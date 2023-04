Reunión clave de la Mesa Nacional de la UCR en medio de la interna del PRO y los embates de Milei

Gerardo Morales, presidente de la UCR (Franco Fafasuli)

El presidente de la Unión Cívica Radical citó para este miércoles a la Mesa Nacional del partido. La intención es la de debatir internamente respecto de la economía y la situación sanitaria del país a partir del brote de dengue, con un apartado respecto de los discursos violentos en la campaña. Así lo establece la citación que le hizo llegar la presidencia del Comité Nacional al resto de los integrantes, estableciendo un cronograma de lo que serán las conversaciones.

Pero aunque el encuentro se organizó hace unos días, el mismo se realiza en medio de las tensiones que está viviendo la coalición opositora, con pedidos de bajar candidaturas y un coqueteo constante entre el líder del PRO, Mauricio Macri, con el líder libertario Javier Milei, algo que genera más que resquemores en el resto de los socios de Juntos por el Cambio y que ocupará buena parte de la charla que se desarrollará este miércoles por la tarde en el Comité Nacional.

“Estos encuentros son normales, se realizan todo el tiempo, lo que pasa es que ahora se realiza luego de las elecciones en dos provincias, de los dichos Macri y Milei y el pedido de María Eugenia Vidal de bajar las candidaturas en donde muchos ven la mano de Mauricio detrás de eso”, explicó a Infobae un referente radical.

El acercamiento de Javier Milei al PRO inquieta al radicalismo

En lo que tiene que ver con el análisis propio del partido, la mesa nacional, compuesta por el propio Morales y los dirigentes María Luis Storani, Martín Lousteu y Ana María Canata, encarará una primera lectura partidaria de la performance en Río Negro y Neuquén. Así como el estado de situación del partido en cada distrito, más teniendo en cuenta que 18 de los 24 desdoblaron las elecciones.

Desde el punto de vista económico, el dato de inflación del mes pasado y los primeros relevamientos de este mes que muestran que el costo de vida sigue en un espiral ascendente concentrarán toda la conversación. El Instituto Alem es el encargado de llevar adelante los estudios y los planes que el radicalismo piensa mostrar una vez que avance la discusión de las candidaturas.

Pero todo quedará supeditado a los movimientos que están mostrando los socios dentro de Juntos por el Cambio. Morales, de muy buen diálogo con Elisa Carrió y con Horacio Rodríguez Larreta, encolumnó al partido tras el freno que se le quiere poner a los coqueteos con Milei.

Larreta y Carrió, aliados para frenar al economista liberal (Nicolás Stulberg)

Así, mientras “Lilita” hoy señalaba que los candidatos de JxC son Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta -marcando el límite con cualquier intento de acercamiento del libertario- Morales hizo lo propio y subió la apuesta al señalar que Milei “está mal de la cabeza, es un desquiciado”. Pero fue un poco más lejos y puso en duda la autoría intelectual de la idea de María Eugenia Vidal de bajar las candidaturas.

“Llama la atención la propuesta de Vidal, pero es una propuesta para el PRO, nosotros somos otro partido. Hay mucho ruido en el PRO, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo. Salvo que se haya arrepentido Macri”, dijo el presidente de la UCR sembrando la duda sobre el rol del ex mandatario en el pedido de bajar las candidaturas.

Morales y los miembros de la Mesa Nacional analizarán los pasos a seguir de la UCR en un contexto de fuertes cortocircuitos dentro de la coalición opositora, hoy más concentrada en frenar los embates de Javier Milei que de reorganizar una estrategia conjunta. Tanto es así que el propio Morales, al igual que Carrió, reconoció que hace “varios meses” que no habla con Mauricio Macri.

Seguir leyendo: