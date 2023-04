Marcos Koopmann, candidato del MPN en Neuquén: “Somos la garantía para un cambio seguro”

El candidato a gobernador del MPN habló sobre diferentes temas

Tras acompañar durante cuatro años a Omar Gutiérrez en su segunda gestión, el vicegobernador de Neuquén, Marcos Koopmann, se lanzó a competir por la conducción de la provincia de la mano del tradicional Movimiento Popular Neuquino (MPN) y sostuvo que el espacio es la única “garantía para un cambio seguro” que no sea “un salto al vacío”.

A tan solo unos días de las elecciones, que se van a desarrollar el próximo 16 de abril, el dirigente oficialista conversó con Infobae y aseguró que, si las gana, durante su administración la región “va a ser más dominante todavía en la producción del gas y el petróleo”, va a avanzar con la creación de un sistema de becas estudiantiles y va a potenciar las exportaciones de crudo proveniente de Vaca Muerta “sin desabastecer el mercado interno”.

Además, habló sobre la causa judicial que está abierta por presunta corrupción en el manejo de los planes sociales en la provincia, en la que hubo beneficiarios que estaban anotados pero nunca cobraron la ayuda del Estado, aseguró que él va “a ser el primero en denunciar” este tipo de hechos y prometió más “transparencia”.

-¿Cómo está viviendo esta campaña? ¿Qué le dice la gente en las recorridas?

-Estamos en la recta final, con muchísima energía. Estamos recorriendo la provincia, sobre todo Centenario, Plottier, la capital. Muy bien y orientados en estos días a la cercanía y a construir las propuestas de cara al 16 de abril. La gente está con mucho optimismo, con mucha fuerza. Nos va transmitiendo su acompañamiento, sus inquietudes. Fue muy favorable la campaña, no hemos tenido ningún problema en la calle. Poder caminarla tranquila, hacer reuniones en las plazas, el puerta a puerta, escuchar a las familias de Neuquén... uno está viendo lo que está pasando en otras provincias y alarma y preocupa y hoy en Neuquén, estar llevando adelante una campaña política y tener una reunión en una plaza y escuchar y que planteen problemas, ir contando cuáles son las miradas que tenemos hacia el futuro de la provincia, hace que estemos muy bien y que nos vaya dando una energía muy favorable.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones que le transmite a la gente?

-La provincia tiene distintas variables y regiones. Estamos teniendo un crecimiento poblacional muy fuerte, en los últimos años ha crecido más de un 30%, mientras que a nivel país fue del 13 o 14%. Eso nos lleva un incremento de ciertas demandas sociales, pero es depende de la región en la que vos te ubiques en la provincia. Lo que primero nos plantean es que las oportunidades y las posibilidades primero sean para el neuquino. Frente a este crecimiento poblacional te dicen “bueno, si hay empleo que sea para Neuquén”. Te van planteando como esa defensa de la provincia, y que le demos continuidad a esas cosas que se han hecho bien, pero que también interpretemos el cambio. Nosotros somos la garantía para un cambio seguro, que no sea un salto al vacío. Cada nuevo gobierno del MPN viene con su impronta propia. Nosotros la tenemos y en los próximos 4 años vamos a ser más dominantes todavía en la producción del gas y el petróleo. Ahí lo importante es que llegue a cada localidad, sin importar que no esté vinculada con el gas o con el petróleo, que haya servicios públicos y tengamos una presencia territorial para la distribución de los recursos.

Marcos Koopmann sostuvo que "cada nuevo gobierno del MPN viene con su impronta propia y nosotros la tenemos"

-¿Cuál es el plan que tienen para continuar desarrollando Vaca Muerta en caso de ser gobierno? ¿Cómo podría impactar, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner?

-Nosotros hoy estamos produciendo 324 o 325 mil barriles de petróleo diarios. Tenemos una proyección a marzo del 2025 de llegar a 650.000 barriles diarios, que nos va a permitir exportar también. Para que te des una idea, la República consume unos 500 mil barriles diarios y nosotros en dos años, solo con Vaca Muerta, vamos a estar en condiciones de aportar 650 mil, si a eso le sumamos el resto de las cuencas, la Argentina va a convertirse también en un país exportador de petróleo. Para ello se están llevando adelante las obras de infraestructura adelante, en el mes de mayo se va a poner en funcionamiento el oleoducto a Chile, vamos a estar exportando en forma directa a Chile y sin desabastecer el mercado interno.

Vaca Muerta vino a romper este paradigma, un nuevo paradigma en la República es que ya no vamos a administrar escasez de recursos energéticos, sino que vamos a tener los recursos para poder afrontar el mercado interno y el mercado externo. Ese fortalecimiento lo vamos a llevar adelante con más obras de infraestructura. El gasoducto Néstor Kirchner está en un avance del 40 por ciento y ya en los meses que vienen, en el mes de julio, nos va a permitir incrementar el transporte de gas. La producción va a ser de 140 millones de metros cúbicos para el año 2025. Ese es el crecimiento que esperamos, y fíjate que estoy hablando solamente al corto plazo.

