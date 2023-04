Los argumentos con los que Macri defendió la boleta única y el desdoblamiento en elecciones anteriores

El ex presidente cuestionó la decisión que analiza tomar Horacio Rodríguez Larreta

La posibilidad de organizar elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, esto es, que los votantes porteños elijan en una boleta los cargos nacionales y en otra distinta, al jefe de Gobierno, tensó al máximo la interna en Juntos por el Cambio. El ex presidente Mauricio Macri salió públicamente a expresar su rechazo a esta posibilidad porque siente que esto complicaría la estrategia de su primo. Jorge Macri, para convertirse en alcalde de CABA.

Sus adversarios, principalmente en el radicalismo porteño, no tardaron en señalarle su falta de coherencia, dado que en los años 2015 y 2019, el propio Macri se expresó, casi con la misma vehemencia, en favor del sistema que anunciaría el actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en los próximos días.

“Los argentinos estamos cada vez más claros y decididos a favor de un cambio y con menos paciencia para atropellos y abandonos. Tenemos que ser respetuosos, no complicarles la vida y no estar cambiando las reglas creyendo que de esa manera se los va a manipular en algo”, sostuvo el ex jefe de Estado este domingo.

Sin embargo, en el 2015, cuando era candidato a Presidente, pero todavía estaba al frente del gobierno de la Ciudad, Macri dispuso por decreto que las elecciones en este distrito fueran desdobladas de las nacionales: así, aquel año las primarias en el territorio porteño se realizaron un 26 de abril, mientras que el 5 de julio se desarrolló la primera vuelta y el 19 de julio, el balotaje en el que Rodríguez Larreta le ganó por escaso margen a Martín Lousteau.

Más tarde, en el 2019, el entonces jefe del Poder Ejecutivo Nacional, que buscaba su reelección, se mostró a favor de implementar la Boleta Única en todo el país, al destacar que esta herramienta permitía “sumar transparencia y fortalecer la confianza en las elecciones”, y además facilitaba “el recuento” y aseguraba “las mismas oportunidades para todas las listas”.

La opinión de Mauricio Macri sobre la Boleta Única en 2019

“Hoy los fiscales tienen que constatar que las boletas no hayan sido robadas o adulteradas. Además, el recuento de los votos es un proceso engorroso y complicado. Hay que ir hacia una boleta única, que es más simple y garantiza las mismas condiciones para todos”, sostuvo en aquel momento.

En las últimas horas se instaló la discusión a cerca de un posible cambio en el sistema. Según pudo saber Infobae, Rodríguez Larreta anunciaría cuándo y cómo votarán los porteños en los próximos comicios y, en este marco, analiza la posibilidad de convocar a elecciones concurrentes en las que se podrían implementar la Boleta Única.

En diálogo con este medio, fuentes de la Unión Cívica Radical, uno de los principales partidos que integran Juntos por el Cambio, aseguraron que esta iniciativa es posible y que no implicaría un cambio de las reglas de juego, ya que la posibilidad de usar la Boleta Única Papel o la Boleta Única Electrónica ya está establecida en el Código Electoral de la Ciudad aprobado en el 2018.

Asimismo, señalaron que las elecciones concurrentes no son una idea nueva, sino que, por ejemplo, en provincias como Santa Fe y Salta los ciudadanos ya tienen dos sistemas de votación diferentes, para los comicios locales y los nacionales, y no se registraron inconvenientes en esos lugares, por lo que esta medida tampoco representaría una complicación para el elector porteño.

En este sentido, destacaron que separar las boletas presidenciales de las de los candidatos a jefe de Gobierno permitiría que la gente elija al dirigente que considere más apto para ese cargo, y no a aquel que consiga arrastrar los votos para mandatario nacional.

Así se vota en Santa Fe

Además, desde la UCR negaron que los ciudadanos vayan a tener que hacer dos colas diferentes para elegir a sus candidatos para cargos locales y nacionales, y aseguraron que solo tendrán que hacer una única cola donde se identifica ante las autoridades de mesa, y luego, por un lado, en el cuarto oscuro selecciona la lista con la fórmula presidencial y diputados, que depositará en una urna, y luego se dirigirá a un box de votación donde marcará en una boleta única los nombres para jefe de Gobierno y legisladores, que meterá en otra urna.

En este sentido, las fuentes del radicalismo recordaron que en 2015 los porteños tuvieron que ir seis veces a votar debido al desdoblamiento, mientras que con el sistema que se podría implementar ahora, de concurrencia, sería en una misma fecha para cada etapa del proceso (PASO, generales y eventual segunda vuelta).

