“Marcha de antorchas”: piqueteros cortan el Puente Pueyrredón y amenazan con instalar carpas en Plaza de Mayo

"Terminaremos acampando en la Plaza de Mayo si no tenemos respuesta”, aseguró el referente de Unidad Piquetera Eduardo Belliboni (Gentileza Ojo Obrero)

La Unidad Piquetera apunta a realizar esta noche una nueva instalación de carpas en Plaza de Mayo —frente a la Casa Rosada y el ministerio de Economía— con el objetivo de reclamar que el gobierno de Alberto Fernández de marcha atrás con los “ajustes” que realiza sobre los programas sociales a pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La protesta, en el marco de la anunciada “Marcha de antorchas”, comenzó en el Puente Pueyrredón y de allí se trasladarán hasta la histórica plaza dónde desplegar sus carpas e instalar ollas populares, también se manifestarán frente a la cartera de Desarrollo Social. Aseguran que la ministra Victoria Tolosa Paz ejecuta las bajas del programa Potenciar Trabajo por sugerencia del organismo internacional.

piqueteros cortan el Puente Pueyrredón y amenaza con instalar carpas en Plaza de Mayo (Archivo/ Maximiliano Luna)

“Desde las 17 nos concentraremos en el Puente Pueyrredón mientras que en el resto del país hay movilizaciones y acciones. Vamos a marchar a la Plaza de Mayo, previo paso por el ministerio de Desarrollo Social, pero nos dirigimos a la Casa Rosada a llevar un petitorio”, había anunciado el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En lo que respecta al reclamo, había detallado: “Le pedimos al Presidente Alberto Fernández una reunión porque la ministra Tolosa Paz sigue sin recibir a las organizaciones en medio de un ajuste brutal y una inflación que se come los ingresos. Es imprescindible incrementar la ayuda social, no dar de baja los planes sociales y no ajustar a los que menos tienen, como está ocurriendo hoy con el ministerio de Desarrollo Social”.

Luego, en relación a la posibilidad de pasar la noche frente a la Casa Rosada, aclaró: “Vamos a marchar por la autopista en una marcha de antorchas para terminar acampando en la Plaza de Mayo si no tenemos respuesta”.

El anuncio de la medida de fuerza impulsada por la Unidad Piquetera

Silvia Saravia, candidata a la gobernación bonaerense por Libres del Sur le dijo a este medio que “estos recortes se ven plasmados en más dificultades en la entrega de alimentos, falta de refuerzos a merenderos, en la demora en la entrega de herramientas a los espacios de trabajo, y en los distintos recortes que se le hacen al Potenciar Trabajo”.

Para la dirigente social: “La situación que deviene del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos castiga duramente. Castiga mucho más a los que menos tienen. Por esta razón, hoy por la noche realizaremos una vigilia, y el jueves iremos a Desarrollo Social con nuestras ollas vacías en señal de las dificultades que atraviesan los espacios de alimentación en todo el país”, adelantó.

Desde antes de las 17 de hoy, las columnas de manifestantes —tras concentrar en las periferias de la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el partido bonaerense de Avellaneda— marcharon hacia el Puente Pueyrredón para marcar el comienzo de la manifestación programada para este miércoles.

A propósito del reclamo y por medio de un comunicado oficial, Unidad Piquetera señaló: “El sometimiento al FMI está produciendo un desastre sobre millones de trabajadores y se aprestan a golpear aún más con 400.000 bajas del potenciar trabajo exige el fondo”. Luego, precisaron sobre las demandas: “Asistencia integral a los comedores, apertura del programa potenciar trabajo para los que lo necesiten, ninguna baja y ni ajuste en la asistencia social. Además, cumplimiento de los convenios de herramientas y materiales para los emprendimientos productivos”.

Ayer, después del anuncio que los piqueteros realizaron desde el Obelisco Porteño El cantautor Andrés Calamaro se encargó de difundir un mensaje grabado que le hizo llegar a Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, expresando su adhesión a la “marcha de las antorchas”. “Hola, soy Andrés Calamaro y transmito mi adhesión y mi solidaridad a esta y todas las marchas de nuestro pueblo piquetero, que reclama alimento, dignidad y trabajo”, expresó el artista que años atrás compuso Comedor Piquetero.

Andres Calamaro Apoya Marcha Piqueteros

