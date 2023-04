Martín Lousteau respalda a Rodríguez Larreta en su decisión de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad

Martín Lousteau y el radicalismo porteño respaldan a Rodríguez Larreta en la idea de convocar elecciones concurrentes en la Ciudad

El domingo fue movido en Juntos por el Cambio (JxC). El tema central de las conversaciones políticas en la oposición es la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta se prepara para rubricar un decreto que definirá cuándo y cómo votarán los porteños en los próximos comicios. En la víspera, la decisión resonó en la dirigencia cambiemita y dividió aguas: un grupo se encolumnó detrás de Mauricio Macri en rechazo a la medida que tomará el alcalde. Otro, liderado por Martín Lousteau, defiende la idea y respalda al jefe de Gobierno.

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) siente que se beneficia con la decisión de convocar a que la Ciudad tenga elecciones concurrentes y aplicar la Boleta Única (o algún sistema de votación que corte el arrastre presidencial a los candidatos a jefe de Gobierno). Fue el principal impulsor de la propuesta y hace meses realiza un trabajo fino puertas adentro de JxC para sumar adhesiones. No fue fácil, porque Rodríguez Larreta tuvo (y tiene) resistencias y rechazo en el PRO para ejecutar el desdoblamiento concurrente.

Macri fue el opositor más férreo a esa táctica. En público arguye que no está de acuerdo con que se cambien las reglas de juego en años electorales. Pero en privado repudia el pacto político entre Lousteau y Rodríguez Larreta. Es el fondo del asunto. No se trata de una decisión con objetivo institucional, sino político. El ex Presidente deduce que el alcalde porteño inclinará la cancha para que el radicalismo gobierne la Ciudad, casa matriz del PRO, y entiende que el desdoblamiento concurrente es el primer paso. En Uspallata se desmarcan de esa hipótesis. Por la presión del macrismo y de Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno se comprometió a que el PRO tendrá un solo candidato a sucederlo en CABA. Ese postulante surgirá entre Jorge Macri, Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Lousteau, junto a Emiliano Yacobitti, diputado nacional y principal armador del radicalismo porteño, empujaron el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad. Incluso, el ex ministro de Economía lo visitó a Macri para explicarle la propuesta. Fue días después de que el ex jefe de Estado se reuniera con Daniel Angelici, ex presidente de Boca Juniors y hombre fuerte en las sombras de la UCR Capital. En esta disputa, el “Tano” está alineado con Lousteau-Yacobitti.

Macri cuestiona las elecciones concurrentes y el acuerdo político entre Rodríguez Larreta y Lousteau (NA)

Esta mañana, Macri leyó los diarios, habló con sus asesores y dirigentes de confianza y decidió salir a cruzar a Rodríguez Larreta. “No creo que Horacio haga eso, sería ir en contra de los vecinos. Es más gasto del Estado, más tiempo de votación, más filas; sería ir en contra de todo lo que estuvimos trabajando estos años”, indicó en radio Rivadavia. Y agregó: “No hay que cambiar reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar en algo complicándole la vida a la gente”.

Sin embargo, hay algo que es más determinante en las declaraciones de Macri. “Horacio no me llamó para preguntarme qué opinaba sobre esto. Sí me pidió que me reúna con Lousteau y yo le expliqué a Lousteau que me parecía bien buscar todos los mecanismos posibles para que el pueda competir pero sin afectar a los porteños”. Al fundador del PRO le fastidia no sólo que Rodríguez Larreta tome una decisión que a él no le agrada, sino que lo haga sin consultarlo. ¿Fue, acaso, un desliz que anticipa lo que sucederá si el jefe de Gobierno o Patricia Bullrich se imponen en las urnas y llegan a la Casa Rosada?

En el radicalismo recogieron el guante y se concertaron detrás de Larreta en defensa de las elecciones concurrentes. La posición fue unívoca e inequívoca. Por la mañana, los grupos de WhatsApp con correligionarios de la Ciudad se atestaron de links con notas sobre el tema. Los comentarios eran diversos, pero todos tenían algo en común: el blanco de las críticas era Macri. Luego, comenzaron a exteriorizarlo en redes sociales.

Te puede interesar: En defensa de su plan presidencial, Rodríguez Larreta tomará una decisión que enfrenta a Macri y protege su acuerdo con la UCR

“No se debe, ni se puede cambiar las reglas electorales a pocos meses de los comicios. Desde 2018, la Ciudad tiene Código Electoral propio y establece cual es la manera de votar. La Boleta Única es Ley en la CABA, y cumplir la ley no es opción, es obligación”, opinó en su cuenta de Twitter Leandro Halperín, abogado radical y cercano a Lousteau.

“Cuando le conviene, Macri sale a decir que no hay que cambiar las reglas en años electorales, pero cuando fue jefe de Gobierno desdobló las elecciones en 2011 y 2015 porque le convenía”, le dijo a Infobae un legislador de Evolución radical y sentenció: “Pero en 2019 lo forzó a Larreta a unificar con la elección nacional para que le traccione a su boleta presidencial. Es como el camaleón”.

Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en una actividad con vecinos, en el café Las Violetas, en 2022.

Juan Nosiglia, legislador porteño ligado al Comité Capital e hijo del histórico operador radical “Coti” Nosiglia, aguijoneó al presidente de la Fundación FIFA en el mismo sentido. “Lo que dice Macri -sobre rechazar la elección concurrente- es contrario a lo que hizo como Jefe de Gobierno y lo que su fuerza política propuso en el Código electoral porteño reformado en 2018″, argumentó en su Twitter. “La UCR Capital siempre se manifestó por la elección separada de la nacional para garantizar la discusión sobre los temas de CABA e impulsó la Boleta Única de Papel″, opinó el dirigente boina blanca.

En otro tramo de su hilo de Twitter, Nosiglia alegó las razones por las que el radicalismo defiende la idea de concurrencia electoral. “La posible propuesta de elección concurrente incluye los 2 temas más importantes sostenidos por el PRO y la UCR: autonomía y modernización del instrumento de voto a favor de la transparencia. Y además evitaría movilizar a la ciudadanía 6 domingos diferentes como sucedió en 2015″. El tuit cobró relevancia porque lo retuitó el propio Yacobitti, uno de los ideólogos de la iniciativa. También lo replicaron dirigentes del radicalismo como la diputada nacional Carla Carrizo y el senador nacional por Santa Cruz Eduardo Costa.

Los argumentos que esgrime el radicalismo están en sintonía con lo que trascendió desde la usina política larretista. Cerca de Rodríguez Larreta se desmarcaron de las criticas de Macri y buscaron refutarlas defendiendo la elección concurrente. “No se cambian las reglas de juego, porque el nuevo Código Electoral de la Ciudad aprobado en el año 2018 prevé que los ciudadanos voten con Boleta Única Papel o Boleta Única Electrónica”, explicaron.

Macri repudió que este esquema de votación nunca se aplicó y que es “ir en contra de los vecinos”. En respuesta, en Uspallata sostienen que “las elecciones concurrentes no son un invento, desde hace años los ciudadanos de las provincias de Santa Fe y Salta votan con dos sistemas de votación”. Incluso, cerca de Rodríguez Larreta difundieron un video instructivo del Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe sobre ese método de votación.

“La realización de elecciones concurrentes no implica una complicación para elector, simplemente consiste en que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires elijamos a nuestro jefe de gobierno de manera autónoma, no por arrastre de las precandidaturas presidenciales”, insistió un asesor larretista en la misma línea.

Seguir leyendo: