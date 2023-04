Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se reunirán en el Foro Llao Llao para aplacar la tensión interna en el PRO

Vidal y Larreta se verán esta tarde en el Llao Llao

El PRO creció mucho más allá de lo que su estructura institucional previó originalmente y los tironeos entre los principales dirigentes del espacio por las elecciones de este año son un reflejo de ello. Desde que Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y candidato a presidente, decidió convocar a elecciones concurrentes -en contra de la voluntad del ex presidente-, el partido amarillo se fracturó y aún no encuentra salida institucional (dentro del PRO) a esa crisis.

En este contexto, María Eugenia Vidal, otra de las presidenciables del espacio, llamó a que se bajen todas las candidaturas del PRO. Su pedido resultó sorpresivo entre los propios y no encontró respuesta positiva. Patricia Bullrich, titular de licencia del partido y también candidata a presidenta, hizo caso omiso al planteo. Larreta, en la intimidad, fue más contemplativo, pero también desestimó la propuesta. Como anticipó ayer Infobae, la ex ministra de Seguridad y el alcalde porteño consideraron “sin sentido” a la iniciativa. ¿Y, entonces, cómo sigue el camino de la ex gobernadora? En la misma línea, buscando aplacar la puja de poder interna.

Con ese objetivo en mente, Vidal se verá hoy con Rodríguez Larreta. Su encuentros no suelen ser noticia. Centralmente porque se conocen hace 26 años y hablan a diario. Chatean, se llaman y cada tanto se reúnen. Eso no significa que no tengan desencuentros y diferencias -incluso fuertes- sobre política. Pese a eso, el canal de diálogo no se corta. El encuentro de esta tarde entre ambos cobra significatividad por el contexto político en el que se produce.

La disputa entre Macri y Rodríguez Larreta tiene en vilo el PRO (Franco Fafasuli)

Dentro de las tensiones en el PRO, Rodríguez Larreta y la diputada nacional quedaron en veredas distintas. La ex gobernadora no estuvo de acuerdo con la decisión del alcalde de aplicar el desdoblamiento concurrente, con dos urnas separadas, para las elecciones porteñas. De hecho, se lo hizo saber personalmente la última vez que se vieron. Macri fue el principal critico de esa medida. Por estos días, Vidal está más cerca del ex mandatario. Incluso, el día que se conoció el anuncio sobre las elecciones concurrentes, el fundador del PRO retuiteó un posteo de la ex gobernadora y remató: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

El encuentro entre Larreta y Vidal será en un salón del lujoso hotel Llao Llao, en Bariloche, donde esta semana se realiza un foro con los empresarios más relevantes del país. Desde ambos equipos políticos confirmaron el cruce, aunque deslizaron que será fugaz. En ese evento exclusivo del establishment ayer estuvieron Patricia Bullrich y Javier Milei. Hoy será el turno de la ex gobernadora y, luego, del jefe de Gobierno.

Te puede interesar: Foro Llao Llao: en un ambiente discreto los empresarios esperan definiciones de los candidatos

Vidal llegó a Bariloche esta mañana y mantuvo una agenda cargada de reuniones. Viajó por vuelo de línea acompañada por Hernán Lacunza, su economista de cabecera, y por Darío Nieto, coordinador del armado federal vidalista y dirigente de íntima confianza de Macri. Durante las dos horas y 20 minutos de viaje, la diputada nacional dialogó con sus asesores de temas políticos, la interna de JxC y el repaso del discurso de dará hoy en el Llao Llao. Al mediodía almorzó con Lacunza y un grupo de empresarios presentes en el foro y a las 15:30 recibió en el mismo hotel a un grupo de legisladores del JxC de Río Negro, que fueron electo en los comicios del domingo.

Su discurso ante el foro está previsto para las 19:30. Por su parte, Rodríguez Larreta aterrizó esta mañana en Tierra del Fuego. El jefe de Gobierno mantuvo actividades de campaña y recorridas por Río Grande junto a Héctor Stefani, el diputado nacional y candidato a gobernador de esa provincia. Lo acompañaron sus funcionarios Eduardo Macchiavelli, secretario de Proyección Federal y armador nacional larretista, y Julia Pomares, jefa de Asesores. Al finalizar, el alcalde volará 1965 kilómetros con destino a Bariloche. Allí recién se incorporará Emmanuel Ferrario, vicepresidente 1° de la Legislatura porteña. El jefe de Gobierno está convocado para el discurso de cierre de la segunda noche del Foro de empresarios en el Llao Llao.

Rodríguez Larreta expondrá esta noche en el exclusivo Foro Llao Llao ante los principales empresarios de Argentina (Franco Fafasuli)

El jefe de Gobierno tiene previsto regresar mañana a Buenos Aires. En tanto que Vidal lo hará esta noche, tras su participación el encuentro ante empresarios. Ambos se verán esta tarde, previo al discurso que dará Larreta a las 21. Será un encuentro breve. No está planeado hacer foto, aunque no se descarta que haya. El lugar está plagado de periodistas y fotógrafos que cubren el foro.

La ex gobernadora planea insistir ante Larreta en la necesidad de aplacar la tensión interna. Es un planteo que manifestó el martes de la semana pasada, en el Zoom que hizo el PRO al día siguiente del anuncio de convocatoria a elecciones concurrentes. Vidal observa una disociación de la política con la sociedad y entiende que la puja interna entre Macri y Larreta genera rechazo en la gente. Desde ese prisma, deduce que ese tironeo favorece el crecimiento de Milei. A diferencia de Macri y Bullrich, la ex gobernadora es renuente a cualquier coqueteo con el economista libertario.

Otro punto de conflicto es la pelea por la Ciudad. En el PRO siguen lanzadas las candidaturas a jefe de Gobierno de Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña. Junto con Macri y Bullrich, Vidal también presiona al Larreta para que ordene la interna y el partido amarillo comita en las PASO contra el radical Martín Lousteau con un candidato único. El alcalde insiste en que apoyará al postulante del PRO, aunque no planea bajar en lo inmediato a los candidatos larretistas (el médico y la ministra de Educación). En esa línea, el ministro de Salud salió a decir hoy en declaraciones a Radio Rivadavia que seguirá adelante con su campaña y puso en duda a las encuestas que lo muestras primero al primo del ex Presidente. El jorgemacrismo le quitó relevancia a los dichos de Quirós.

Mientas tanto, Vidal sigue en carrera con su candidatura presidencial. Esta tarde planea acentuar su vocación nacional en el Foro Llao Llao. Recién a fin de mes o principios de mayo anunciará su futuro político. Pese al rumor sobre ser candidata de unidad en la Ciudad, la diputada responde enfáticamente que no es su intención. En el PRO admiten que la política es dinámica y que dos meses es un abismo. Sin embargo, es una hipótesis que, de momento, no tiene ningún tipo de certeza formal.

Seguir leyendo: