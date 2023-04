Aníbal Fernández ratificó sus dichos contra la oposición: “Van a lastimar mucha gente”

Aníbal Fernández

Luego de la polémica generada por haber asegurado que “las calles van a estar regadas de sangre y muertos” en caso de que la oposición gane las elecciones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó sus expresiones.

“Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida... Ya pasó durante 4 años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver”, aseguró el funcionario esta mañana al llegar a su despacio.

Y agregó: “Van a lastimar mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que Milei ofrece”.

El ministro generó ayer la reacción de la oposición. Los candidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y otros dirigentes de distintos espacios acusaron a Fernández de provocar. Esta mañana llegó la respuesta de Javier Milei, otro de los postulantes anotados en la carrera hacia la Casa Rosada.

“Me sorprende la ignorancia de la casta política. Es cierto que vamos a hacer una reforma profunda, pero en esa reforma los que pierden no son los argentinos de bien, los que pierden son los delincuentes, la casta política”, dijo.

Y puntualizó: “Cada una de las partidas que nosotros vamos a recordar son programas del robo de la política, del pasamanos, las jubilaciones de privilegio, el déficit de las empresas públicas”.

