a mí como candidato a presidente?”, lo interpeló el alcalde a su funcionario. En Uspallata planean mantener la tesitura y la guardia alta: la mesa política larretista considera que tras su renunciamiento, la influencia política de Macri declinará con el paso de las semanas.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta disputan el liderazgo del PRO

La Ciudad de Buenos Aires fue el lugar en el que nació el vínculo político entre Macri y Rodríguez Larreta. En 2003, el ex presidente de Boca Juniors fue candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad, secundado en la fórmula por el otrora titular del PAMI. “Compromiso por el cambio” era el nombre del frente que perdió la elección con el peronista Aníbal Ibarra. 20 años después, CABA vuelve a ser el epicentro de ese vínculo político: en este caso, como síntoma de un distanciamiento que parece de difícil retorno.

El estratega militar Carl von Clausewitz acuñó la famosa frase que expresa que “la guerra es la continuación de la política por otro medios”. Un siglo después, el filósofo francés Michel Foucault invirtió esa idea: “La política es la continuación de la guerra por otro medio”. El conflicto interno en el PRO no es asunto bélico, aunque por momentos se parece bastante.