-¿Cómo este aumento de la producción que esperan, como así también de la exportación, se puede traducir en una mejor calidad de vida para los neuquinos?

-Nosotros hemos generado a partir del año 2022 un Fondo Anticíclico. Ese fondo recibe el 50% de las regalías de la exportación del gas y el petróleo, y tiene un destino específico, que son para situaciones extraordinarias. Fue una ley que la trabajé desde la Legislatura en conjunto con distintos proyectos. El proyecto que llevamos adelante establece esto: que el 50% de las regalías, después de deducida la coparticipación a municipios y a los otros poderes, quede para este fondo y sea usado, por ejemplo, para la pandemia en el año 2020, que trajo una crisis no solo sanitaria, sino social y económica, o en el 2011, cuando Villa La Angostura quedó bajo cenizas por la erupción de un volcán en Chile. En ese momento, la ciudad estaba devastada, para cerrarla, directamente, pero desde el coraje que tenemos en la provincia revertimos la situación, pusimos los recursos económicos que había que poner y se volvió a transformar ese lugar.

Ese fondo, al 28 de febrero del 2023 cuenta con 15.300 millones de pesos. Entonces, lo que va a ir aumentando la producción y lo que se exporte, va a ir al Fondo Anticíclico y a un Fondo de Desarrollo que ya está establecido por ley, que es la segunda etapa del Fondo Anticíclico, que es para ampliar la matriz productiva, para el turismo, para la ciencia y la tecnología, para servicios y logística y para energías renovables. Esos cinco ejes van a recibir obras de infraestructura que van a derramar en toda la provincia y van a tener impacto para generar empleo.

Ahora vamos a avanzar con dos proyectos de ley para llegar a las distintas localidades de la provincia y a todas las familias de la provincia, que es un Fondo de Infraestructura municipal que va a recibir recursos también de las regalías de la producción del petróleo y del gas, para infraestructura social. Por otro lado, vamos a avanzar en un Fondo Provincial de Becas, que va a llevar adelante el fortalecimiento educativo en la provincia, con una orientación a la formación técnica en los colegios secundarios, con la incorporación de idiomas, del inglés, por ejemplo, en todos los colegios públicos de primero a séptimo grado. También becas especiales que orienten a los jóvenes a las carreras que nosotros estamos necesitando en la provincia.

El candidato prometió avanzar con las herramientas para transformar los recursos del petróleo y el gas en mejor calidad de vida para los neuquinos

-Uno de los principales cuestionamientos que hace la oposición es, justamente, que hoy no hay un programa de becas. ¿Usted se compromete a implementarlo si llega a ganar las elecciones?

-Sí, y no voy a esperar hasta el año 2023, cuando tenga que asumir, yo ya soy el vicegobernador. Después de ganar las elecciones el 16 de abril, vamos a trabajar en el Programa Provincial de Becas, que va a funcionar como un fideicomiso, que va a ser independiente, con la cobertura legal y con la participación de las universidades y de los municipios.

-¿La provincia de Neuquén tiene que diversificar su producción, por ejemplo, con la exploración de litio?

-Nosotros nos estamos orientando más a las energías renovables, con parque eólicos, solares y microrrepresas, para también ser la provincia que, así como somos la principal provincia energética, la que lidere la transición energética de la República. Tenemos una empresa pública vinculada al desarrollo de los hidrocarburos no convencionales y queremos que lidere la transición energética. Estamos enfocados también a la producción primaria, porque el mundo va a crecer poblacionalmente y va a requerir alimentos. La provincia de Neuquén no produce alimentos en volumen, en cantidad, pero si lo va a hacer en calidad, por tener agua y tierra sana. También el desarrollo del turismo: ya tenemos oportunidades, lo que tenemos que ir incrementando es el desarrollo turístico que abarque toda la cordillera y no solo al sur, complementando con otras áreas donde podemos desarrollar el turismo vitivinícola, como lo ha hecho Mendoza, el paleontológico o el gastronómico.

-La semana pasada hubo una protesta de personas que reclamaban mayor cantidad de planes de trabajo, ¿cómo va a tomar su eventual gestión este tema?

-Voy a crear una agencia de empleo con formación y capacitación. Hoy la provincia de Neuquén es la que más empleo genera en la República Argentina cuando vamos a per cápita. Somos una provincia chica en población y hemos generado, por ejemplo en diciembre, más de mil puestos de trabajo. Los indicadores de desempleo son bajos, pero vamos a llevar adelante esta agencia de empleo, de formación, de capacitación, para hacerle frente a estas situaciones de solicitudes de planes sociales. Nosotros la prestación va a ser: te formas, te capacitas, durante el trayecto de formación y capacitación vamos a pagarte y después tenés que tener una salida laboral, no queremos que los planes sociales sean continuos, porque tenemos la oportunidad de generar empleo, pero muchas veces queda disociada la oferta de la demanda laboral.

