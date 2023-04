Fuerte mensaje de Macri a Larreta por el posible desdoblamiento de los comicios en CABA: “No hay que cambiar reglas electorales”

El ex presidente Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri se refirió a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y le envió un mensaje al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que analiza habilitar una elección concurrente en CABA para desdoblar los comicios y proteger su acuerdo con la UCR.

“No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, indicó en radio Rivadavia. Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”.

“No hay que cambiar las reglas pensando que de esa manera se va a manipular el voto de los porteños”, completó.

Te puede interesar: Cómo es el desdoblamiento concurrente, el sistema que la ciudad de Buenos Aires analiza implementar en la próxima elección

En otro pasaje del reportaje, Macri enfatizó que una elección concurrente “nunca se hizo antes en la ciudad” y afirmó que “si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado es no conocer a los porteños, que son autónomos, independientes”.

Consultado, el ex mandatario reconoció que Larreta no lo consultó sobre la metodología de votación en CABA, aunque señaló que sí habló con Martín Lousteau, que busca sostener su candidatura a pesar de la presión para que el único postulante a jefe de Gobierno sea Jorge Macri.

Qué es una elección concurrente

“Le expliqué que me parecía bien buscar todos los mecanismos posibles para que pueda competir, pero sin afectar a los porteños, ese es el límite”, expresó.

En un desdoblamiento concurrente, la elección se realizaría el mismo día, pero con sistema de votación mixto: las candidaturas nacionales (presidente y diputados nacionales) se votarían con boleta sábana tradicional; mientras que para las candidaturas locales (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única Papel o electrónica.

En defensa de su plan presidencial, Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a tomar una decisión que lo enfrenta Mauricio Macri y protege su acuerdo con Martín Lousteau y la UCR

El Código electoral de CABA permite esa posibilidad. Se trata de una forma de desdoblar la elección sin hacerlo. De esa manera, las candidaturas nacionales estarían desconectadas de las categorías porteñas. Por un lado, la boleta presidencial y, aparte, la boleta única con los candidatos a jefe de Gobierno.

“La mayoría del PRO está en desacuerdo. No creo que Horacio tome esa decisión porque es ir en contra de lo que hemos trabajado estos años”, dijo Macri de manera contundente.

“Kicillof, entre los tres peores ministros de economía de la historia”

Al ser consultado sobre el revuelo político que provocó el crimen del colectivero en La Matanza, el ex presidente cargó con dureza contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien tildó de inepto, ignorante y patético. “Veo todo muy patético, el nivel de ineptitud, falta de coordinación y desprecio del trabajo en equipo”, describió sobre su gestión.

“Vemos peleas bochornosas entre funcionarios nacionales y de provincia. Vemos que cada vez matan más argentinos en la calle y que avanza el narcotráfico porque el gobierno kirchnerista tiene un actitud permisiva”, afirmó.

Incluso, se refirió a las críticas que recibió cuando decidió pedir documentos en los trenes durante su presidencia: “Cuestionaron nuestra medida y pasaron a bajar a toda la gente de un transporte público. Piensan que en el colectivo están los delincuentes”.

Te puede interesar: En defensa de su plan presidencial, Rodríguez Larreta tomará una decisión que enfrenta a Macri y protege su acuerdo con la UCR

El análisis que Macri hizo del gobierno de Kicillof también se remontó a su época como ministro de Economía de Cristina Kirchner: “Está entre los tres peores Ministros de Economía de la historia. Con la plata que perdió con YPF, los bonistas y el Club de París tendríamos autopistas en todo el país y no se moriría ninguno de los más de 5000 argentinos que se mueren todos los años en accidentes de tránisto, por decir una sola cosa; o tendríamos para poner decenas de miles de gendarmes en todo el país y terminar con el narcotráfico”, afirmó.

Macri defendió a Patricia Bullrich de las críticas que le hizo el gobernador Axel Kicillof tras el crimen del colectivero en La Matanza (@PatoBullrich)

“Me da tristeza la no vocación de aprender, de negar la realidad y echarle la culpa a (Patricia) Bullrich. No hay posibilidad de que mejore cuando le echa la culpa a otro, no hay evolución. De 2019 hasta acá fueron ignorantes, prepotenes y dañinos para la sociedad”, dijo en alusión a los intentos de Kicillof de relacionar a los choferes de colectivos que agredieron al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, con el PRO.

“Estamos en una situación dramática, nunca vista en el peronismo”

Luego, al referirse al gestión de Alberto Fernández, Macri señaló que “lo único que hizo el gobierno es comportarse como un ejército de demolición” ya que -a su entender- “todo lo que arregló nuestro gobierno lo destruyeron y lo que no pudimos arreglar lo agravaron”. En ese sentido, advirtió que “esta vuelta atrás fue muy dolorosa para los argentinos” y puso como ejemplo el cierre del aeropuerto de El Palomar y el endeudamiento.

“Es el gobierno que más habló de la deuda y es el gobierno que más endeudó a la Argentina en 3 años. Eso nos hace daño a todos. Ni siquiera pueden mirar los números del Banco Central y repiten que la plata se fugo. Hoy estamos con reservas negativas”, remarcó sobre la situación económica.

Te puede interesar: El Gobierno quiere volver a renegociar meta de reservas y definió la ofensiva contra empresas que no liquidaron dólares

En ese contexto, le pidió al ministro Sergio Massa “que haga algo que no sea un parche para no patear la pelota para adelante”. Y agregó: “Que no siga agravando la bomba que están dejando con la falta de dólares y resoluciones absurdas que lo único que hacen es favorecer la corrupción. Nunca se vio semejante descoordinación y falta de rumbo. Estamos en una situación dramática, nunca vista en el peronismo”.

Por último, al referirse a las próximas elecciones, pronosticó que “el kirchnerismo no entra al ballotage, sale tercero” debido a la inflación desmedida y al crecimiento de la inseguridad.

“Hoy estoy más convencido que nunca que va a haber un nuevo gobierno a partir de diciembre. Vamos a abandonar el clientelismo, el aislarnos del mundo, el inventar mapuches truchos que le roban propiedades a la gente y el soltar presos de las cárceles. Si no hay confianza e inversión no hay empleo y seguimos en la pobreza. Los argentino abrieron los ojos y entendieron lo que nos arruinó”, detalló Macri.

Y concluyó: “Estamos para un cambio profundo: o cambiamos el sistema corporativo mafioso o si no la Argentina no sale adelante”.

Seguir leyendo: