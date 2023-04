El liberalismo terminó de dividirse en Córdoba y Javier Milei no apoyará a ningún candidato

María Cecilia Ibáñez, Rodolfo Eiben y Gabriel Bornoroni

Las múltiples negociaciones con los referentes locales no llegaron a buen puerto y el liberalismo terminó de dividirse en Córdoba luego de que el Partido Demócrata, que a nivel nacional integra La Libertad Avanza, el frente que lidera Javier Milei, confirmara su propia fórmula para la gobernación, a pesar de no contar con el aval del economista, que decidió no apoyar a ningún candidato en esta provincia.

Las rispideces comenzaron tiempo atrás, a partir de la inflexibilidad de Rodolfo Eiben, presidente del PD local, para acordar una eventual lista unificada que podría no haberlo llevado a él como cabeza de la boleta, puesto que se negó a resignar.

Para ocupar ese lugar también sonaban otros nombres, como los del emprendedor Agustín Spaccesi y el presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Gabriel Bornoroni.

Sin elecciones primarias en esta provincia, que desdobló sus comicios e irá a las urnas el próximo 25 de junio, el dirigente se mantuvo firme en su postura de que era el más indicado para representar al espacio en la pelea por la sucesión del actual mandatario, Juan Schiaretti.

Agustín Spaccesi también había anunciado sus intenciones de ser candidato a gobernador

La falta de un acuerdo hizo que el armador nacional de Milei, Carlos Kikuchi, advirtiera públicamente que, si no se llegaba a un entendimiento entre todas las partes, La Libertad Avanza no iba a apoyar a ningún candidato a gobernador en Córdoba.

Intransigente, Eiben respondió que se iba a presentar con o sin el respaldo del entorno del economista liberal, y fue exactamente eso lo que hizo este miércoles, cuando anunció la consolidación de una alianza con Bornoroni, que lo acompañará en la fórmula.

A través de un comunicado, el PD cordobés sostuvo que el abogado y analista de inversiones “consiguió el acuerdo que la provincia necesitaba para aunar fuerzas y lograr que los ‘leones’ puedan ‘rugir’”, con “el principal objetivo de continuar por el camino de la libertad del prójimo, la igualdad ante la ley y la defensa de la propiedad privada”.

Asimismo, informó que también logró incorporar al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), un histórico partido político de origen radical, fundado por el fallecido presidente Arturo Frondizi, que en esta provincia tiene como máxima autoridad a la abogada María Cecilia Ibáñez, quien se sumó a la foto de lanzamiento.

“Tanto los candidatos como el MID comparten las ideas de Javier Milei, a quien apoyan en su candidatura a presidente de la Nación y han consolidado un espacio liberal que pretende trabajar incansablemente por los cordobeses. Se destacan por su decencia y sus propuestas innovadoras, no solo de coyunturas, sino también de fondo, para terminar de una vez por todas con la ‘casta’ política y su corrupción que parece ser moneda corriente en el país”, explicó el PD.

Si bien precisaron que la mencionada fórmula a la gobernación se presentará a las elecciones con el nombre de Frente Liberal, en la foto del anuncio Eiben, Bornoroni e Ibáñez posaron delante de una pantalla que proyectaba el logo de “La Libertad Avanza Córdoba”.

Esto podría motivar una batalla legal por parte del entorno de Milei, que se reunió para analizar la situación en esa provincia y, ante la caída de las negociaciones, resolvió que no va a respaldar a ningún dirigente en este distrito y, por ende, exigiría que no usen el nombre del espacio ni la figura del economista para la campaña.

Así las cosas, en esta provincia el líder libertario solamente se presentará a las elecciones nacionales con su boleta a Presidente, que incluirá a los candidatos a diputados, pero no competirá en los comicios locales del 25 de junio, en los que se elegirá gobernador y legisladores.