Anoche tenía una reunión con comerciantes y empresarios, me planteaban la falta de torneos. Bueno, hacemos un relevamiento con la industria, ¿cuántos torneos faltan? Por ejemplo, 50 torneos. Armamos una capacitación con 50 torneros, pagamos la capacitación, le pagamos a estas personas para que se capaciten, se enteren, se informen y, después, tengan la salida laboral en estas empresas que lo estaban solicitando.

-En el último tiempo también hubo un conflicto, de hecho hay una causa abierta, por presunta corrupción en el manejo de los planes sociales en la provincia, que derivó en la renuncia del ministro de Desarrollo Social, ¿cuál es su posición respecto de este tema?

-En el caso de que sea gobernador, que estoy seguro de que lo voy a ser, voy a hacer lo mismo que cuando fui presidente del Banco Provincia de Neuquén: frente a algún hecho grave que haya que investigar o denunciar, voy a ser el primero en denunciarlo, en poner a disposición toda la Fiscalía de Estado de la provincia, no solo para que haga la denuncia, sino para que lleve adelante también el esclarecimiento de los hechos, y parte de llevar adelante esta agencia de empleo, creada por ley, es para transparentar todo el funcionamiento del gobierno. Y el Fondo Provincial de Becas también lo voy a hacer con un fideicomiso, para que sea transparente, que sea genuino, que funcione y sea abierto a la comunidad para que lo puedan auditar tranquilamente.

Koopmann aseguró que "frente a algún hecho grave que haya que investigar, voy a ser el primero en denunciarlo"

-¿Y cómo se puede garantizar esta transparencia?

-A través, por ejemplo, de la participación de las universidades, en el caso de las becas, con el sector académico, y, con la agencia de empleo, que sea autónoma y autárquica, que dependa del Poder Ejecutivo, pero pueda avanzar en todos los sentidos de una sociedad mucho más moderna, publicando quiénes son los beneficiarios, cómo los estás capacitando, cuántos recursos aportás.

-Volviendo al tema de las elecciones, ¿cree que la división que existe actualmente en la oposición facilita la elección del MPN?

-Esta historia no es nueva, ya tenemos más de 60 años y somos el único espacio que es independiente, que es autónomo y que tiene libertad en la provincia. A nosotros siempre nos fue bien hablando de nosotros, de los cambios que vamos a hacer, y que ya hicimos, porque Omar Gutiérrez tuvo cambios respecto de Jorge Sapag; Jorge Sapag también respecto de Jorge Sobisch, y Jorge Sobisch también respecto de Felipe Sapag. Y yo vengo también a dar esos cambios, pero con una diferencia, con seguridad jurídica y con estabilidad política. Estamos en un mundo que vive cada vez más aceleradamente los cambios, que está transitando al mundo digital, y no nos vamos a quedar sin dar esos cambios, pero de manera segura y manteniendo la paz social.

-¿Cuáles considera que son los principales logros que tuvo su actual gestión junto a Omar Gutiérrez?

-La ley del boleto universal gratuito para todos los estudiantes de la provincia; el Fondo Anticíclico y el Fondo de Desarrollo, solicitados por muchísimos años en la provincia de Neuquén; llevamos adelante la reforma del Código Procesal, Civil y Comercial; estamos finalizando la construcción del primer Código Procesal de Familia. Esos eran los objetivos que tenía como vicegobernador. Somos el bloque con mayor cantidad de diputados, pero somos minoría y fuimos buscando los diálogos y los consensos para lograr la sanción de leyes por amplia mayoría.

Los indicadores sociales y económicos que hoy tenemos son los mejores de la República Argentina. Tenemos el promedio de vida más alto en las mujeres y el segundo de los varones; el índice de mortalidad infantil es de los más bajos en el país; hay más empleo privado; haber llevado adelante una vacunación ejemplar; el equilibrio fiscal y haberse convertido en la principal provincia productora de gas y petróleo, que no es menor.

-¿Por qué los neuquinos deberían votar por usted?

-Porque vamos a trabajar por el desarrollo federal y equilibrado de la provincia, para que cada familia tenga las mismas oportunidades sin importar el lugar de la provincia donde vive, que tenga acceso a todos los servicios básicos públicos, de infraestructura, de educación, de salud, de seguridad, y que cada familia donde elija vivir en la provincia, tenga auténticas oportunidades. Vamos a trabajar en ampliar la matriz productiva para que llegue el empleo de los neuquinos, esa matriz productiva que sea sustentable y sostenible a lo largo del tiempo, pero, por sobre todas las cosas, porque hoy somos una provincia autónoma, libre, independiente, y nosotros representamos ese camino. Queremos que la autonomía, la libertad y la independencia se vea desde la provincia de Neuquén, con la conducción del MPN, que hoy me toca a mí liderar, pero que es un equipo, que es la conjunción de hombres y mujeres que tenemos nuevos objetivos. Hoy me toca a mí liderarlo y voy a liderar este proyecto y voy a dar los cambios que tengamos que dar en la provincia.

-¿Qué los diferencia del resto de las propuestas electorales?

-Que somos neuquinos.

