Polémica en Salta: un ex intendente condenado por corrupción de menores fue habilitado para ser candidato

El Tribunal Electoral de la provincia de Salta rechazó las impugnaciones presentadas contra Juan Rosario Mazzone —el ex intendente condenado por corrupción de menores en 2017— y lo habilitó a llevar adelante su candidatura de cara a las elecciones provinciales pautadas para el próximo 14 de mayo. De esta manera, quien fuera destituido tras la difusión de fotos en las que se lo ve abrazado a menores semidesnudas, podría volver a ser jefe municipal en la localidad de El Bordo.

Las imágenes fueron divulgadas por El Tribuno de Salta y Jujuy en 2015

Mazzone, vale recordar, fue protagonista en 2015 de un escándalo a nivel nacional cuando se hicieron públicas varias fotos en las que se lo ve con el torso semis desnudo y acompañado por menores en ropa interior. Por aquel entonces, el funcionario reconoció haber participado de “un festejo” en su casa y poco más de dos años después, fue condenado a la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de corrupción de menores —la sentencia fue confirmada en septiembre de 2019—.

A pesar de su reciente historial penal, Mazzone presentó su apellido en el último cierre de listas e hizo oficial su nueva intención de volver a la intendencia del municipio de El Bordo —localidad ubicada a casi 60 kilómetros de Salta Capital— en representación de la lista Con Esfuerzo Se Puede. La iniciativa generó controversia en la localidad salteña, por lo que se presentaron varias impugnaciones.

Mazzone fue habilitado para ser candidato a intendente en las elecciones del próximo 14 de mayo

En este sentido, el Tribunal Electoral rechazó las impugnaciones presentadas y el fallo se apuntaló en el artículo 1° de la Ley 8275 local: “No podrá ser candidato a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena…”. Fue así que los jueces analizaron en el escrito: “Del propio texto de la norma surge que la prohibición está sujeta al cumplimiento de dos condiciones, la primera, que la persona se encuentre condenada, y la segunda, que la pena impuesta no se haya agotado. Es decir, que no basta el hecho de la condena sino que se exige además que la pena no se encuentre cumplida”.

“Lo cierto es que no cae dentro de las previsiones de la ley y no tiene condena vigente”, indicaron a Infobae desde el Tribunal Electoral de Salta. “No agrada que una persona condenada por cualquier delito, menos uno como este relacionado contra la integridad sexual de menores, pueda ser candidato. Genera rechazo, pero lo cierto es que técnica, jurídica y legalmente está en condiciones de participar”, indicaron y enfatizaron a este medio: “Si el tribunal firmaba en otro sentido, iba a violar la norma. A pesar de los reparos morales, firmaron la resolución”.

A propósito de este último punto, el fallo señala: “Las consideraciones efectuadas respecto de la calidad ética o moral de una persona no pueden ser evaluadas por este tribunal para impedir su postulación, en el sentido de que pueden crearse requisitos o impedimentos para el ejercicio de los derechos públicos que la ley no prevé ni la Constitución autoriza”.

Juan Rosario Mazzone fue condenado en 2017

Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral, también habló sobre el fallo y —en diálogo con radio Profesional FM— analizó: “La ley establece dos condiciones. En primer lugar, una condena; y en segundo lugar, que esa condena esté vigente o sea que no se haya cumplido. En el caso de Mazzone, por la fecha en la que fue condenado y el tiempo que dura su condena que es de tres años… En los dos casos, ya sea en la condena en primera instancia o en segunda instancia por el Tribunal de Impugnación. En ambos supuestos, el tiempo de condena está cumplido, por lo cual no hay un obstáculo legal para que el señor Mazzone se presente como candidato en esta elección”.

